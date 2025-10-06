«КОС-Синтез» выиграл первый трофей в сезоне

Казань снова «столица чемпионов»

«КОС-Синтез» завоевал очередной титул. Фото: предоставлено realnoevremya.ru ВК КОС-Синтез

Ватерполисты «КОС-Синтеза» завоевали первый трофей наступившего сезона. В третьем в истории розыгрыше Суперкубка России казанцы были сильнее волгоградского «Спартака», обыграв его со счетом 10:9. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Зиннуров и Осмоловский поначалу выглядели недовольными

Начало игры было полностью за Волгоградом. Не пошла игра у Евгения Кострова, вышедшего в старте у «Синтеза», и Михаил Иванков двумя бросками обеспечил голевое преимущество в два мяча. В футболе или хоккее с шайбой такое преимущество принято называть шатким, ведущим к некой успокоенности, но в данном конкретном случае ни о какой успокоенности и речи быть не могло.

Камера оператора в какой-то момент выхватила на трибунах бассейна вначале директора «КОС-Синтеза» Максима Осмоловского, а затем президента спортивного клуба «Синтез» Ирека Зиннурова, сидевшего в компании Иракли Куталадзе, руководителя Москомспорта. Выражение лиц казанских гостей было тревожным, хотя конкретно Зиннурова должно было порадовать, что в этот же день юниорская сборная России выиграла в финале Игр стран СНГ у сборной Азербайджана — 3:2, уступая ей по ходу поединка со счетом 0:2. Речь идет о футболе.

На голевое и игровое преимущество волгоградцев накладывался сумбур в игре действующих чемпионов страны и обладателей Кубка России. Почти весь стартовый период окружение казанского клуба отправило бы в корзину, будь у него такая возможность. И ненадежные действия своего вратаря, и сумбур в атаке, когда только за 9 секунд до перерыва смогли размочить счет, реализовав удаление, — 1:3.

Ирек Зиннуров.

Судьбоносная замена Кострова на Чиркова

Но начало второго периода пошло не лучше. Во второй раз казанцы проиграли стартовый заплыв за мячом, позволив Волгограду начать атаку и усилиями Сергея Буланаева восстановить разрыв в счете — 1:4. После чего Евгений Ярощук поменял Кострова на Игоря Чиркова, что стало определяющим решением, принятым за пределами площадки.

Даже тот факт, что казанцы вскоре не реализовали пенальти, когда бросок Арслана Закирова потащил Петр Федотов, не стал критичным. Буланаев, который ошибся в защите, заработав пенальти для своей команды, вскоре не смог реализовать штрафной бросок в ворота Чиркова, попав в перекладину, а Эмиль Зиннуров точным броском подсократил разрыв в счете — 2:4.

Кстати, как-то незаметно Зиннуров приближается к 30-летию, при этом, наравне с Чирковым, оставаясь самым молодым воспитанником казанского водного поло в основе — в свои-то 26. В запасе есть Егор Ярлыченко, задействованный в Суперкубке, и Богдан Комаров, но нельзя не отрицать, что состав казанцев с годами становится все более возрастным, где 25-летний Иван Васильев из города Кириши самый молодой.

Евгения Кострова заменили в начале второго периода.

С другой стороны, ни один из ветеранов не дает повода в себе усомниться. Ни Адель Латыпов, который сначала сравнял счет — 4:4 (ранее Даниил Пронин реализовал ватерпольный пенальти), а с началом третьего периода вывел казанцев вперед. Ни 37-летний Артем Одинцов, увеличивший преимущество казанцев до двух мячей — 6:4. Красиво, подкравшись на позицию столба.



Статистика против «КОС-Синтеза»

Возвращаясь назад, Чирков, который весь второй период отыграл на ноль, ошибся в другом, отдав неточный пас в конце восьмиминутки, что привело к контратаке волгоградцев, но времени на ее развитие им катастрофически не хватало.

Увы, счет 6:4 и неписаное правило о шатком преимуществе в два мяча, которое несколько расхолаживает команду, ведущую в счете, сыграли свою роль в отношении «синтезовцев». Они пропустили в меньшинстве и в атаке, которую даже нельзя назвать позиционной. Для сравнения: шестой гол «КОС-Синтеза» был проведен после изящной перепасовки Зиннурова с Шепелевым, отдавшим филигранную передачу на Одинцова, ставшую голевой. Шестой гол Волгограда — и мяч в воротах. Как в промежутке пары минут одни и те же игроки могут действовать в лучших традициях современного ватерполо, забивая гол, и практически тут же пропуская в свои ворота.

