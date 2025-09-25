«Водные акватории — недооцененный актив»

В чем проблемы бизнеса на воде и кто 10 лет помогает его развивать

Татарстан стоит на двух крупнейших европейских реках, но только сейчас наблюдается всплеск интереса к развитию бизнеса не только на прибрежных территориях, но и непосредственно на акваториях. Водные глэмпинги и хаусботы, яхт-клубы и лодочные станции — обо всем этом сейчас говорят все громче. Однако у бизнеса на воде есть ряд преград. Самые крупные — это дороговизна обустройства инфраструктуры, отсутствие системности в развитии этой сферы и сложности документального оформления. Все это обсудили эксперты и игроки рынка во время празднования юбилея компании «Водопользователь». Организация уже 10 лет занимается комплексным освоением акваторий для нужд бизнеса по всей России, помогает решать административные и юридические вопросы и прокладывает дорогу для предпринимательства. Подробнее — в репортаже «Реального времени» с мероприятия.

Тренд на воду и кто помогает его развивать

В 2015 году в Казани начала работу компания «Водопользователь» — экосистемный партнер в комплексном освоении акваторий для частных целей и бизнеса. Фокус ее деятельности — комплексное юридическое и экспертно-аналитическое сопровождение проектов, которые связаны с использованием речных и озерных акваторий.

Положительная репутация, глубокая экспертиза, широкая география работ (85 субъектов Федерации), комплексный подход (от юридического сопровождения до концепции проекта и природоохранных решений), более 2 500 успешных согласований в надзорных органах различной юрисдикции — факторы того, что «Водопользователь» считается одним из самых авторитетных игроков в сфере развития бизнеса на акваториях по всей России. Ведь несмотря на то, что базируется компания в Казани, в ее портфолио множество успешно реализованных проектов в других регионах страны.

На сегодняшний день фокус деятельности направлен на B2B-сегмент. Ключевые клиенты — девелоперы и бизнесмены в области туризма, владельцы лодочных станций и яхт-клубов, фермерские хозяйства, занимающиеся аквакультурой и рыбоводством. Словом, все, кто хотят построить и легализовать марину или яхт-клуб, сервисную станцию или причал, базу отдыха или ресторан на воде. Спрос на эти услуги сегодня устойчиво растет.

— В природе человека — быть рядом с водой. Помимо того, что вода — место отдыха, место притяжения, она также является и бизнес-трендом сегодня. Тренд этот развивается от частного аспекта к коммерческому. Если раньше в нашей практике многие оформляли семейные причалы для частных целей, то на сегодняшний день вырос поток именно с точки зрения коммерциализации, — рассказывает генеральный директор компании Игорь Максимов.

Сам Игорь Максимов имеет огромную экспертизу: помимо большого опыта работы в коммерческой сфере, он еще и работал в Минстрое и Минэкологии РТ — а значит, владеет столь ценным для работы на рынке пониманием процедурных и регуляторных нюансов. В том числе, накоплен серьезный опыт работы с мэрией Москвы и другими государственными органами столичного региона.

В ознаменование 10-летнего юбилея компания пригласила друзей — государственных партнеров, заказчиков-бизнесменов, всех тех, кто занимается развитием бизнеса, связанного с водой — на масштабный праздник. Событие прошло на полуострове «Локомотив», в живописной бухте в окружении яхт и лодок. Праздник носил и деловой, и развлекательный характер: сначала без галстуков обсудили проблематику водного предпринимательства, те самые бизнес-тренды, о которых говорил в приветственном слове Игорь Максимов. Затем гости насладились обедом и коктейлями в расслабляющей обстановке водного клуба PRIZMA (который, кстати, тоже был организован при непосредственном содействии ООО «Водопользователь»).

Праздник носил и деловой, и развлекательный характер: сначала без галстуков обсудили проблематику водного предпринимательства, затем гости насладились обедом и коктейлями.

