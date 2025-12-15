Илья Вольфсон отправил детям из ЛНР подарки на Новый год в рамках акции «Елка желаний»

Эти подарки станут частью общей гуманитарной помощи

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Благодаря его поддержке сбылись пожелания трех подростков из ЛНР. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он исполнил мечты Кристины (11 лет), Глеба (17 лет) и Лилии (16 лет), которые мечтают об электросамокатах. Эти подарки станут частью общей гуманитарной помощи, которая скоро поступит адресатам.

— Уверен, каждый из нас может подарить частичку тепла тем, кому особенно нужна поддержка. Призываю всех, у кого есть такая возможность, присоединиться к акции «Елка желаний» и исполнить мечту ребенка. Добрые дела объединяют и делают нас сильнее, — написал Илья Вольфсон.



Ариана Ранцева