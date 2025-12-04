Один человек пострадал при жесткой посадке вертолета в Башкортостане
Воздушное судно упало на территорию частного домовладения
Частный вертолет Eurocopter AS-350 (регистрационный номер RA-04057) совершил жесткую посадку сегодня днем вблизи деревни Атаевка Кировского района Уфы. В результате происшествия пилот получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, воздушное судно упало на территорию частного домовладения. На фотографиях, опубликованных ведомством, видно, что вертолет лежит на боку.
Как уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии, внутри находился один человек — пилот. Он получил телесные повреждения в результате жесткой посадки и был направлен на обследование в лечебное учреждение.
