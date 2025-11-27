Раскаялась и возложила цветы: казанской пенсионерке за прикуривание от Вечного огня запросили штраф

Сегодня Верховный суд Татарстана огласит приговор 76-летней Алевтине Пантелеевой по делу об осквернении символа

Фото: Динар Фатыхов

Уголовным штрафом в 50 тысяч рублей, а то и меньше может закончиться скандал с осквернением памяти павших в Казани. Именно такое наказание сегодня в суде запросила прокуратура для признавшей вину в двух преступлениях пенсионерки Алевтины Пантелеевой, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Скандальное видео с 76-летней обвиняемой этим летом облетело соцсети. В результате пожилая женщина стала фигуранткой уголовного дела, ход которого контролировал сам глава СКР Александр Бастрыкин.

По версии обвинения, 17 августа 2025 года Пантелеева, отдыхая в казанском парке Урицкого, решила прикурить от Вечного огня. А на следующий день снова попользовалась символом воинской славы. В итоге заработала обвинение сразу по двум статьям статьи 354.1 УК РФ. Максимальная санкция — лишение свободы до 3 лет.

Впрочем, вину Алевтина Пантелеева полностью признала, в прениях покаялась и рассказала — чтобы загладить вред, добровольно возложила цветы к оскверненному ею Вечному огню. С учетом возраста, состояния здоровья и позиции подсудимой прокуроры и запросили мягкий уголовный штраф.

P. S. Сегодня суд приговорил Пантелееву к штрафу в 40 тысяч рублей и принудительному лечению у психиатров в амбулаторных условиях.