ООО «Водопользователь»

Туризм, Аудит, консалтинг и юридические услуги

Общая информация

Дата основания: 2015 год
Генеральный директор: Игорь Максимов
«Водопользователь» — экосистемный партнер по комплексному освоению акваторий для частных целей и бизнеса

Основные направления деятельности

Компания специализируется на комплексном юридическом и экспертно-аналитическом сопровождении проектов, связанных с использованием водных объектов:

  1. Оформление права пользования акваториями (реки, озера, пруды, морские побережья) для различных целей:
  2. строительства инфраструктуры: причалы, пирсы, яхтенные марины, рестораны на воде;
  3. рыбоводства и аквакультуры;
  4. рекреационных и туристических проектов (глэмпинги, хаусботы, зоны отдыха);
  5. легализации существующих объектов на воде и в береговой зоне.
  6. Экологическое сопровождение: расчет ущерба водным биоресурсам, разработка природоохранных мероприятий.
  7. Концептуальное проектирование: визуализация объектов для согласования с органами власти и инвесторами.
  8. Внесение объектов в Государственный водный реестр.

Экспертиза руководителя: Игорь Максимов имеет профильный опыт работы в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, что обеспечивает уникальное понимание процедурных и регуляторных нюансов.

Компания «Водопользователь» имеет лицензию Росгидромета, является членом Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.


Контакты

  • Регион: Татарстан

Дата последнего обновления: 26.09.2025