«Артерия есть, а движения по ней нет» и что с этим делать

Бизнес на воде — одна из перспективных ниш для работы в туризме и девелопменте. На эту тему и поговорили эксперты из числа практиков и инвесторов, создающих эту инфраструктуру, во время круглого стола, прошедшего на празднике. Гости обсудили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы развивать эту сферу, что мешает это делать и кто помогает.

Есть окологосударственные структуры, заинтересованные в развитии водной инфраструктуры для рекреационных целей. Так, заместитель директора Института развития городов Республики Татарстан Оксана Саргина объясняла, что ее ведомство поддерживает инвесторов, которые открывают объекты отдыха у воды и в целом на природе. Она обратила внимание собравшихся на то, что несколько лет назад загородный турбизнес в республике был спорадическим, а теперь это даже не тренд, а «часть нашей ДНК».

— Хорошо бы, если бы и в городе человек, выйдя из своего благоустроенного двора, мог легко выйти на воду, и это было бы так же доступно для семьи, как сходить в бассейн! — мечтала Оксана Саргина.

Зампред правления ТПП РТ Артур Николаев обратил внимание собравшихся на то, что Татарстан — уникальное место, ведь у нас протекают две крупнейшие европейские реки. И объекты, которые можно было бы на них построить, не могут не становиться интересными.

— Грех этим не воспользоваться. В этой связи должны приниматься комплексные решения. Есть у нас объекты на Казанке, на Кабане, но согласитесь, иногда скучно смотреть на реку, по которой нет никакого движения… Артерия есть, а движения нет!

Среди проблем, которые мешают развивать бизнес на воде, эксперты выделяют три основных. Во-первых, инфраструктуру развития акваторий могут позволить себе потянуть лишь очень состоятельные люди — это очень капиталоемкий актив. Для организации причала, яхт-клуба или плавучего глэмпинга потребуются дноуглубление, подпорные стенки и волнорезы. Все это чудовищно дорого, и без системной государственной поддержки сферы не обойтись. Артур Николаев предлагает возможное решение вопроса через механизмы ГЧП — дороги ведь в таком режиме уже научились строить, так почему бы и водный бизнес не поддержать?

Артур Николаев предлагает возможное решение вопроса дороговизны водной инфраструктуры через механизмы ГЧП. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что нужно Казани, чтобы удивить всю Россию

Во-вторых, нужна системность в развитии проектов, развитие глобальных концепций, чтобы связать между собой различные объекты на воде. Так, Александр Богданов, который сейчас занимается развитием водной базы в Камском Устье, сетует: при наличии огромных акваторий и водных путей в Татарстане практически отсутствует возможность длительного путешествия по реке, с пунктами дозаправки, ремзонами, с базами отдыха для водных туристов. В подобный проект сейчас он и вкладывается.

— Ключевая наша просьба к государству — чтобы оно предоставляло нам эти локации на развитие, либо же делало их самостоятельно. Ведь в Казани мы не увидим на воде ни одной лодки. Нет не только самой техники, но и сопутствующей инфраструктуры. Куда плыть, выйдя из «Локомотива»? У нас даже инфраструктуры для того, чтобы дозаправиться, нет! — экспрессивно рассуждал Александр Богданов.

Александр Богданов сейчас занимается развитием водной базы в Камском Устье. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Нам не хватает системности, — говорил Вячеслав Егоров, владелец компании «Паруса», председатель Федерации студенческого парусного спорта РТ. — И если государство организует эту системность, все будет нормально. Мы ведь играем в долгую, мы хотим воспитать людей, которые понимают культуру работы с водой, нахождения на воде. И тогда Казань удивит всю Россию!

В-третьих, нередко возникают бюрократические препоны — с оформлением аренды на участки акватории или, наоборот, на примыкающие к ним земельные участки. На это указал, в частности, Владимир Чурбанов, который содержит лодочную станцию в Чистополе, где обслуживаются маленькие лодки жителей города. Нужна экспертиза по переводу земель в рекреационное пользование, нужна система работы с муниципалитетами, нужны знатоки, помогающие оформить проект так, чтобы все юридические и документальные вопросы были решены. И в этом помогает «Водопользователь».

