Whoosh ввел дополнительную зону запрета поездок на самокатах в центре Казани

Фото: Максим Платонов

По инициативе городской администрации сервис проката электросамокатов Whoosh ввел новую зону запрета поездок в центральной части Казани. Теперь пользователи самокатов Whoosh не смогут передвигаться на территории, ограниченной улицами Пушкина и Малой Красной с одной стороны и улицами Батурина и Профсоюзной — с другой. Об этом сообщил представитель Whoosh Денис Балакирев.

Данная зона играет ключевую роль в транспортной модели использования кикшеринга. Чтобы сохранить возможность транзитного проезда через центр города, для поездок остаются доступны улицы Профсоюзная, Островского, Московская, Право-Булачная и Кремлевская набережная.

Ранее в этом районе уже действовали ограничения: запрет на проезд по улице Баумана, автоматическое ограничение скорости в районе Чёрного озера, Ленинского сада и площади Свободы. Эти меры позволяли обеспечить комфортное и безопасное совместное движение как для пешеходов, так и для пользователей кикшеринга.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Комитета по транспорту Казани, за 2024 год в городе было зафиксировано всего 8 ДТП с участием всех СИМ, включая как частные устройства, так и сервисы кикшеринга. Поэтому, как отметил Балакирев, введенные ограничения не связаны с обеспечением дополнительной безопасности, а обусловлены транспортной организацией движения.

В России планируют ограничить минимальный возраст для использования электросамокатов — и неспроста. Как «Реальному времени» сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, практически каждая поездка подростков до 14—15 лет совершается с нарушениями и приводит к каким-либо инцидентам.

Рената Валеева