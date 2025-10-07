Новые казусы дела МЧС Татарстана: Генпрокуратура требует 133 миллиона с замминистра и К°

Иск поступил в суд Казани, когда все осужденные уже вышли из колонии

Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению гражданского иска за подписью заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева. Он требует 133,4 млн рублей в пользу казны Татарстана — в качестве ущерба по уголовному делу МЧС, фигуранты которого, включая бывшего замминистра по делам ГО и ЧС Ильхама Насибуллина, уже отсидели большую часть назначенного наказания по приговору. Нюанс в том, что республиканские власти гражданский иск по этому делу не заявляли. Как адвокаты ответчиков пеняли прокурорам на арифметические ошибки, а казанский судья отказался истребовать 100 томов уголовного дела — в репортаже «Реального времени».

Неустановленного организатора в ответчиках нет

В марте 2020-го в этот суд замминистра Ильхама Насибуллина и двух его предполагаемых подельников доставляли в наручниках опера ФСБ. На первое заседание по иску все трое пришли своим ходом.

По данным «Реального времени», бывший зам главного спасателя Татарстана в мае текущего года получил условно-досрочное освобождение, сейчас на пенсии. На три месяца раньше него из колонии в Кирово-Чепецке освободился и Ленур Зиннатуллин, бывший глава «Татагролизинга», он же — глава и учредитель фирмы «ОДС РТ». В разговоре с «Реальным временем» он поделился — за решеткой работал меловщиком на швейном производстве — размечал по лекалам мелком будущие детали спецодежды, которую шили другие осужденные экс-силовики. Сейчас — на пенсии, но продолжает отбывать наказание в виде ограничения свободы.

Третьему фигуранту дела — бывшему замдиректора «ОДС РТ» Ильнару Гимадиеву — тоже удалось добиться послабления: остаток срока ему заменили принудительными работами, до конца которых еще 11 месяцев.

Напомним, 1 сентября 2023 года по приговору Бабушкинского суда Москвы бывший замглавы МЧС по РТ Ильхам Насибуллин получил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима. Директору и бенефициару фирмы «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину дали 7,5 года, а замдиректора той же компании Ильнару Гимадиеву — на два года меньше. Вину в афере на предварительном следствии признавал лишь последний, вследствие чего на протяжении трех лет находился под домашним арестом — до итогового решения. В суде же все трое отрицали вменяемые хищения.

Примечательно, что при возбуждении дела в ФСБ и СК усматривали увод бюджетных средств на сумму 162 млн рублей. Итоговое обвинение фигурантам в 2021-м предъявляли на 121 млн рублей, однако прозвучавшие на старте процесса цифры удивили и подсудимых, и адвокатов. Они называли то обвинение непонятным, напомним, его фабулу:

«Работают госспасатели — деньги получает «ОДС РТ»: Насибуллин, Гимадиев, Зиннатуллин и иные лица под руководством неустановленного организатора преступления в составе организованной группы в период с 17 января 2013 года по 16 марта 2020 года похитили 133,4 млн рублей, принадлежавших бюджету Республики Татарстан, деньги ушли на счета подконтрольного общества «ОДС РТ». Последнее силовики называли «клоном» госорганизации «Поисково-спасательная служба при МЧС по РТ» (ПСС), указывая, что своих сотрудников и оборудования «ОДС» не имела, но при поддержке министерского начальства заключала договоры с крупными и мелкими предприятиями республики на обслуживание особо опасных производственных объектов, обязуясь 24 часа в сутки по первому сигналу рвануть на ликвидацию аварий, включая разлив нефтепродуктов и зоны концентрации токсичных и взрывоопасных веществ.

Обслуживание предусматривало и проведение учений с сотрудниками таких объектов. В их числе — аэропорты, АЗС, предприятия оборонки и АПК. Причем, согласно обвинению, по указке начальства эти задачи решали госспасатели на служебном оборудовании, а деньги капали на счет фирмы-«клона».

По версии СК, ФСБ и прокуратуры, неустановленный организатор вовлек Насибуллина, а далее уже замминистра подключал новых соучастников и направлял их действия. Предъявленный Насибуллину с 1 декабря 2014 года (дата его назначения замминистра ГО и ЧС, — прим. авт.) ущерб составил 118 млн, Зиннатуллину — 57,4 млн (период руководства ОДС РТ с сентября 2016-го до задержания), Гимадиеву — 21,3 млн (руководил ОДС в 2015—2016 годах, потом стал замом Зиннатуллина).

