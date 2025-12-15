Водителей предупредили о временном закрытии движения на обходе Нижнекамска и Челнов

Причина временного закрытия движения связана с проведением монтажных работ по установке рамной конструкции

Фото: Динар Фатыхов

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщило о временном прекращении движения на участке трассы М-12 «Восток». Ограничения будут действовать в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года.

Движение будет приостановлено с 23:00 15 декабря до 02:00 16 декабря на 1066-м километре трассы, где проходит участок обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Ограничения вводятся интервалами по 15 минут в обоих направлениях. Причина временного закрытия движения связана с проведением монтажных работ по установке рамной конструкции. Данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений и внимательно следить за временными дорожными знаками. После завершения всех работ движение будет восстановлено в штатном режиме.

Ранее в Татарстане ввели новые ограничения для большегрузов на пяти мостах.

Наталья Жирнова