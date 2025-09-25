За три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей

Ущерб часто остается невозмещенным, констатировали в МВД по республике

Сегодня в дополнение к классическим финансовым пирамидам пришли различные проекты, развивающиеся благодаря интернету, заявил замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по Татарстану Руслан Гумеров. Жители республики теряют миллиарды рублей, которые нередко так и не получают обратно: мошеннические организации «полностью проедают свой капитал». Влияют на развитие финансовых преступлений и оборот криптовалюты, и массовое вовлечение молодежи в дропперство. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Попались» в финансовые пирамиды более 5 тыс. жителей Татарстана

За последние три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции Руслан Гумеров. За этот период в республике от действий организаторов финансовых пирамид пострадали более 5 тыс. человек.

— Это ущерб [только] от выявленных пирамид за последние три года. Сюда включен и ущерб от наиболее крупных пирамид, вроде Finiko, — заявил докладчик.

По его словам, сегодня финансовые пирамиды — это одна из наиболее опасных моделей криминального поведения в сфере финансовых инвестиций.

— Основное последствие деятельности [финансовых пирамид] — это, безусловно, причиненный ущерб. Он часто остается невозмещенным, так как значительная часть денежных средств вкладчиков ввиду самой специфики деятельности финансовых пирамид выдается в качестве дохода новым вкладчикам и растрачивается на показную роскошную жизнь организаторов, — констатировал Руслан Гумеров.

В то же время он подчеркнул, что в рамках следствия вопрос возмещения стоит на первом месте. Часто финансовые пирамиды «полностью проедают свой капитал». Но порой организаторы крупных мошеннических проектов успевают приобрести себе дорогостоящее имущество.

— Конечно, мы такое имущество находим, если оно зарегистрировано на самих фигурантов, на их родственников, <...> накладываем арест. Но обратить это имущество в пользу потерпевших может только суд, — сообщил замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Преступники обращаются к наиболее проблемным для населения вопросам

Сегодня в дополнение к классическим пирамидам пришли различные проекты, которые в значительной степени развивались посредством сети Интернет. К примеру, популярной схемой хищения стала организация торговли на фондовых рынках и международном рынке.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— [Мошенники создают] своего рода псевдоброкерские компании и консалтинговые центры, предлагающие обучение трейдингу. Они имитируют обучение, создают у клиента иллюзию обладания науками торговли, проводят ряд успешных сделок, добиваются внесения значительной суммы на депозитные счета. Часто для этого оформляются кредиты — клиентов просто провоцируют на их взятие с помощью агрессивной рекламы, уговоров. Депозит на экране торговой платформы клиента такого псевдоброкера — это не более чем цифры, сами денежные средства моментально выводятся. Но и этот мнимый депозит для создания видимости проигрыша на бирже обнуляется в короткий срок, часто даже по несуществующим котировкам. В действительности используемые мошенниками торговые платформы с реальным фондовым и валютным рынком не связаны: мошенники элементарно приобретают программную оболочку, которой сами и управляют, — рассказал Руслан Гумеров.

В 2019— 2021 годах по 13 таким пирамидам возбуждено 18 уголовных дел, добавил он. К началу 2020-х выявленные схемы стали более структурированными и разветвленными, организаторское звено включало 10— 20 человек и более.

— За текущий период 2025 года выявлены преступления по 10 фактам мошенничества в отношении организаторов трех финансовых пирамид: «Город легенд» и Invest Ureks, а также «Эдекс» с их Urban University, — сказал докладчик.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, маскируя свои преступные действия под гражданско-правовые отношения, мошенники обращаются к наиболее проблемным для населения вопросам — в частности, строительству жилья. Пример — компания «Стройкапитал», похитившая суммарно 60 млн рублей.

Дропперство победят за год, но молодежь будет искать новый криминальный заработок



Потенциал дальнейшего развития финансовых преступлений связан с современными технологиями, в частности, искусственным интеллектом (ИИ).

— Молодежь массово вовлечена в эту деятельность: одни оформляют карты, продают их дропперам (людям, предоставляющим свои банковские карты для получения незаконно полученных средств — прим. ред.), вторые скупают, третьи организуют взаимодействие с мошенниками или организаторами онлайн-казино, торговцами наркотиков, — сообщил Руслан Гумеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один фактор, влияющий на развитие преступлений в сфере финансов, — это оборот криптовалюты. Мошенники переводят в нее украденные средства, создавая параллельную банковскую систему — бесконтрольную для государства.

— На мой взгляд, мы поборем его (дропперство — прим. ред.) в течение полугода — года, — считает Руслан Гумеров. — Учитывая, что молодежь туда была массово вовлечена, — куда она пойдет? Мы предполагаем, что они будут искать новые виды преступлений.

