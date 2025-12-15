В Лениногорске назначили нового руководителя исполкома

Им стал замруководителя комитета Артур Мухаметшин

Депутаты городского совета Лениногорска избрали Артура Мухаметшина на должность руководителя исполкома города. Об этом сообщил мэр города Марат Гирфанов.

Назначение состоялось по результатам конкурсного отбора на замещение вакантной должности. Мухаметшин ранее занимал должность замглавы исполкома.

— Артур Айдарович будет управлять тем самым хозяйством, от которого зависит повседневный комфорт каждого из нас: это чистота, порядок, дороги и благоустройство. Работа сложная и крайне ответственная, — сказано в сообщении Марата Гирфанова.

Напомним, что самого Марата Гирфанова избрали главой Лениногорска в сентябре.

Наталья Жирнова