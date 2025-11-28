В ОЭЗ «Алабуга» вспыхнул пожар на складе аккумуляторов
Он возник на территории 5 тысяч квадратных метров
Сегодня на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» произошло возгорание на складе аккумуляторов. Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
— Спасательные службы и руководство ОЭЗ на месте возгорания, делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время, — говорится в сообщении пресс-службы.