Итоговый протокол: потерь в атаке — 19:13, на 6 больше у казанцев. Блоки — 3:6, в два раза меньше, чем у Волгограда. Неточные пасы — 9:4, тут вообще катастрофа. Правда, необходимо понимать, что зачастую эта статистика дублируется, когда неточные пасы могут приводить к потерям в атаке, как, собственно, было у Чиркова. Тем не менее статистика — упрямая вещь — была практически полностью на стороне Волгограда, за исключением итогового счета.

Скамейка запасных казанской команды.

Голы Пронина и Лазарева позволили «КОС-Синтезу» выйти вперед по итогам трех периодов. Кстати, два гола в концовках стартового и третьего периода, из разряда «гол в раздевалку», — это также важно, хотя подобное и не находит отображения в статистике.

При счете 8:7 в заключительном периоде зрители, в большом количестве собравшиеся на трибунах московского бассейна с плакатом на стенах «Вперед, Динамо, мы с тобой!», недоумевали, глядя на игру лучших команд страны. Понятно, что у лучших команд не только отличное нападение, но и прекрасная защита, но в данном контексте больше надо было говорить о собственных ошибках, чем об умелом противодействии соперника.

Супергол Аделя Латыпова

Время на табло таяло, и только счет не менялся. Пока Адель Латыпов не забросил гол броском со средней дистанции — 9:7. Оставалась минута с небольшим, и, отбившись в следующей атаке, казанцы как будто бы похоронили интригу в борьбе за Суперкубок. Ярощук взял тайм-аут, во время которого трижды повторил: «Атака до конца». Его подопечные поплыли в атаку, а Ярощук продолжал кричать им в спину: «Атака до конца!» В какой-то момент показалось, что это эхо, но Евгений Александрович чуть поменял просьбу: «До конца атака», в момент, когда Пронин нарушил правила, а волгоградцы быстро воспользовались шансом, сократив счет до минимума — 9:8.

Адель Латыпов (номер 9) забил красивый и очень важный гол.

Оставалось 40 секунд, чего хватило бы на две атаки. И перед казанцами встал вопрос: сделать ставку на атаку либо на защиту. Они решили все-таки подержать мяч до конца владения, тем более что их атакующие действия не заладились с самого начала. Гребок Буланаева преобразовался в хук слева Латыпову, и Адель немного выпал из командных взаимодействий. В принципе их практически не было: боязнь ошибиться в решающий момент сковала казанцев, и они практически в полном составе поплыли к своим воротам, чтобы отзащищаться, оставляя на чужой половине площадки Николая Лазарева. Минимум времени и приличное расстояние до ворот не оставляли ему другого выбора, как бросать. Гол получился не таким эффектным, как у Латыпова, чей бросок не отбил бы ни один голкипер мира, в то время как бросок Лазарева отразил бы даже вратарь волгоградской молодежки. Но именно гол Лазарева в итоге стал победным. Поскольку за секунду до конца Тимур Шайхутдинов снова сократил разрыв до минимума — 10:9.

Евгений Ярощук: «Это был большой ватерпольный праздник»

Сидевший на скамейке запасных Никита Деревянкин подкрался к Ярощуку, и тот, как был, в одежде и с бутылочкой воды в руке, рухнул в воду московского бассейна, празднуя первый Суперкубок в своей тренерской карьере.

«Это был большой ватерпольный праздник», — резюмировал впечатления Евгений Александрович в общении с корреспондентом «Реального времени».

Касаемо команды, то для казанцев это второй Суперкубок в истории после победы в 2018-м. Причем в тот год «Синтез», как тогда называлась команда, обыграл все тот же волгоградский «Спартак», будучи на тот момент серебряным призером чемпионата. В общей сложности в минувшие выходные проходил всего лишь третий розыгрыш Суперкубка после стартового в 2016 году, когда Волгоград обыграл московских «динамовцев», хозяев бассейна, в котором проходил нынешний матч.

Продолжение Суперкубка было в виде матча между женскими командами.

Евгений Ярощук во время тайм-аута.

Обратим внимание на то, что прыжок в воду Ярощук совершил в единственной обуви, поскольку взять с собой запасную просто забыл. В итоге пришлось передвигаться по Москве в шлепанцах, прибыв в таком виде на вокзал, и превратить вагон поезда в сушилку, поскольку и он, и второй наставник Артур Фатахутдинов приняли водные ванны во всем цивильном.

Большое интервью с Ярощуком запланировано перед стартом казанского тура, который пройдет на следующей неделе с участием двух «синтезовских» команд и подмосковного «Штурма-2002».

