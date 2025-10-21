Как выбрать квартиру без компромиссов: гайд от казанской семьи

Артур и Эльвира делятся опытом: как выбирали застройщика, на что важно обратить внимание в ЖК, где взять денег на покупку и следовать ли собственным желаниям.

Выбор квартиры — не только вопрос бюджета и метража. Для многих семей это попытка найти баланс между комфортом, локацией и ощущением «своего места». Недавно такой путь прошли Эльвира и Артур Жумабаевы — молодая семья из Казани с двумя детьми. О том, что их заставило задуматься о покупке собственного жилья, как отец Артура — Аскарали — повлиял на выбор, и как так вышло, что в итоге семья купила сразу две квартиры в ЖК «Крыловка Парк» — в интервью «Реальному времени».

Знакомство с семьей

Эльвира работает в административном блоке банковского сектора, увлекается спортом, танцами и астрологией. Сейчас она в декрете с дочкой. Артур — предприниматель в сфере E-com. В числе его хобби — большой теннис, хоккей, бокс. А еще он признается, что главное увлечение его жизни — дети и жена. Молодые люди воспитывают двоих детей: четырехлетнего Анри и двухлетнюю Афину. Вместе с нами на интервью 53-летний отец Артура, Аскарали, тоже предприниматель. У него бизнес в сфере обслуживания. Он поддерживает семейную любовь к спорту. Эльвира добавляет: «У папы много друзей и интересов. Но при этом он всегда все делает ради семьи. Папа счастлив, когда счастливы дети».

«Главную роль сыграло «сарафанное радио»

— Начнем, наверное, с самого простого вопроса: когда вы поняли, что пора менять жилье?

Эльвира: Сейчас мы живем в очень удобной квартире в современном жилом комплексе в прекрасном районе — рядом с «Чашей». Там можно и прогуляться, подышать свежим воздухом, все находится рядом. Но это съемное жилье, а всегда хочется, чтобы было свое.

Когда подошла вторая беременность, мы поняли, что в той квартире, где мы живем сейчас, нам будет тесновато с двумя детьми. Поэтому искали вариант как минимум не хуже и по возможности чтобы было недалеко от старой квартиры.

— Что было главным критерием при выборе нового жилья? На что обращали внимание?

Эльвира: Первое — площадь, не меньше 80 квадратных метров. У нас двое детей: мальчик и девочка — значит, нужно много комнат. Второе — близость к центру и развитость инфраструктуры. И конечно, качество строительства. Есть разные моменты: например, для нас критически важна хорошая звукоизоляция, мы не хотим слышать, что происходит у соседей и за окном.

— Сегодня рынок новостроек довольно обширный, предложений много и они разные. Сложно было выбирать?

Эльвира: Мы рассматривали разных застройщиков, сравнивали проекты. В итоге остановились на ЖК «Крыловка Парк» от СМУ-88. У компании репутация надежного застройщика, много реализованных объектов. Но главную роль сыграло «сарафанное радио». В то время, как мы рассматривали разные варианты, наш папа Аскарали как раз покупал квартиру в «Крыловке» и посоветовал присмотреться к этому варианту.

Аскарали: Да, я, можно сказать, уже постоянный клиент СМУ-88. Не первый год и не раз покупал квартиры у этого застройщика — в основном, конечно, в инвестиционных целях. Поэтому знал, что этой компании можно довериться.

— Аскарали, а для чего вы сами купили квартиру в «Крыловке»? Изначально планировали здесь жить или рассматривали как инвестицию?

Аскарали: Когда ее покупал — рассматривал как инвестицию. Но теперь, когда здесь решили жить дети, видно будет — вполне возможно, и мы с женой сюда переедем. Почему бы нет? Мы тоже хотим жить в хорошем ЖК, да и к внукам быть ближе хочется. Помогать друг другу проще будет — они ведь скоро пойдут в школу, понадобится нам с бабушкой быть на подхвате.

— Что стало решающим фактором в пользу «Крыловки»?

Эльвира: Хорошая скидка! Шучу, хотя, конечно, и это сыграло роль. Понравилась свободная планировка в комплексе. Нам было важно, чтобы квартира была эргономичной — без ненужных углов и площадей, которые ни под что не приспособить. Чтобы можно было самим организовать пространство так, как хочется! Очень хорошо, что есть подземный паркинг — не придется зимой чистить машину от снега. Места пока не купили, но планируем. Еще большой плюс — вид из окон: у нас высокий этаж и вид на Кремль. Классно здесь и то, что двор закрытый и детская площадка хорошая.

Артур: Понравилось соотношение «цена-качество». Стоимость по рынку за такое качество — очень адекватная. Еще и на рендерах выглядело хорошо. Понравилось, как тут все выглядело. Все-таки, как ни крути, встречают по одежке.

Эльвира: Для меня лично еще было важно, что на паркинге можно заряжать электромобиль. Нам об этой «фишке» рассказали представители застройщика. Я бы хотела себе электрокар и тогда подумала, что это было бы классно «на будущее». В целом «Крыловка» вполне современный комплекс. По сравнению с тем, где мы живем сейчас, мы точно ничего не теряем. Когда впервые попадаешь в такой жилой комплекс, эффект «вау» от всех современных технологий, конечно, есть. Но со временем мы, наверное, уже привыкли к этому уровню комфорта. Вот если бы их не было — мы бы точно заметили.

