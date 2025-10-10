Почему ИТ-сектор России лишают льгот

Какие изменения ждут индустрию с 2026 года?

Фото: Реальное время

В начале 2022 года, когда западные компании начали спешно покидать российский рынок, правительство ввело беспрецедентные льготы для ИТ-индустрии. Перед ней поставили масштабную задачу — в ускоренном режиме импортозаместить всех ушедших игроков рынка и сервисы, обеспечив технологическую независимость стране. Однако уже с 2026 года часть льгот для айтишников отменят — поднимут страховые взносы с 7,6 до 15% и вернут норму по уплате НДС на реестровое программное обеспечение. Ряд экспертов уже назвали эти решения катастрофой для отрасли, прежде всего потому что основные затраты ИТ-компаний идут на оплату труда сотрудников. Впрочем, другие сочли это вполне ожидаемой мерой. Как теперь будет развиваться ИТ-бизнес, приведет ли отмена льгот к росту цен на ПО и сокращениям штата айтишников — в материале аналитической службы «Реального времени».

Правительство отменяет нулевую ставку НДС на покупку российского ПО из реестра отечественного софта и повышает страховые взносы для ИТ-сферы с 7,6 до 15%. Информацию подтвердил министр цифрового развития Максут Шадаев.

— Да, в условиях существующих бюджетных ограничений подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для ИТ-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6 до 15% <...> и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра, — заявил он.

Министр уверен, что бизнес продолжит покупать российское ПО. Он также признал, что отмена некоторых льгот стала неожиданностью для бизнеса, и призвал компании адаптироваться. По его словам, отрасль за последние годы окрепла и сможет развиваться дальше даже при меньшей господдержке.

«Льготный режим ... решил свою задачу», — объяснил в интервью министр финансов Антон Силуанов, добавив, что в отрасли отмечается «высокий финансовый результат, а уровень оплаты труда уже превышает среднероссийский в 2,5—3 раза».

ИТ-индустрия под давлением

Рынок негативно отреагировал на новость о росте фискальной нагрузки на сектор. Повышение налогового бремени может увеличить издержки «Позитива», «Астры», «Сотфлайна» и «Диасофта», полагает Дмитрий Булгаков, аналитик «БКС Мир инвестиций».

Индекс «Мосбиржи» информационных технологий (MOEXIT) за год потерял более 17%, став аутсайдером среди 10 отраслевых индикаторов. Потери за месяц составили 11%, что чуть лучше индексов недвижимости и транспорта, для которых сентябрь оказался крайне неудачным.

В состав MOEXIT входят девять компаний, четыре из которых являются разработчиками программного обеспечения (ПО), одна занимается кибербезопасностью и четыре — развивают собственные интернет-сервисы. Акции IVA Technologies в индекс не вошли, отмечают эксперты «Финам»

Как падали акции ИТ-компаний в сентябре?

Эмитент Вес, % 1 сентября, руб. 29 сентября, руб. Изменение цены Астра, ASTR 7,07 389 317 -18,51% Циан, CNRU 12,59 608,6 674 +10,75% Аренадата, DATA 2,53 110,48 100,68 -8,87% Диасофт, DIAS 1,12 2524 2157 -14,54% Хэдхантер, HEAD 20,69 3592 3365 -6,32% Позитив, POSI 13,76 1380,8 1138 -17,58% Софтлайн, SOFL 4,53 100 104,96 +4,96% ВК, VKCO 17,16 333,2 283,1 -15,04% Яндекс, YDEX 20,54 4275 3989,5 -6,68%

Данные «Финама»

Похоже, что инвесторы больше не верят в ключевой для компаний сектора драйвер роста — импортозамещение. Высокий рост выручки, который показывали разработчики ПО в 2022—2023 годах, замедлился на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Высокая ставка ЦБ вынудила бизнес перекраивать бюджеты, в том числе и сокращать расходы на информационные технологии, что сразу отразилось на динамике продаж ИТ-сектора.

ИТ-индустрии придется меняться

Ведущий аналитик MRG Эльдар Муртазин предлагает все же не сгущать краски, потому что ИТ-отрасль — это общая часть экономики.

