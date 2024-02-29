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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию

12:00, 29.02.2024 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Фото: Максим Платонов

Сегодня, 29 февраля 2024 года, в 12.00 президент России Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию РФ. Во время него глава государства даст оценку положению дел в стране и определит основные направления внутренней и внешней политики. Смотрите онлайн на площадках «Реального времени»: RuTube, YouTube, «Одноклассники», «ВКонтакте» и NUUM.

Интернет-газета «Реальное время»
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