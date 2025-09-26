ООО «Водопользователь»
Общая информация
Дата основания: 2015 год
Генеральный директор: Игорь Максимов
«Водопользователь» — экосистемный партнер по комплексному освоению акваторий для частных целей и бизнеса
Основные направления деятельности
Компания специализируется на комплексном юридическом и экспертно-аналитическом сопровождении проектов, связанных с использованием водных объектов:
- Оформление права пользования акваториями (реки, озера, пруды, морские побережья) для различных целей:
- строительства инфраструктуры: причалы, пирсы, яхтенные марины, рестораны на воде;
- рыбоводства и аквакультуры;
- рекреационных и туристических проектов (глэмпинги, хаусботы, зоны отдыха);
- легализации существующих объектов на воде и в береговой зоне.
- Экологическое сопровождение: расчет ущерба водным биоресурсам, разработка природоохранных мероприятий.
- Концептуальное проектирование: визуализация объектов для согласования с органами власти и инвесторами.
- Внесение объектов в Государственный водный реестр.
Экспертиза руководителя: Игорь Максимов имеет профильный опыт работы в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, что обеспечивает уникальное понимание процедурных и регуляторных нюансов.
Компания «Водопользователь» имеет лицензию Росгидромета, является членом Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
Дата последнего обновления: 26.09.2025