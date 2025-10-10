«Алабуга» стала чемпионом Татарстана, «академики» пока идут вторыми

Ветеранский «Рубин» не попал в число призеров: обзор футбольных событий начала октября

Чемпионский состав «Алабуги» . Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

Чемпионат Татарстана приближается к завершению, но победитель уже определен. За три тура до конца состязаний золото завоевала елабужская команда «Алабуга» под руководством Владимира Барышева. Студенты-футболисты Поволжского университета спорта идут вторыми в чемпионате Национальной студенческой футбольной лиги. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Владимир Барышев: «Игра с «Элметом» была для нас принципиально важной»

В чемпионате Татарстана по футболу определился победитель. Обыграв в решающем матче ближайшего преследователя, альметьевский «Элмет», со счетом 1:0, выиграла команда хозяев поля «Алабуга». С главным тренером елабужан наше издание пообщалось на неделе. Кстати, сделать с первого раза это не удалось, поскольку наставник новоиспеченных чемпионов собирался на тренировку.

— Владимир Леонидович, когда «Рубин» впервые стал чемпионом страны в 2008 году, то следующие три матча проиграл, не особо по этому поводу переживая. Вы же тренируетесь.

— Начну с того, что игра с «Элметом» была для нас принципиально важной с той точки зрения, что мы уже ранее встречались в финале Кубка Татарстана и разошлись миром, а победителя определяли только в серии пенальти. Поэтому нам важно было побеждать, особенно на фоне той информации, что эта победа может принести чемпионство.

Как после его достижения можно мотивировать себя? С одной стороны, немножко сложно заставлять себя двигаться дальше уже после выполнения главной задачи на сезон. Но футболисты — люди амбициозные, всегда хотят выигрывать, и, я думаю, мне не надо будет особо настраивать своих подопечных на то, чтобы завершить сезон на мажорной ноте. Тем более что предстоящий матч для нас из разряда дерби, поскольку предстоит играть с челнинским «КАМАЗом». Целый ряд моих подопечных прошли школу «КАМАЗа», челнинского футбола в целом. Поэтому мы продолжаем тренироваться в режиме трехдневных занятий в неделю.

— По поводу того, что ваши подопечные одновременно и ваши земляки по Челнам, где вы живете с детства. Как удается регулировать тренировочный процесс, учитывая, что ваша команда чисто любительская и в ней есть еще и жители Казани?

— Да, большинство футболистов работают в своих родных городах. По костяку команды я могу сказать, что его составляют челнинские ребята, мы и тренируемся вместе на арендованном спонсорами стадионе. Что касается иногородних, в основном казанских, то они присылают мне отчеты о проделанной работе в рамках тренировочного процесса. В этом плане я хочу поблагодарить коллег из казанской команды «Динамо», поскольку часть наших футболистов тренируются там. Спасибо моему другу Александру Ивлеву, тренирующему и своих ребят, и наших, хотя он недавно заметил, что один из таких игроков забил решающий мяч в противостоянии наших команд. Поэтому могу добавить, что в наших успехах есть и вклад динамовского коллектива.

Владимир Барышев — наставник «Алабуги». предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Уже который год мы имеем стабильное финансирование»

— И челнинской «Турбины-Строителя», видимо, тоже. Потому что автора победного гола в игре с альметьевцами Артура Филимонова в это межсезонье видели в составе челнинцев. Вы им зимой укрепились?

— Нет, он как раз из числа воспитанников челнинского футбола, которые уже несколько лет защищают цвета «Алабуги». А нынешней зимой мы как раз отдавали Филимонова челнинцам по просьбе советника президента клуба Валерия Четверика, моего бывшего наставника по «КАМАЗу». Тогда их «Турбина-Строитель» заявлялась на первенство Поволжья среди любительских команд, а затем принимала участие в зимнем чемпионате Татарстана. Вот Артур и получал игровую практику в зимнее межсезонье. Кстати, такую же практику получали и ряд других игроков «Алабуги», поскольку на зимний чемпионат Татарстана наша команда не заявлялась.

Надо понимать, что ранее с точки зрения футбола Елабуга была одним из важнейших республиканских центров по развитию мини-футбола.

— Да, там был отличный чемпионат Елабужского района, на чемпионат республики заявлялось по две команды. Но с тех пор прошло порядочно времени.

— Вот именно. Команда Елабуги уже давно вернулась в чемпионат родного Татарстана, в последние годы входила в число сильнейших команд республики. В нынешнем, как видите, выиграла уже второй трофей. У нас очень амбициозный глава муниципального района Рустем Нуриев, который попросил помочь команде с финансированием местную компанию, чей логотип мы носим на футболках. И уже который год мы имеем стабильное финансирование, позволяющее команде развиваться, усиливаться добротными футболистами, в том числе и из других регионов.



