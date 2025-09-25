Глава ГАИ Казани — курьерам: «Вы представляете, сколько вы нам забот создали?»

В столице Татарстана готовят ограничения для доставщиков на велосипедах

«Да вы ездить не умеете! Что еще могу вам сказать? Вы сами себя калечите!», — эмоционально заявил глава Госавтоинспекции Михаил Савин велокурьерам на паблик-токе после оглашения статистики. Если в прошлом году на конец сентября было 56 сообщений по инцидентам, связанным с двухколесными транспортными средствами, то в этом году их почти в четыре раза больше — 191. Между тем для велокурьеров готовят ограничения, рассказал «Реальному времени» председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров. Подробнее — в материале издания.

В Казани растет число ДТП с велотранспортом

— Я прекрасно понимаю, что вы занимаетесь тем, чем занимаетесь, не от хорошей жизни. Была бы возможность — занимались бы другим форматом работы, например, службой в Госавтоинспекции, — пошутил вначале глава ГАИ столицы Татарстана Михаил Савин

Он напомнил — управление электровелосипедами и электросамокатами приводит не только к зарабатыванию денег, но и, к сожалению, к тому, «что люди получают телесные повреждения, попадают во всякие нездоровые инциденты». И привел статистику, согласно которой уменьшилось количество ДТП с мототранспортами и средствами индивидуальной мобильности.

Вид транспорта На конец сентября 2024 года На конец сентября 2025 года Количество ДТП Погибшие Пострадавшие Количество ДТП Погибшие Пострадавшие С участием СИМ 24 1 23 14 0 16 С участием мототранспорта 71 3 80 64 1 73 С участием велотранспорта (как на механике, так и с электродвигателем) 37 0 37 52 2 51



Большинство погибших нарушили правила дорожного движения, отметил Савин. Он привел пример — на 34 день нахождения в коме погиб парень, который в Ново-Савиновском районе выезжал с прилегающей дороги и столкнулся с автомобилем, двигавшимся по главной. «В статистику ДТП это не входит, но тем не менее как человеческий фактор, это беда», — обеспокоенно заявил Михаил Савин.

Самое первое ДТП в этом году с велосипедистом произошло 3 февраля. История похожая, но в этот раз парень остался жив.

— Он получил вывих, продолжает ездить. Мы его видели как-то на линии, я его даже остановил. Поулыбались, посмеялись, но он сказал: «Для меня это был урок. Я выучил главу правил дорожного движения для велосипедов. Теперь я стараюсь не нарушать, но я бы об этом не вспомнил никогда, если бы со мной не произошел тот случай в феврале», — рассказал глава Госавтоинспекции.

«Да вы ездить не умеете!»

Всего в этом году на конец сентября поступило 191 сообщение по инцидентам, связанным с двухколесными транспортными средствами. В прошлом году за тот же период их было почти в четыре раза меньше — 56. Статистика по наиболее частым инцидентам представлена ниже.

Вид инцидента На конец сентября 2024 года На конец сентября 2025 года Наезд на велосипедиста 11 65 Наезд велосипедистов на транспортное средство 8 47 Наезд велосипедистов на пешехода 5 11 Столкновение двух велосипедистов 1 10 Падение с велосипеда 0 1

Главной «вишенкой» статистики Михаил Савин назвал инциденты с падением велосипедистов, наезд на велосипедиста — 65, а в прошлом году — 11.

— Да вы ездить не умеете! — воскликнул глава Госавтоинспекции. — Что еще могу вам сказать? Вы сами себя калечите.

В целом поступило 51 сообщение по велоинцидентам, где требовался непосредственно полицейский выезд.

— Вы представляете, сколько вы нам забот создали? В прошлом году таких инцидентов было 17. Люди, что с вами? Неужели вы не можете просто жить, просто делать свою работу? Я не знаю, меня это печалит. Ребят, я вам желаю в этом году и на следующий год, когда ваша карьера будет продолжаться, либо она закончится с учетом вашего другого выбора, либо социального взлета, чтобы мы с вами не встречались. Только раз в год на таких мероприятиях в ресторанах, но никогда не на дороге. Никогда чтоб с вами не находились рядышком сотрудники ГАИ и тем более скорая помощь. Я желаю вам здоровья и жизни. Пожалуйста, соблюдайте правила, берегите себя и сохраните других, — напутствовал Михаил Савин.

«Будем вводить зоны ограничений для спокойного движения»

Председатель городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров поддержал главу Госавтоинспекции в вопросе безопасности самих курьеров:

— Несмотря на то, что все мы положительно оцениваем вашу работу и для жителей, и вообще в целом для развития экономики города, есть также и негативные тренды. Население большей частью говорят, ой, курьеры, они гоняют по тротуарам, никуда не смотрят, сбивают, там, не дай бог. Но мы ставим задачу достучаться: что, ребят, это прежде всего ваша безопасность.

В разговоре с «Реальным временем» он назвал курьерские службы доставки динамично развивающейся отраслью. Если раньше в Казани их было 100—200 человек, то сейчас — 16 тысяч.

— Конечно же, когда их мало, они незаметны, их никто не видит, когда их много — то есть вот мы сейчас выйдем и вот прямо, можем увидеть там: пара-тройка курьеров точно мимо нас проедет. И, действительно, население начинает формировать определенный негативный фон, — заявил Алексей Сидоров.

Он сообщил, что накануне в исполкоме города прошла встреча местных властей с представителями Ассоциации курьеров и сервисов доставки.

— Мы понимаем озабоченность со стороны населения, и с коллегами проговорили некий определенный регламент, как мы будем взаимодействовать. Будем вводить зоны тех же ограничений для спокойного движения (по аналогии с электросамокатами, — прим. ред.), какие-то некие инфраструктурные ограничения по тем же пунктам, где они товары забирают — это так называемые дарксторы. Мы надеемся, что продумаем взаимодействие с нашими уважаемыми операторами курьерских служб, продумаем определенные мероприятия, чтобы улучшить безопасность для жителей и для самих курьеров, — рассказал председатель Комитета по транспорту Казани.