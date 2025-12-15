Депутат назвала возможные размеры новой семейной выплаты

Выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ

Фото: Артем Дергунов

С 2026 года в России вводится новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная семейная налоговая выплата. По оценкам законодателей, ее средний размер составит 70–100 тыс. рублей в год, но в отдельных случаях может оказаться и выше. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Ее слова передает ТАСС.



Право на получение выплаты получат семьи:

с двумя и более детьми;

со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания;

чье имущество соответствует установленным критериям;

у которых нет долгов по алиментам.

По расчетам, мера поддержки охватит около 4 млн семей, в которых воспитываются 11 млн детей. Это больше, чем число получателей единого пособия на детей, поскольку порог дохода для него строже — не более одного регионального прожиточного минимума на человека.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ:

из 13% уплаченного НДФЛ семье вернется 7%;

в итоге реальный размер уплаченного подоходного налога за год составит 6%.

Подать заявление на получение выплаты можно будет в ограниченный период — с 1 июня по 1 октября 2026 года. На реализацию меры в бюджете заложено 119 млрд рублей.



Новую выплату уже неофициально называют «13‑й родительской зарплатой». Как подчеркнул 11 декабря президент России Владимир Путин, она вводится в дополнение к существующим мерам поддержки — право на другие выплаты и льготы у семей сохранится.

Глава государства также обратил внимание на необходимость сделать процедуру оформления максимально простой, удобной и необременительной для граждан.

Рената Валеева