С мячом автор чемпионского гола Артур Филимонов. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Ничья 5:5 и два хет-трика уже были. Теперь нас ожидают четыре претендента на первое место

К словам тренера новоиспеченных чемпионов республики следует добавить, что спонсоры из среды производства и торговли минеральными удобрениями в какой-то мере роднят «Алабугу» с пермским «Амкаром», махачкалинским «Анжи», московским «Динамо» времен, когда им владел бизнесмен Алексей Федорычев. Что любопытно: Барышева в бытность его футбольной карьеры приглашали в «Динамо», а с многолетним тренером «Амкара» Сергеем Обориным он провел дебютный сезон в команде мастеров «Турбина». Об этом и многом другом можно будет узнать из эксклюзивного интервью Владимира Барышева нашему изданию о годах его футбольной карьеры.

Интрига в верхней части турнирной таблицы чемпионата Татарстана среди команд высшего дивизиона выглядит исчерпанной. Осталось только определить обладателей серебряных и бронзовых медалей в противостоянии «Элмета» и ФК «Менделеевск». Кстати, менделеевцы в предыдущем туре выдали матч-ураган с соперниками из Бугульмы, приехавшими к ним в гости. В первом тайме бугульминцы повели — 4:2 — за счет хет-трика Салавата Галлямова. Более того, с началом второго тайма гол Венера Ягудина приблизил положение хозяев к безвыходному — 5:2. Но альметьевец Арсен Галиахметов, забивший один из голов хозяев в первом тайме, своим дублем в концовке матча довел до счета, более присущего матчам по хоккею с шайбой, — 5:5.

Зато в первом дивизионе чемпионата Татарстана интрига в полный рост. Четыре лидера — казанские «Электроспектр», «Кукмара бабай» и «Рубин Медиа» плюс ФК «Лениногорск» — расположились в промежутке трех очков. Тем, кто в ближайшее воскресенье не пойдет на финал чемпионата России по регби, где «Стрела-Ак Барс» может впервые в своей истории завоевать чемпионский титул, рекомендуем посетить какой-либо из казанских матчей. Будет жарко, вполне возможно, как было в противостоянии Менделеевска с Бугульмой.



Многонациональный «Лениногорск». предоставлено realnoevremya.ru федерацией футбола РТ

Три команды из числа профильных вузов

Два слова о завершающихся турнирах среди студенческих и ветеранских команд. С 16 по 18 октября в солнечной Евпатории состоится тур чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги. В главном турнире студенческих команд, Суперлиге имени Игоря Гамулы, футболисты Поволжского университета спорта в сентябре уже сыграли в выездном туре в Саратове, где встретились с двумя командами хозяев. Обыграли СГУ (Саратовский государственный университет) — 2:0, после чего уступили ЮФУ (Южному федеральному университету из Ростова-на-Дону) — 1:2, и снова победили хозяев, команду ПИУ (Поволжского института управления им. Петра Столыпина) — 2:0.

Две победы и шесть очков закрепили команду ПВГУФКСиТ на втором месте в турнирной таблице. Это после девяти туров, осталось еще шесть, последние из которых состоятся в начале декабря. На первом месте с небольшим отрывом — команда КубГУ (Кубанского государственного университета), у которой 25 очков, на третьем — грозненский Чеченский государственный университет, отстающий на одно очко. Но у грозненцев такой огромный плюс, как три игры в запасе, поскольку они набрали свои 18 очков после шести матчей, иными словами, идут по турниру, не потеряв ни одного очка.

«В засаде» притаились еще две команды — столичный ГЦОЛИФК и Смоленский университет спорта, набравшие по 12 очков, также после шести матчей. При 100-процентном наборе очков они могут даже обогнать татарстанцев.

Олег Миронов сдал регалии чемпиона Татарстана Владимиру Барышеву. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Ветеранский «Рубин» завершил борьбу за медали

Только эти три команды — Казань, Смоленск и ГЦОЛИФК — представлены в Национальной студенческой футбольной лиге командами профильных учебных заведений, обучающих тренерской специальности.

Студенческая сборная Татарстана — это альянс футболистов, задействованных в том числе в чемпионате республики. Два футболиста Поволжского университета — Камиль Сабирзянов и Раят Шарафутдинов — в течение сезона лишились игровой практики, будучи игроками развалившегося «Сокола». Ранее одним из их соперников был «Рубин-2» с Аделем Тешкиным, Ильей Ивановым и Даниилом Кирягиным в составе.

В это же время ветераны «Рубина» в возрасте старше 60 лет завершают участие в неофициальном чемпионате страны. Финальный этап всероссийских соревнований, приуроченных к 80-летию Великой Победы, проходит в пригороде Анапы Витязево, и в нем принимают участие 12 команд. «Рубиновцы» успешно прошли первый групповой этап, обыграв команду Сахалина и сыграв вничью с Екатеринбургом. Но на втором этапе была зафиксирована ничья с Пензой и проигрыш подмосковной команде из Ногинска. В результате в финальный квартет, продолжающий борьбу за медали, казанцы не попали.

