Казанцы «вколотили» первую «сотню»: 10 фото с дебютного матча УНИКСа, которые стоит увидеть

Первая игра показала, чего ждать от заново собранной команды без Исмаэля Бако и Маркоса Найта

Фото: Динар Фатыхов

Стартовал чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2025/26. УНИКС встретил «Бетсити Парму» на своем паркете и отправил их домой с первым поражением в сезоне. Казанцы обыграли гостей со счетом 103:83 (33:20, 26:21, 26:20, 18:22), а лучшим оказался «новичок» клуба Маркус, но уже не Найт, а Бингэм. О том, как прошел первый матч сезона, — в десяти лучших фотографиях «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока в Краснодаре «Локомотив-Кубань» неожиданно одолели их гости — «Уралмаш», у УНИКСа все стабильно. Казанцы весь матч лидировали против середняка турнирной таблицы — «Пармы» — и успели достичь первой «сотни» в сезоне. Ее как раз «вколотил» Маркус Бингэм — лидер сегодняшнего матча. У новичка, перешедшего из «Хапоэля», в течении предсезонки были предложения от клубов Евролиги, но тот признался, что захотел получить «опыт в России».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый матч сезона стал не только ярким стартом в чемпионате, но и началом новой главы в жизни одной пары. В перерыве болельщик сделал предложение своей возлюбленной, подарив ей заветное кольцо. В ответ он услышал долгожданное «Да!».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне пермяки закончили турнир на восьмом месте, но сейчас там ждут результатов повыше. Вот, что рассказал главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин: «Руководство поставило перед нами задачу войти в топ-6. Мы видим энергию в команде и стремимся играть в современный баскетбол, с акцентом на эффективную защиту, давление на мяч, энергичный прессинг и быстрый переход в атаку. При этом я подчеркиваю, что мы стремимся к честной и жесткой игре в рамках правил, а не к грязной или чрезмерно физической».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У казанцев сегодня все легионеры сыграли на высоте. А что с российскими игроками? Вторым по эффективности идет «старичок» клуба Андрей Лопатин — у него 15 очков, 7 подборов и 5 передач. А вот его сокомандник Михаил Беленицкий сегодня нахватался максимума фолов и досрочно сел на скамейку. Однако он принес свои 9 очков, хоть и не отличился высокой эффективностью. Еще по три очка принесли новички Денис Захаров и Иван Белоусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Может, суперсила УНИКСа заключается в его фанатах? Сегодня их было немало — 3,4 тыс. человек. Поддерживали парней кричалками и плакатами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако бояться УНИКСу на площадке было кого. Разыгрывающий Брэндан Адамс под вторым номером провел 31 минуту на площадке и забросил 7 мячей, заработав 20 очков. Во время игры главный тренер казанцев Велимир Перасович подзывал к себе Андрея Лопатина и указывал на американского игрока, призывая активнее срывать его атаки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Защитник Виктор Сэндерс в очередной раз не понимал, как сократить разрыв в +20 очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Джален Рейнольдс снова продемонстрировал свой «взрывной» характер. Позже игрок «Пармы» Александр Шашков объяснил это так: «[УНИКС — это команда, которая] давит, очень много физического контакта, сопротивления. Вероятно, это философия тренера и она передалась в этом году [игрокам]. Мы ожидали этого, просто оказались не готовы».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Си Джей Брайс уже задумался, как УНИКС будет обыгрывать «Зенит» в следующую субботу в Санкт-Петербурге. Напомним, в Кубке Кондрашина и Белова команда уступила им со счетом 89:71 и стала серебряным призером турнира.

Реальное время / realnoevremya.ru

Первый день чемпионата принес первую победу и «сотню». Однако Перасович уверен, что расслабляться рано: «В целом нам нужно еще время, чтобы оценить потенциал команды. Цель УНИКСа в сезоне — быть конкурентоспособным против лучших команд лиги и добиваться наилучших результатов».