В роли неустановленного организатора силовики еще до возбуждения дела хотели видеть бывшего шефа Насибуллина, однако никаких обвинений этому человеку предъявлено не было. А указанная фабула с установленным ущербом в зависимости от роли и периода действия в группе каждого из трех фигурантов вошла в приговор. Однако сторона обвинения добилась, чтобы Мосгорсуд в апелляции изменил формулировку итогового решения о преступлениях в период 2014—2020, добавив целый год — «с января 2013-го».

Вероятно, именно это уточнение и позволило утверждавшему обвинение по делу МЧС Татарстана заму генерального прокурора РФ Юрию Пономареву подписать и гражданский иск о взыскании ущерба по уголовному делу в гражданском порядке.

В свое время обвинение по делу МЧС Татарстана автору иска — заму генпрокурора РФ пришлось утверждать дважды. сайт Генпрокуратуру РФ

Теперь все 133 млн 445 тысяч 795 рублей и 5 копеек Генпрокуратура требует взыскать в солидарном порядке с тройки осужденных — Насибуллина, Зиннатуллина и Гимадиева. Ни неустановленный организатор, ни иные неустановленные лица в ответчиках не значатся.

Генпрокуратуру обвинили в пропуске срока давности

Никто из ответчиков иск не признает. Ключевых аргументов на старте прозвучали два — некорректный расчет суммы и срок давности, который, по мнению защиты, пропустил заместитель генпрокурора РФ. В гражданских делах этот срок составляет всего 3 года — с момента, когда стало известно о причинении ущерба. Указанная цифра в сумме 133 млн рублей фигурировала еще в обвинении 2021 года, с которым материалы дела в первый раз направлялись в суд — за подписью заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева. Повторно он же утверждал обвинение в первой половине 2022-го. При этом в прокуратуре, вероятно, придерживаются иной точки отсчета — даты вступления приговора по делу МЧС в силу — в августе 2024-го.

Интересы истца на заседании представлял старший прокурор отдела прокуратуры РТ и заслуженный юрист республики Эдуард Кириллов. Кроме самих ответчиков участвовали трое адвокатов. Причем двое из них — Александр Клюкин и Диана Майорова, защищали интересы одного клиента — бывшего замминистра, а их коллега Дмитрий Усков, как и в уголовном деле, выступал в защиту Ленура Зиннатуллина.

Забегая вперед — возражения адвоката Ускова и его клиента на требования о взыскании ущерба по объему тянут на отдельный том. Копии для всех участников процесса пришлось вести на суд в коробке. В частности, защита приложила распечатки всех вступивших в силу решений арбитража по взаимоотношениям «ОДС» с контрагентами, ни один из которых не заявлял о том, что работы на его объекте выполняла «ПСС».

Любопытно, что вопросы о приобщении возражений и пояснений по делу со стороны ответчиков и третьего лица — Минземимущества РТ — председательствующий судья Дмитрий Ткачев каждый раз выносил на обсуждение и лишь после этого озвучивал ожидаемое решение — «приобщить». А вот по ходатайству журналиста о фотосъемке во время общественно значимого процесса ничьим мнением интересоваться не стал — отказал со словами: «Суд не видит в этом необходимости». Эта фраза звучала на заседании еще не раз — в качестве формулировки отказа по ходатайствам адвокатов.

Защита ссылается на доказательства обвинения

Диана Майорова просила суд истребовать все материалы уголовного дела из архива Бабушкинского суда Москвы. По ее мнению, ссылки истца на один лишь обвинительный приговор не позволят вынести обоснованное решение по сумме ущерба, которая в гражданском процессе подлежит доказыванию. Адвокат отметила — поскольку иск в уголовном деле не заявлялся, Бабушкинский суд в вопросы доказательства заявленного следствием размера ущерба не вдавался. А следователи, как считает защитник, лишь суммировали доход по сделкам «ОДС РТ» 2013—2020 годов, причем сделали это некорректно.

— Значительная часть договоров заключалась на основании конкурентных электронных торгов, что само по себе исключает отнесение выручки к ущербу от преступления. Кроме того, в размер ущерба включены сделки по работам за пределами республики Татарстан, что прямо противоречит обстоятельствам, указанным в приговоре, — сообщила она.

Также Майорова подчеркнула противоречивость как обвинения, так и итогового решения, где каждому из подсудимых вменялся свой период участия в группе и соответственно ущерб, нанесенный именно в эти годы. У Насибуллина, напомним, по версии обвинения он составлял 118 млн рублей. А сумма 133 млн обосновывалась действиями как установленных, так и неустановленных лиц.