На сегодняшний день фокус деятельности компании направлен на B2B-сегмент. Его ключевые клиенты — девелоперы и бизнесмены в области туризма, владельцы лодочных станций и яхт-клубов, фермерские хозяйства, занимающиеся аквакультурой и рыбоводством. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Игорь Максимов рассуждал:

— Чтобы монетизировать бизнес на воде, необходимы большие вложения. Помимо этого, необходимо организовать «симбиоз» воды и прилегающей территории, ведь без земельного участка тяжело развивать бизнес. При этом, помимо того, что все нужно оформить документально, необходимо учесть и природные факторы — волновые, ветровые нагрузки, особенности рельефа дна и т. д. Даже при заходе техники возникают волнения, которые нужно учесть и предусмотреть. Однако тренды на воду активно развиваются, несмотря даже на то, что монетизировать береговую полосу очень непросто. Этим надо болеть, жить. Кто в воду окунулся, всю жизнь мокрые ходят — это и бизнеса касается!

Главные тренды бизнеса на воде

Развитие все-таки идет, пусть и не такими темпами, как хотелось бы. Так, глава базы «Сила ветра» Анна Законова сообщила, что за 10 лет в стране интерес к парусному спорту вырос на 300—400 процентов. Складывается платежеспособная аудитория, ЦА для бизнеса на воде. Причем это все очень разные люди — начиная от крепкого мидл-класса, который может себе позволить иметь маломерное судно, заканчивая подавляющим большинством населения, которому сегодня вполне доступна парусная прогулка на арендованной яхте. Популяризация продолжается, но в этом направлении по-прежнему нужно объединять усилия. И пользоваться помощью специалистов, которые помогут с оформлением и развитием бизнеса на воде.

Игорь Максимов, исходя из опыта собственной работы, выделил главные тренды бизнеса на воде, которые господствуют сегодня в Казани.

«В природе человека — быть рядом с водой. Помимо того, что вода — место отдыха, место притяжения, она также является и бизнес-трендом сегодня», — говорит Игорь Максимов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во-первых, развитие внутреннего туризма и популярность отдыха выходного дня. В субботу и воскресенье люди стремятся выехать из города, и вода становится для них магнитом. Увеличивается число бизнесов, которые обслуживают эти интересы — яхт-клубы, глэмпинги на воде, рестораны на водной глади — все это понемногу появляется уже и в Татарстане, потому что есть платежеспособный спрос.

Во-вторых, у людей есть тренд на новые эмоции, и эту потребность тоже отлично закрывают водные объекты. Проекты-примеры есть по всей России, и было бы очень хорошо, если бы их количество росло и в нашей республике.

В-третьих, растет популярность маломерного судоходства. Выезд на рыбалку на собственной «моторке», популярность яхтенного туризма и парусного спорта, которую титаническими силами поднимают профильные федерации, рост парусного флота — все это создает предпосылки для развития бизнеса на воде.

Растет популярность маломерного судоходства. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Помимо земли, дополнительным активом становятся водные акватории. Это недооцененный актив, который необходимо развивать. Мы видим это на примере крупных застройщиков (в основном столичных), на примере яхт-клубов. В России строятся коммерческие яхт-клубы, водные глэмпинги. Но все не так просто. Есть сложности: законодательные, экологические, политические, экономические. Наша компания помогает их преодолеть: оформлять эти документы, решать все сопутствующие вопросы, чтобы бизнесмен мог заниматься непосредственно своим делом. Мы — экосистемный партнер в комплексном освоении акваторий для частных целей и бизнеса. 10 лет компании сегодня исполняется, более 3 тысяч документов по всей России мы уже оформили. И надеюсь, что с нашей помощью предпринимательство на акваториях наших великих рек будет развиваться и шириться! — выражает надежду Игорь Максимов.

