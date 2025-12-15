Прокуратура Флориды подала иск против Roblox из-за безопасности детей

Ранее Роскомнадзор заблокировал игровую платформу в России

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер инициировал судебное разбирательство против популярной игровой платформы Roblox. Основанием для иска послужили обвинения в создании условий, способствующих деятельности «сексуальных хищников».

Документ объемом 76 страниц был опубликован на официальном сайте офиса генпрокурора. Примечательно, что в иске не фигурируют конкретные пострадавшие лица. В материалах дела утверждается, что злоумышленники используют платформу Roblox для поиска, соблазнения и совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних.

РИА «Новости» сообщает, что руководство игровой платформы отвергает выдвинутые обвинения. По словам главного специалиста по безопасности Roblox Мэтта Кауфмана, иск искажает действительность и принципы работы платформы.

Напомним, что ранее Роскомнадзор заблокировал Roblox в России, позже в ОП страны выступили за срочное создание российского аналога Roblox.

Наталья Жирнова