Как Рустем Абязов был рокером и слушал Тухманова с Pink Floyd

Национальная библиотека Татарстана перезапустила проект «Одна пластинка в неделю»

Абязов вернул свой 1976-й. Фото: предоставлено пресс-службой НБРТ

В Казани перезапустили проект «Одна пластинка в неделю»: теперь Национальная библиотека РТ приглашает специального гостя, который рассказывает про значимую для него музыкальную запись. Директор, художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов решил рассказать про пластинку, которую слушал в старших классах школы. Это революционная запись «По волнам моей памяти» Давида Тухманова.

«Это была революция»

— У вас наверняка возник вопрос, почему я, классический музыкант, выбрал вдруг пластинку советской эстрады, — обратился Абязов к слушателям. — Тому есть прямое объяснение. Я учился в специальной музыкальной школе. Наверное, это был 9—10 класс. Мы изучали академическую музыку. Но и слушали записи, которые удавалось найти. У меня был катушечный магнитофон, я слушал The Beatles, Yes, появился Меркьюри со своим ансамблем. Мы старались не отставать от жизни, слушали современную музыку. Но меньше всего мы слушали советскую эстраду.

А потом появилась пластинка Тухманова — «это была революция», по словам Рустема Абязова. Стихи великих поэтов, до уровня которых была поднята музыка. Абязов с трудом нашел эту пластинку, настолько велик был ажиотаж. И на проигрывателе «Аккорд», который скорее портил винил, послушал альбом со своим главным другом Олегом Сакмаровым, будущей легендой питерского рока, игравшим с группами «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер». Правда, перед этим, напомнил Абязов, Сакмаров поехал учиться в Ленинградскую консерваторию, где написал диссертацию, но решил ее не защищать.

Друзья пришли в полный восторг. Можно сказать, что «По волне моей памяти» — это первая советская рок-пластинка. Тухманов называл эту музыку «арт-роком». Песни перетекают одна в другую, превращаясь из набора композиций в сюиту.

Для 1976 года альбом был лидером продаж. предоставлено пресс-службой НБРТ

Как Абязов задвинул «Сайяр»

Абязов с Сакмаровым сами играли в рок-группе, вернее, ВИА под названием «Диез».

— Два года мы серьезно звучали по городу, выступали. Довели нашего директора до предынфарктного состояния, — вспоминал маэстро. — Он прятался от меня в коридоре, чтобы я не попросил еще чего-то нам купить.

Однажды «Диез» отправился наобум на конкурс ВИА. Выяснилось, что по условиям они не подходят, но группе дали сыграть. После песен «Тишина» «Ариэля» и «Добрый вечер, девчоночка» «Песняров» музыкантам разрешили сыграть на гала-концерте. Попали в предпоследний слот, где, помимо белорусского хита, сыграли свой «Чарльстон», а для выхода на сцену одноклассницы сшили им костюмы из синего вельвета. По словам Абязова, собственная песня прозвучала настолько круто, что хедлайнерам, ВИА «Сайяр», пришлось после выхода отключить инструменты и дать «Диезу» выступить на бис.

Абязова спросили не только про музыку, но и про его музей. предоставлено пресс-службой НБРТ

Великие стихи на великую музыку

Тухманову в 1976-м было 36 лет. К тому времени он уже написал такие песни, как «Последняя электричка», «Мой адрес — Советский Союз» и «День Победы». Еще в 1972-м он выпустил авторский диск «Как прекрасен мир», в котором попробовал записать рок-исполнителей, вдохновляясь «битловским» Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Идеи эти он развил на новой пластинке. Здесь на гитаре пилил «советский Хендрикс» Борис Пивоваров, а среди вокалистов был индиец из джаз-рокового «Арсенала» Мехрдад Бади и будущий отец русского регги Александр Барыкин.

Стихи для пластинки «По волне моей памяти» (Волошин, Сапфо, Бодлер, Шелли, Гильен, Верлен, Гете, Ахматова, Мицкевич, а также сочинения вагантов) подбирала жена Тухманова — поэтесса Татьяна Сашко. Абязов вспомнил, что второй раз этот диск ему пришлось искать по просьбе учительницы литературы из его школы.

— Представьте такое в Советском Союзе, где мы привыкли к «квадратно-гнездовым» песням, — добавил Абязов. — Хотя я к советским песням хорошо отношусь, красивее никто ничего не сочинял. Но это были именно песни. А тут — такая музыка, на такие стихи, с такой манерой исполнения!

Прошли годы, дирижер забыл о пластинке. Потом, к слову, вышел мюзикл от канала СТС («отвратительный», по словам спикера). А Абязов нашел компакт-диск с альбомом — и теперь слушает его в машине.

— Это выдающееся явление арт-рока, — оценил запись маэстро. — Это уровень Pink Floyd — это, к слову, моя любимая группа.

Между прочим, советское занимает много места у Абязова. В буквальном смысле — у него в загородном доме есть «Музей советского хлама», он же «Музей ностальгии по великой стране». Начался он с подарка барда Дмитрия Бикчентаева, который, проживая в Марий Эл, периодически снабжает Рустема Юнусовича новыми экспонатами. Собственно, попасть в музей также можно, подарив что-то «куратору».

Библиотека же намерена продолжить проект с пластинками, приглашая не только классических музыкантов, но и молодых казанских поп-звезд.