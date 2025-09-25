«Нужно латать бюджет»: Минфин снова взялся за налоги

НДС в России повысят до 22%, а условия для малого и среднего бизнеса изменятся

После шести лет стабильности налог на добавленную стоимость в России снова вырастет — с 20% до 22%. В стране могут подскочить цены, а для малого и среднего бизнеса изменится порог доходов, после превышения которого бизнес обязан платить НДС. Что ждет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».

«Повышение НДФЛ было более болезненным»

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые поправки в Налоговом кодексе. В первую очередь это повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

В Минфине подчеркнули, что льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, товаров для детей и др.

Среди остальных товаров людей будет ждать разовое повышение цен, но экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев уверен, что «люди как покупали, так и будут покупать».

— У нас сейчас дефицит бюджета 5 трлн рублей. Конечно, если бы рубль был слабее, дефицит был бы меньше. Почему рубль такой крепкий, я не знаю. Борьба с инфляцией не так уж и важна. Нужно как-то латать бюджет. Поэтому повысили НДФЛ, налог на прибыль, а теперь НДС даст больше триллиона, — такое мнение выразил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с «Реальным временем».

Однако повышение НДС не станет критичным.

— У нас огромный оборонный бюджет — больше 13 трлн рублей, и мы должны за это платить. Но это не страшно. Повышение НДФЛ было более болезненным, — напомнил эксперт.

При повышении НДС с 20 до 22% Россия обгонит Францию, Испанию и Британию. Она войдет в топ-5 стран мира с самым высоким налогом. Сейчас список возглавляет Венгрия.

Страна Размер НДС, % Венгрия 27 Швеция/Дания 25 Финляндия 24 Италия 22 Испания/Чехия 21 Британия/Франция/Украина 20 ОАЭ 5 США 0

— Нынешняя ставка еще нормальная. Некоторые пишут, что в Америке НДС — ноль. Да, но там налог с продаж. С США сравнивать не надо. Мы эффективно противостоим санкциям, но казна есть казна, — сказал Разуваев.

По данным Reuters, в 2024 году больше трети доходов в бюджет (37%) пришло от НДС. Если этот налог повысят, то дефицит бюджета в 2026 году может стать в два раза меньше.

Что будет с бизнесом?

Организации ждут куда большие изменения. Во-первых, Минфин предлагает значительно снизить порог дохода для компаний на «упрощенке», которые должны платить НДС, — с 60 млн до 10 млн рублей. Сейчас компании на УСН платят НДС по льготной ставке 5% или 7% в зависимости от дохода (в Татарстане он составляет 5%, с полными данными можно ознакомиться на сайте ФНС, — прим. ред.).

— Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с «дроблением», а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения, — сказано в релизе Минфина.

— 10 миллионов — это сильный сдерживающий фактор для очень большого количества малых бизнесов. И это не просто увеличение налогообложения, а переход на другой, более сложный режим со сложным администрированием, учетом и жестким контролем со стороны налоговой. Мы знаем, чем это обычно заканчивается. Повышение роста нагрузки может вызывать ненамеренное нарушение или спорную ситуацию, которая закончится или штрафом, или судебным процессом, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Во-вторых, меняется система налогообложения букмекеров. Вводится налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также налога на прибыль организаций в размере 25%.

— Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу, — заявили в Минфине.

В-третьих, отменяется льготный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Для ряда сфер, в числе которых торговля, строительство и добыча полезных ископаемых, устанавливаются общие тарифы — 30% до предельной базы и 15% свыше базы.

Реальное время / realnoevremya.ru

— При этом для приоритетных отраслей МСП (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф страховых взносов. Пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период коронавируса для удержания безработицы на низком уровне. Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу — в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь уже мера не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем предлагается ее переформатировать, — прокомментировали в Минфине.

В-четвертых, с 1 января 2026 года для коммерческих организаций вводится обязанность доначислять базу по страховым взносам в отношении выплат руководителям до уровня МРОТ в случаях, когда ее сумма оказывается ниже этой отметки. «Мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками — позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы «серых» схем в корпоративном секторе», — заявили в Минфине.

В-пятых, расширяются возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — 3% от суммы расходов на основные средства и отдельные нематериальные активы. «Такая льгота будет предоставлена любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой осуществляет деятельность такое лицо, — сообщили в Минфине. Это вводится «в целях стимулирования инвестиций».

Все изменения направлены «на финансирование обороны и безопасности», отметили в ведомстве.

Реальное время / realnoevremya.ru

Российский бюджет «штормит серьезно»

Президент России Владимир Путин еще в сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме говорил, что правительство не видит необходимости в поднятии налогов. Тогда кабмин ввел разовый сбор со сверхприбыли крупного бизнеса. Позже, в 2024 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заверил, что основные налоговые параметры зафиксированы до 2030 года.

— При этом нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей, — подчеркнул тогда президент.

Уже 20 июня министр финансов России Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера на полях ПМЭФ сообщил, что базовые налоги меняться не будут, но российский бюджет сейчас «штормит серьезно».

По словам главы Минфина, есть несколько способов, которые позволят обеспечить финансовую стабильность. Первый — надо абсолютно точно «быть скромнее в желаниях», второй — бюджетную политику необходимо координировать с денежно-кредитной политикой. «Потому что то, что сейчас произошло, есть все-таки элемент раскоординации», — объяснил Силуанов.

