Первый матч с «бывшей» Димитриевича и единственный дабл-дабл новичка: УНИКС проиграл «Зениту» в Питере

Как прошлое и будущее Велимира Перасовича встретились на одном паркете

УНИКС проиграл «Зениту» со счетом 89:71 ( 21:22, 15:16, 27:18, 26:15) в финале Кубка Кондрашина и Белова, который завершился в Санкт-Петербурге. Хозяева паркета второй раз подряд стали обладателями награды вместе с перекроенной командой. Новичок УНИКСа собрал дабл-дабл под кольцом, а Ненад Димитриевич встретился со своим «криптонитом» и потерял способность забивать аж до самой четвертой четверти. Как прошлое и будущее Велимира Перасовича встретились на одном паркете — в материале «Реального времени».

Израиль не приехал, но игрок оттуда добрался

В нынешнем году в турнире в Санкт-Петербурге приняли участие четыре команды: УНИКС обыграл «Бетсити Парма», «Зенит» вышел в финал после матча с «Динамо». Последний, кстати, появился в последний момент. Вместо «Динамо» с российскими командами должен был сыграть действующий чемпион Еврокубка и новый участник Евролиги «Хапоэль» из Тель-Авива. Но поездка сорвалась и пришлось экстренно искать команду в условиях уже забитого предсезонного периода.

Вместе с «Хапоэлем» звание победителя второго по силе турнира Европы получил нынешний игрок УНИКСа Маркус Бингэм. В прошлом году он заменил в роли центрового Джонатана Мотли, который отказался представлять Израиль, развязавший военный конфликт с Палестиной. После его отъезда обратно в США из-за своих взглядов, центровым со скамейки стал именно Бингэм. На два месяца он выбывал из игр сезона из-за травмы, но смог сыграть в плей-офф, где вместе с командой пробился в Евролигу.

Летом от него отказались, поэтому УНИКС быстро выхватил его на рынке игроков. И как показал этот матч не зря. Маркус принес дабл-дабл, набрав 16 очков, 12 подборов и сделав три блок-шота.

Подопечные Перасовича друг против друга

Всего сейчас у УНИКСа в ростере пять легионеров из шести возможных и только один из них прекрасно знаком казанской публике — это Джален Рейнольдс. Вообще, сегодня казанским фанатам было непросто, ведь на паркете играла большая часть подопечных Велимира Перасовича. Прошлых или нынешних. Стартовая пятерка «Зенита» так вообще на 60 процентов была из экс-игроков УНИКСа: Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич и Димитриевич. Один из них провел лучший матч в этом новом сезоне, став самым результативным игроком, другой — самым неоднозначным.

Можно ли объяснить как бывший MVP сезона 2023/24, который в том же Кубке Кондрашина и Белова вчера стал самым результативным игроком встречи, не смог забить три четверти подряд? Давил тяжелый взгляд Перасовича или включился режим Евролиги прошлого сезона? Напомним, что в «Милане», выходя со скамейки запасных, за 20 минут на паркете, Нено набирал только 8,2 очка, 4,1 передачи и 2,7 подбора.

Димитриевич, конечно, смог забросить свои два мяча из шести попыток и заработал пять очков в последней четверти, но для игрока, который будет получать 1,5 млн евро в год, нестабильная игра наталкивает на вопросы.

Конечно, руководство УНИКСа несколько обиделось на своего «бывшего», признав, что тот вернулся в Единую лигу ВТБ лишь «за деньгами».

По словам гендиректора БК «Зенит» Александра Церковного, УНИКС традиционно укомплектовал качественный и интересный состав, сохранив при этом на тренерском мостике Велимира Перасовича. Это уже шестой год для хорватского специалиста. И начинает он сезон со второго места в Кубке.

Экс-игрок УНИКСа стал MVP

Для казанцев на протяжении двух четвертей все шло неплохо. Команды, как и в регулярке, шли близко и к концу первой четверти Перасович посадил почти всю стартовую пятерку (Беленицкий, Бингэм, Белоусов, Абдулбасиров, Кулагин) обратно. На площадке оказался защитник Роман Илюк, центровой Рейнольдс и форвард Пьер Дишон.

Последний стал самым результативным игроком встречи у казанцев. Пьер последние пять сезонов выступал за «Фенербахче» и трижды становился чемпионом Турции при статистике в 3,3 очка с двумя подборами за 11,5 минуты на паркете.

После перерыва «Зенит» вспомнил, что вообще-то отмечает столетие движения и начал активно прессовать казанцев. УНИКС допускал потери, но старался играть чисто, поэтому имел меньше фолов, чем соперник. Казанцы остаются хороши в защите, но вот атака была сегодня слаба. Дмитрий Кулагин и Джален Рейнольдс провели свои тусклые матчи. Первый за почти 35 минут на паркете промахнулся 13 раз из 18 попыток. Американец за 17 минут набрал девять очков, забросив в корзину три мяча из семи.

А вот их бывший сокомандник Георгий Жбанов стал MVP турнира, заработав 25 очков и четыре подбора. По словам Трента Фрейзера, эту победу они посвятили своему новому тренеру Александеру Секуличу. Словенец сейчас тренирует «сборную Луки Дончича», как ее в шутку называют фанаты.

— Его не было с нами. Надеюсь, он смотрел эту игру сегодня вечером, и мы сможем отправить ему немного удачи с этим трофеем, чтобы он смог завоевать трофей Евробаскета. Мы на это надеемся, — сказал Фрейзер пресс-службе своего клуба.

Статистика встречи:

«Зенит» — УНИКС — 89:71 (21:22, 15:16, 27:18, 26:15).

Лидеры питерцев: Георгий Жбанов (25), Алекс Пойтиесс (17 + 9 подборов), Трент Фрейзер (17).

Лидеры казанцев: Дишон Пьер (19), Маркус Бингэм (16 + 12 подборов), Дмитрий Кулагин (13).