По какой причине 133 млн предъявили солидарно к трем осужденным непонятно ни им, ни их адвокатам. Даже если разделить эту сумму условно на троих, то получится, что Гимадиев, чьи незаконные действия, согласно приговору, обернулись ущербом бюджету РТ в 21 млн рублей, должен будет заплатить вдвое больше.

Ответчики и их представители ходатайство Майоровой поддержали, отметив, что все необходимые для обоснования их позиции материалы уже есть в деле московского суда.

«У нас в отзывах [на иск] идут ссылки на тома и листы уголовного дела. А в приговоре просто написаны наименования договоров и дата, — сообщил суду осужденный бенефициар «ОДС РТ» Ленур Зиннатуллин. — В июне 2020-го в учреждении СК была проведена экспертиза финансово-хозяйственной деятельности «ОДС» и в ней полностью расписано на какие цели и куда были потрачены якобы похищенные 118 млн рублей — до последней копейки. И в ней же есть сведения о передаче имущества «ОДС» на баланс МЧС».

В качестве третьего лица суд привлек к рассмотрению Минземимущество Татарстана. Ранее в уголовном деле это ведомство получило статус потерпевшего, правда, в ходе процесса причинение какого-либо ущерба республики отрицало. Поэтому гражданский иск подавать не стало.

На суде МЗИО по доверенности представлял коллега из МЧС РТ — начальник отдела правового обеспечения Андрей Павлов. Возражений ни по одному из ходатайств ответчиков он не высказывал.

Категорически против запроса в Бабушкинский суд выступил прокурор Эдуард Кириллов. По его мнению, ущерб в сумме 133,4 млн установлен приговором, и необходимости истребовать все 100 томов уголовного дела нет: «Это приведет к затягиванию гражданского дела».



Реплика адвокатов о том, что суммы в приговоре арифметически не бьются и в них нужно разбираться, судью не убедила. «Необходимости истребования дела в полном объеме не имеется», — постановил он, согласившись с представителем истца в части затягивания процесса. При этом председательствующий не исключил, что при рассмотрении иска по существу вопрос о предоставлении копий отдельных документов из архива Бабушкинского суда может быть поднят вновь.

Зиннатуллин предупредил о регрессных исках работникам и ФНС

Адвокат Дмитрий Усков просил привлечь третьим лицом к спору федеральное учреждение «Поисково-спасательная служба» МЧС РТ. Он указывал, что ранее возглавлявший эту организацию Александр Старков представлял интересы потерпевшей стороны в уголовном деле. «В суде он указал — никакого ущерба от деятельности «ОДС» поисково-спасательной службе не причинено. И, поскольку ранее Старкову от Минзема были делегированы полномочия представлять республику, соответственно, заявляя об отсутствии ущерба, он говорил, что и республике не причинен вред», — сообщил защитник, подчеркнув, что поэтому и не было гражданского иска.

Ленур Зиннатуллин заметил — в ходе московского процесса, никто из свидетелей не подтвердил, что работы по договорам «ОДС РТ» на обслуживание особо опасных объектов республики выполнялись силами госспасателей.

Компания «ОДС РТ» продолжает работу в Татарстане и других регионах страны. сайт ОДС РТ

Позицию защиты поддержал представитель Минзема Андрей Павлов. Против вновь выступил только прокурор. «Привлечение третьих лиц должно быть основано на том, что решением [по гражданскому делу] затрагиваются либо могут быть затронуты интересы этого лица. В данном случае ущерб причинен не этой организации, а субъекту РФ», — констатировал Эдуард Кириллов и поделился мнением, что ответчики и представители намерены в гражданском споре установить «некие иные обстоятельства», чем те, что указаны во вступившем в силу приговоре. По его мнению, пересмотр уже установленных обстоятельств «будет умалять те решения, что уже вынесены».

Адвокат Диана Майорова заметила, что ссылки прокурора на преюдицию приговора не вполне обоснованы, поскольку приговором доказаны лишь события и виновность, а размер ущерба нужно устанавливать.

