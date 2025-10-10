Почему ИТ-сектор России лишают льгот
Какие изменения ждут индустрию с 2026 года?
В начале 2022 года, когда западные компании начали спешно покидать российский рынок, правительство ввело беспрецедентные льготы для ИТ-индустрии. Перед ней поставили масштабную задачу — в ускоренном режиме импортозаместить всех ушедших игроков рынка и сервисы, обеспечив технологическую независимость стране. Однако уже с 2026 года часть льгот для айтишников отменят — поднимут страховые взносы с 7,6 до 15% и вернут норму по уплате НДС на реестровое программное обеспечение. Ряд экспертов уже назвали эти решения катастрофой для отрасли, прежде всего потому что основные затраты ИТ-компаний идут на оплату труда сотрудников. Впрочем, другие сочли это вполне ожидаемой мерой. Как теперь будет развиваться ИТ-бизнес, приведет ли отмена льгот к росту цен на ПО и сокращениям штата айтишников — в материале аналитической службы «Реального времени».
Правительство отменяет нулевую ставку НДС на покупку российского ПО из реестра отечественного софта и повышает страховые взносы для ИТ-сферы с 7,6 до 15%. Информацию подтвердил министр цифрового развития Максут Шадаев.
— Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для ИТ-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6 до 15% <...> и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра, — заявил он.
Министр уверен, что бизнес продолжит покупать российское ПО. Он также признал, что отмена некоторых льгот стала неожиданностью для бизнеса, и призвал компании адаптироваться. По его словам, отрасль за последние годы окрепла и сможет развиваться дальше даже при меньшей господдержке.
«Льготный режим ... решил свою задачу», — объяснил в интервью министр финансов Антон Силуанов, добавив, что в отрасли отмечается «высокий финансовый результат, а уровень оплаты труда уже превышает среднероссийский в 2,5—3 раза».
ИТ-индустрия под давлением
Рынок негативно отреагировал на новость о росте фискальной нагрузки на сектор. Повышение налогового бремени может увеличить издержки «Позитива», «Астры», «Сотфлайна» и «Диасофта», полагает Дмитрий Булгаков, аналитик «БКС Мир инвестиций».
Индекс «Мосбиржи» информационных технологий (MOEXIT) за год потерял более 17%, став аутсайдером среди 10 отраслевых индикаторов. Потери за месяц составили 11%, что чуть лучше индексов недвижимости и транспорта, для которых сентябрь оказался крайне неудачным.
В состав MOEXIT входят девять компаний, четыре из которых являются разработчиками программного обеспечения (ПО), одна занимается кибербезопасностью и четыре — развивают собственные интернет-сервисы. Акции IVA Technologies в индекс не вошли, отмечают эксперты «Финам»
Как падали акции ИТ-компаний в сентябре?
Эмитент
Вес, %
1 сентября, руб.
29 сентября, руб.
Изменение цены
Астра, ASTR
7,07
389
317
-18,51%
Циан, CNRU
12,59
608,6
674
+10,75%
Аренадата, DATA
2,53
110,48
100,68
-8,87%
Диасофт, DIAS
1,12
2524
2157
-14,54%
Хэдхантер, HEAD
20,69
3592
3365
-6,32%
Позитив, POSI
13,76
1380,8
1138
-17,58%
Софтлайн, SOFL
4,53
100
104,96
+4,96%
ВК, VKCO
17,16
333,2
283,1
-15,04%
Яндекс, YDEX
20,54
4275
3989,5
-6,68%
Данные «Финама»
Похоже, что инвесторы больше не верят в ключевой для компаний сектора драйвер роста — импортозамещение. Высокий рост выручки, который показывали разработчики ПО в 2022—2023 годах, замедлился на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Высокая ставка ЦБ вынудила бизнес перекраивать бюджеты, в том числе и сокращать расходы на информационные технологии, что сразу отразилось на динамике продаж ИТ-сектора.
ИТ-индустрии придется меняться
Ведущий аналитик MRG Эльдар Муртазин предлагает все же не сгущать краски, потому что ИТ-отрасль — это общая часть экономики.
ИТ-индустрии придется меняться: «Конечно, негатива очень много. Если посмотреть на любой бизнес, сейчас негатива чрезвычайно много. И разницы между ИТ и какой-нибудь дерево— или металлообработкой фактически нет. Негатив равномерно размазан по всем бизнесам».
«У нас любят называть отдельные вещи катастрофой, но, как показывают жизненный опыт и практика, компании выживают, реконфигурируются, находят новые ниши и чем заниматься. И, глядя даже на опыт ближайших стран — Белоруссии, Украины, в которых ситуация намного хуже, чем в России сейчас, там никакой катастрофы глобальной не произошло. Есть компании, которые работают. Есть рынок — сузившийся, упавший, но тем не менее рынок», — отмечает аналитик.
ИТ-индустрия в следующем году просядет. «Но рынок был очень сильно раздут, в том числе за счет льгот и импортозамещения. Сейчас будет коррекция вниз. Это абсолютно нормальный процесс, который многие ждали», — считает Муртазин.
Где-то будут сокращения, и этот процесс уже идет: компании попытаются прийти в хорошую форму и избавиться от излишков и от неэффективных сотрудников. Эксперт прогнозирует: «В любой кризис, как бы грубо это ни звучало, от балласта избавляются. Поэтому сейчас этот процесс идет. Хорошо, что у компании есть функции, которые можно отрезать».
Безработица сегодня, с одной стороны, на минимальном уровне, с другой стороны, экономика слишком раздута с точки зрения необходимости в рабочих местах. «Но это не приводит нас к тому, что спрос и предложения на работу равновесны. Предложений работы много, но это, как правило, предложения достаточно низкооплачиваемые. Люди хотят лучше. И кризис как раз таки будет уравновешивать эту историю и приводить людей в чувство», — резюмировал он.
Повысится роль ИИ
Более того, заглядывая вперед, бизнес ожидает, что ИИ будет решать все более сложные задачи, поэтому может форсировать его внедрение, опасаясь отстать от конкурентов, добавляет он: «Правда, наиболее популярные и известные решения сейчас — американские Anthropic, Cursor AI GitHub, но есть и российские, разработанные как крупными экосистемами, так и стартапами».
«Для развития суверенной ИТ-отрасли важно, чтобы внедрялись отечественные решения, да и разработчики не захотят упустить рынок, поэтому можно ожидать, что усилится маркетинг российских ИИ-решений», — полагает аналитик. Наконец, ИТ-компании могут попытаться привлечь дополнительные финансовые ресурсы на фондовом рынке, что может ускорить проведение IPO теми из них, кто технически готов, но ждет самого выгодного момента.
Прибыль сократится в два-три раза
Сокращение штата он не планирует: «Мы пока не приняли решение, но мы уже довольно худые, вряд ли это получится».
«Технократия», по его словам, все больше смещает внимание на другие рынки и страны, которые открывают новые интересные рыночные возможности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».