Новости общества

21:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Илья Вольфсон отправил детям из ЛНР подарки на Новый год в рамках акции «Елка желаний»

19:00, 15.12.2025

Эти подарки станут частью общей гуманитарной помощи

Илья Вольфсон отправил детям из ЛНР подарки на Новый год в рамках акции «Елка желаний»
Фото: предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Благодаря его поддержке сбылись пожелания трех подростков из ЛНР. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он исполнил мечты Кристины (11 лет), Глеба (17 лет) и Лилии (16 лет), которые мечтают об электросамокатах. Эти подарки станут частью общей гуманитарной помощи, которая скоро поступит адресатам.

— Уверен, каждый из нас может подарить частичку тепла тем, кому особенно нужна поддержка. Призываю всех, у кого есть такая возможность, присоединиться к акции «Елка желаний» и исполнить мечту ребенка. Добрые дела объединяют и делают нас сильнее, — написал Илья Вольфсон.

Ранее «Реальное время» писало, о каких подарках на Новый год мечтают казанцы.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также