Судья Дмитрий Ткачев не усмотрел оснований для привлечения «ПСС», а далее отказал по схожим ходатайствам от «ОДС РТ» и частного предпринимателя Купцова, ИП которого помогало бизнес-спасателям выполнять ряд договоров, фигурирующих в деле. Представители ответчиков указывали — интересы «ОДС» в этом споре затрагиваются уже тем, что в иске фигурирует имущество фирмы, ранее арестованное по уголовному делу. Какие последствия может повлечь взыскание с компании ее бенефициар Ленур Зиннатуллин обосновал предельно четко:

— Согласно проведенной в СК экспертизы, за период моего руководства «ОДС» работникам выплачена зарплата 55 млн рублей, якобы украденная мной. И в случае решения о взыскании мной будут поданы регрессные иски всем работникам и налоговой — по возврату уплаченного в бюджет.

Такой же регрессный иск, заявила защита, может быть подан к ИП Купцову. Впрочем, судья наотрез отказался расширять круг участников гражданского спора, заявив, что права коммерческой фирмы и предпринимателя иск не затрагивает.

Заметим, несмотря на заявления Генпрокуратуры РФ о том, что деятельность фирмы-клона в Татарстане пресечена, «ОДС РТ» продолжает работу, поскольку на ряд работ у госспасателей попросту нет ни лицензии, ни нужного оборудования.

Потерпевший не потерпевший?

На заседании приобщили официальную позицию по иску за подписью представителя МЗИО Татарстана Александра Павлова. Он указал — в уставе «ПСС РТ» четко прописаны цели, задачи и виды деятельности этого бюджетного учреждения. Однако «положения, разрешающие заниматься приносящей доход деятельностью, в нем отсутствуют».

Более того, в настоящее время служба госспасателей республики аттестована и имеет свидетельство лишь на поисково-спасательные работы на территориях, акваториях и транспорте. Для обслуживания особо опасных производственных объектов нет ни только допуска, но и подготовленных людей, причем так было и в 2013—2020 годах (период фигурирующий в приговоре).

«Решений о выделении ПСС РТ средств для организации приносящей доход деятельности правительством Татарстана не принималось. Кроме того, планируемый доход от деятельности государственных казенных учреждений включается в проект бюджета РТ... В этой связи ущерб, заявленный в рамках искового заявления в размере 133 445 795 рублей 5 копеек, в структуре доходов и расходов бюджета РТ не значится», — указал представитель признанного потерпевшим Минзема РТ, попросив суд «учитывать эту информацию» при рассмотрении дела.

Защитники интересов Ильхама Насибуллина повторно заявили ходатайство об истребовании материалов уголовного дела — теперь в части тех самых коммерческих договоров «ОДС» и актов выполненных работ, занимающих почти 30 томов. Сам бывший замминистра лишь поддерживал их позицию, в отличие от бенефициара коммерческой компании.

«На странице 65 приговора указано — из организации на счет «ОДС» поступили 2 млн рублей, и они «сидят» у меня в ущербе 57 млн. Но мы сделали акт сверки, и сумма поступления составила всего 200 тысяч рублей... Поскольку прошло более пяти лет, банк нам в разъяснении по платежу отказал, и на словах мы вам доказать не можем. Поэтому и просим истребовать. И таких арифметических ошибок очень много», — выступил Ленур Зиннатуллин.

Судья ходатайство отклонил со ссылкой на апелляционное определение Мосгорсуда о том, что довод защиты об отсутствии ущерба бюджету РТ рассматривался и обоснованного подтверждения не нашел.

В свою очередь адвокат Александр Клюкин напомнил — в уголовном деле есть еще один вступивший в силу документ — постановление о возврате материалов в Генпрокуратуру Советским судом Казани. «Одно из оснований — коллеги гособвинителя не смогли правильно посчитать суммы, так как они между собой просто-напросто не складываются. И прокуратура с этим согласилась — не обжаловала», — сообщил защитник бывшего замминистра, повторив все то же расхождение обвинения — общая сумма ущерба 133 млн рублей, а каждому из троих предъявляли другие суммы — от 21 до 118 миллионов.

По данным защиты, Бабушкинский суд вдаваться в эти подсчеты попросту не стал, с учетом позиции потерпевшего об отсутствии ущерба и гражданского иска.

Судья вновь не усмотрел необходимости в истребовании и изучении договоров, а еще через несколько минут вынес отказ и в части запроса результатов проведенной СК экспертизы финансово-хозяйственной деятельности «ОДС РТ», заметив при этом, что стороны могут и сами ознакомиться с нужными материалами архивного дела.

В то же время председательствующий самостоятельно поставил на обсуждение вопрос об истребовании всех решений апелляционной и надзорной инстанций по уголовному делу МЧС Татарстана. И отложил заседание на ноябрь.