Новости общества

21:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Водителей предупредили о временном закрытии движения на обходе Нижнекамска и Челнов

19:45, 15.12.2025

Причина временного закрытия движения связана с проведением монтажных работ по установке рамной конструкции

Водителей предупредили о временном закрытии движения на обходе Нижнекамска и Челнов
Фото: Динар Фатыхов

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщило о временном прекращении движения на участке трассы М-12 «Восток». Ограничения будут действовать в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года.

Движение будет приостановлено с 23:00 15 декабря до 02:00 16 декабря на 1066-м километре трассы, где проходит участок обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Ограничения вводятся интервалами по 15 минут в обоих направлениях. Причина временного закрытия движения связана с проведением монтажных работ по установке рамной конструкции. Данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений и внимательно следить за временными дорожными знаками. После завершения всех работ движение будет восстановлено в штатном режиме.

Ранее в Татарстане ввели новые ограничения для большегрузов на пяти мостах.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также