— Мы жили в преференциях достаточно комфортно. Но рано или поздно преференции заканчиваются. Причем они заканчиваются не так резко, как в других отраслях. Поэтому все равно привилегированное положение в каком-то виде остается, — прокомментировал эксперт. — Те, кто привык жить исключительно на субсидиях со стороны государства, конечно, почувствуют боль. Растет средняя цена сотрудника, растут страховые отчисления. Фонд заработной платы растет, налоги растут. Это происходит во всей стране. И ИТ-отрасль не может существовать в некоем вакууме. Так не бывает, что у всех цены изменились, а в ИТ ничего не поменялось.



ИТ-индустрии придется меняться: «Конечно, негатива очень много. Если посмотреть на любой бизнес, сейчас негатива чрезвычайно много. И разницы между ИТ и какой-нибудь дерево— или металлообработкой фактически нет. Негатив равномерно размазан по всем бизнесам».

«У нас любят называть отдельные вещи катастрофой, но, как показывают жизненный опыт и практика, компании выживают, реконфигурируются, находят новые ниши и чем заниматься. И, глядя даже на опыт ближайших стран — Белоруссии, Украины, в которых ситуация намного хуже, чем в России сейчас, там никакой катастрофы глобальной не произошло. Есть компании, которые работают. Есть рынок — сузившийся, упавший, но тем не менее рынок», — отмечает аналитик.

ИТ-индустрия в следующем году просядет. «Но рынок был очень сильно раздут, в том числе за счет льгот и импортозамещения. Сейчас будет коррекция вниз. Это абсолютно нормальный процесс, который многие ждали», — считает Муртазин.

Где-то будут сокращения, и этот процесс уже идет: компании попытаются прийти в хорошую форму и избавиться от излишков и от неэффективных сотрудников. Эксперт прогнозирует: «В любой кризис, как бы грубо это ни звучало, от балласта избавляются. Поэтому сейчас этот процесс идет. Хорошо, что у компании есть функции, которые можно отрезать».

Безработица сегодня, с одной стороны, на минимальном уровне, с другой стороны, экономика слишком раздута с точки зрения необходимости в рабочих местах. «Но это не приводит нас к тому, что спрос и предложения на работу равновесны. Предложений работы много, но это, как правило, предложения достаточно низкооплачиваемые. Люди хотят лучше. И кризис как раз таки будет уравновешивать эту историю и приводить людей в чувство», — резюмировал он.

Повысится роль ИИ

— Потеря льгот по страховым взносам, разумеется, может остановить рост штата ИТ-компаний и затормозить новые проекты. Побочным эффектом станет рост спроса на «умных» ассистентов программиста, то есть на решения с применением искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют программистам быстрее создавать код, — считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицин.

Более того, заглядывая вперед, бизнес ожидает, что ИИ будет решать все более сложные задачи, поэтому может форсировать его внедрение, опасаясь отстать от конкурентов, добавляет он: «Правда, наиболее популярные и известные решения сейчас — американские Anthropic, Cursor AI GitHub, но есть и российские, разработанные как крупными экосистемами, так и стартапами».

«Для развития суверенной ИТ-отрасли важно, чтобы внедрялись отечественные решения, да и разработчики не захотят упустить рынок, поэтому можно ожидать, что усилится маркетинг российских ИИ-решений», — полагает аналитик. Наконец, ИТ-компании могут попытаться привлечь дополнительные финансовые ресурсы на фондовом рынке, что может ускорить проведение IPO теми из них, кто технически готов, но ждет самого выгодного момента.

Прибыль сократится в два-три раза

— Прибыль ИТ-компаний станет в два, а то и в три раза меньше, — прогнозирует ИТ-предприниматель и преподаватель Василь Закиев. — Особенно обидно это на фоне феноменального роста прибыли у банков.

Сокращение штата он не планирует: «Мы пока не приняли решение, но мы уже довольно худые, вряд ли это получится».

— Отмену льгот прежде всего ощутят небольшие и средние ИТ-компании. Но у нас уже давно экономика больших полугосударственных компаний, поэтому проблемы небольших и средних компаний мало кому интересны, — считает сооснователь ГК «Технократия» Булат Ганиев.

«Технократия», по его словам, все больше смещает внимание на другие рынки и страны, которые открывают новые интересные рыночные возможности.