— Вы сказали, что вам понравились рендеры —совпали ли они с реальностью?

Эльвира: На все сто процентов! Все оказалось именно так, как мы ожидали. Красивые просторные холлы. Мне очень нравятся светлые коридоры — не такие угрюмые, как было принято раньше. Остекление входных дверей «в пол», это тоже хорошо, дает много света. Все в одном стиле. В подъездах есть не только холлы, но и колясочные, и это тоже очень приятно, конечно.

— Свободная планировка стала для вас одним из решающих факторов в пользу «Крыловки» — почему?

Артур: Нам понравилось, что можно сразу спланировать все под себя — расставить комнаты так, как удобно именно нашей семье. Не нужно возиться со стенами: сносить их, вывозить строительный мусор, тратить лишние деньги, время и нервы. Кто хоть раз с подобным связывался, вряд ли захочет повторить этот опыт.

Эльвира: Планировки на самом деле тут есть очень разные. Мы выбрали «адекватной» прямоугольной формы — из нее мы сделали формат «евро-4» — три спальни и просторная кухня-гостиная для семейных посиделок. Два санузла, гардеробная — это тоже преимущества. В итоге мы смогли разместить все, что хотели. И ни одного бесполезного угла!

— Какой стиль выбрали для интерьера квартиры? Уже начали ремонт?

Эльвира: У нас уже полностью готов дизайн-проект. Мы работали с дизайнером, сами бы точно не справились. На какой-то определенный стиль не ориентировались, каждый внес немного своих пожеланий, и получился такой современный минимализм. Наверное, ближе к стилю Japandi. Ремонт во всю идет — уже сделали разводку, штукатурку, сейчас на стадии отделки. Впереди сантехника.

— Если не секрет, а как покупали квартиру? Ситуация на ипотечном рынке сегодня, прямо скажем, непростая. Наверное, пользовались льготными программами?

Эльвира: Да, мы оформляли семейную ипотеку — для нас, как для молодой семьи, это было самое выгодное решение.

Аскарали: А я брал по коммерческой, но благодаря моим давним и добрым отношениям со СМУ-88, нам сделали очень хорошую скидку на обе квартиры. Цифры не озвучу, но условия действительно были отличные. За это хочу поблагодарить ребят из отдела продаж. Всегда идут навстречу, стараются подобрать оптимальное решение — в общем, чувствуется индивидуальный подход.

— Как думаете, насколько сильно поменяется ваша жизнь после переезда?

Эльвира: Честно говоря, не поменяется — и это самое главное. Мы будем жить в тех же комфортных условиях, в которых жили и до этого. Только теперь это будет уже своя собственная, а не съемная квартира.

Хотя в плане инфраструктуры «Крыловка» даже пока проигрывает. На первых этажах коммерция еще не появилась. Но мы уверены, что все это временно — комплекс только недавно сдали. В будущем нам бы хотелось, чтобы здесь появились кофейни, детские клубы, коворкинг, фитнес-зал.

— А когда планируете переехать?

Артур: Думаем, ближе к зиме. Как с ремонтом закончим.

Аскарали: Если поднажмем, можем и Новый год встретить уже здесь. Но пока многие соседи делают ремонт, вокруг шумно и пыльно — для детей не самое комфортное время. Лучше дождаться, когда все уляжется.

— Кстати, раз уж заговорили о детях, планируете отдавать Анри и Афину в детский сад во дворе ЖК?

Эльвира: Мы пока не планируем им пользоваться, но это, безусловно, большой плюс. Уверена, многие семьи это оценят. Считай, далеко ездить за ребенком не надо. Спустился на лифте, прошел пару шагов — и уже в детском саду. Очень удобно.

— А в самом дворе дети успели поиграть?

Эльвира: Да, даже сейчас, когда снимались для интервью, ребят от детской площадки было не оторвать. Мне нравится, что двор не ограничивается одной только детской зоной — у него большой потенциал на будущее. Когда дети подрастут, им точно будет чем заняться. Например, на спортивном поле можно будет устраивать соседские турниры по футболу — там даже есть трибуны для зрителей! Ну и нам с мужем скучать не придется — мы любим спорт, так что обязательно будем пользоваться тренажерами во дворе.

— Как представляете себе первый день в новой квартире? Какие эмоции вызывает у вас предстоящий переезд?

Аскарали: Накроем стол, Эльвира напечет пирогов — отметим всей семьей как положено!

Эльвира: Да, позовем гостей — родителей, друзей. Будет по-домашнему и тепло — как и должно быть в новом доме. Переезд вызывает только положительные эмоции. Это ведь новый этап, новая глава нашей жизни!

— Что бы вы посоветовали людям, которые сейчас выбирают квартиру?

Эльвира: Я сейчас скажу то, что, наверное, может кому-то не понравится. Надо полагаться только на свои желания. Не обращайте внимания на то, что навязано обществом и рекламой. Ведь какой бы красивой ни была реклама любого нового ЖК — если тебе не нравится его расположение, окрестности, организация квартир и даже цветовые решения в холле, то ты не должен его выбирать. Ведь какая разница, сколько стоит твоя квартира, если ты будешь жить не там, где хочешь? Выбирайте только по душе. Ориентируйтесь только на свои собственные ощущения. Как мы!

