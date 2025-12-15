Новости общества

Путин подписал законопроект о штрафах за несообщение военкомату о переезде

19:08, 15.12.2025

Размер санкций составит от 10 до 20 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Документ уточняет порядок назначения штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства.

Согласно новым нормам, ответственность за отсутствие уведомления военкомата о выезде с места жительства на срок более трех месяцев будет действовать в течение всего года, а не только в период призыва. Размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 января 2026 года система призыва в армию изменится: вместо весеннего и осеннего периодов призыв будет осуществляться в течение всего года. При этом отправка призывников в войска сохранится в привычные периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

