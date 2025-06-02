В Татарстане полиция начала расследование дела о похищении 52 млн рублей стройфирмой

Фото: Динар Фатыхов

Полиция Татарстана проводит проверку по делу стройфирмы ООО СК «Стройкапитал», которую обвиняют в похищении около 52 миллионов рублей у 12 клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации следователей, в период с января 2023 года по декабрь 2024 года представители компании, не собираясь выполнять свои обязательства, получили деньги за строительство частных домов.

Подозреваемые — 34-летний учредитель, 32-летняя директор, 35-летний финансовый директор и 30-летний ипотечный брокер — уже задержаны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следственное дело возбуждено по статье о мошенничестве, и правоохранительные органы продолжают устанавливать всех пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Накануне глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ситуации в строительной компании в Казани, которая нанимает на работу мигрантов без необходимой квалификации. Иностранным рабочим предоставляется спецоборудование.



Анастасия Фартыгина