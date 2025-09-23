Евгений Ярощук: «Мы полностью сохранили чемпионский состав»

В сезоне необходимо будет ознакомиться с новинкой — Евразийской ватерпольной лигой

Евгений Ярощук на тренерском мостике . Фото: Артем Дергунов

Руководство ватерпольного «КОС-Синтеза» провело пресс-конференцию перед началом очередного сезона. На вопросы отвечали министр спорта Татарстана Владимир Леонов, директор клуба Максим Осмоловский, главный тренер команды Евгений Ярощук. «Реальное время» анализирует готовность казанских ватерполистов к новому чемпионату.

«Ирек Хайдарович сейчас приглядывает за командой из Азербайджана»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что «с нынешнего сезона произошли изменения: сократили площадку с 30 до 25 метров, уменьшили время на проведение атаки. Все идет навстречу медийности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спасибо партнерам команды — группе компаний СИБУР, а также традиционному и бессменному спонсору — предприятию «Казаньоргсинтез», поэтому ватерполисты отвечают своей игрой не только перед руководством команды, но и перед заводчанами. Спасибо президенту клуба водных видов спорта Иреку Зиннурову, который сейчас находится на рабочем месте в Азербайджане и оттуда приглядывает за командой».



Кстати, добавим, что Иреку Хайдаровичу с 28 сентября по 8 октября доведется приглядывать, как отметил Леонов, за стартом и проведением третьих по счету Игр стран СНГ. Редкие международные соревнования, куда сейчас допускают российские сборные в игровых командных видах спорта. Это волейбол, стритбол, футбол с участием юниорских команд с возрастом участников до 16 лет. Плюс еще 20 спортивных дисциплин.

Владимир Александрович вспоминал чемпионат мира в Сингапуре в контексте того, что «Акватика-2025» была запланирована в Казани, но затем перенесена и, наконец, отобрана. Печально, но гораздо печальнее осознание того, что 10 лет назад из жизни ушел казанский ватерполист Владислав Тимаков, бывший на тот момент на сборах в Болгарии.

«Огромное спасибо спонсорам за помощь в развитии нашего вида спорта»

Директор клуба «Синтез» Максим Осмоловский: «Резюмируя итоги прошлого уходящего сезона, отметим, что удачно выступили прыгуны и пловцы. Андрей Минаков стал чемпионом мира, Никита Шлейхер завоевал серебряную медаль в прыжках в воду после долгого отсутствия на международной арене. Наша команда выиграла все старты как в чемпионате страны, так и в Кубке России. Огромное спасибо спонсорам за помощь в развитии нашего вида спорта».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Евгений Ярощук, главный тренер «КОС-Синтез»: «29 июля вышли из отпуска. Затем выезжали на УТС в Гомель, затем были в Москве, игровой сбор, включавший в себя три матча с местной командой «МК СШОР «Восток». Мы полностью сохранили чемпионский состав, из молодежки привлекаем новичков как на тренировочные мероприятия, так и на игры чемпионата».



Сергей Лисунов, капитан «КОС-Синтеза»: «Скорее хочется начать играть, потому что предсезонка — это тяжелые нагрузки, которые необходимо принять и пережить. Отмечу, что мы тренировались на укороченной площадке, точно также, как выступали сборные на чемпионате мира в Сингапуре».



Нынешнее межсезонье выдалось для ватерполистов относительно спокойным. Единственным крупным турниром летом была Спартакиада молодежи, которую выиграла сборная Татарстана, составленная на базе команды «КОС-Синтез-УОР». Удивительным образом именно ее состав подвергся наибольшей корректировке перед началом нового сезона. В подмосковный «Штурм-2002» ушли голкипер Кирилл Бадьяров плюс Азат Ганиев, оба казанцы, и уроженец Нижнего Новгорода Иван Мясников, вошедший на Спартакиаде в число лучших игроков турнира.

Сергей Лисунов (номер 11) . предоставлено realnoevremya.ru ВК Синтез

Перемены в командах

Еще одна потеря — это капитан команды Сергей Белянский, которому подоспела пора служить в армии, а в российском водном поло возможность играть предоставляет питерская «Балтика», у которой есть квоты для членов спортивной роты.

Раз уж речь зашла об изменениях в составах команд, то добьем эту тему. «Штурм-2002» потерял двух игроков, перешедших в зарубежные чемпионаты. Это голкипер Арсений Чумаков, перешедший в черногорский «Приморац», и Георгий Панфилов, ставший новичком сербской «Савы». Кстати, Панфилов также был среди участников Спартакиады молодежи. Еще потери «штурмовиков» — переезд в Астрахань Степана Барабушки и Ярослав Николаев, ставший игроком московской команды МК СШОР «Восток».

Москвичи стали главными бенефициарами нынешнего межсезонья, обновив состав едва ли не на половину. Помимо Николаева, в команду пришли Даниил Иванов, у которого подошел к концу срок армейской службы в упомянутой «Балтике». Из чемпионата Саудовской Аравии вернулся в Россию Владислав Егоров, столкнувшийся с тем, что арабы отказались перед началом сезона ото всех легионеров в чемпионате. Таким образом, казанская диаспора в Москве — это Адель Гиниятов, Замир Мирзиев, плюс теперь еще Иванов и Егоров, который перебрался ближе к супруге, прыгунье в воду Марии Поляковой, члену спортклуба водных видов спорта «Синтез».

— Если собрать всех воспитанников казанского водного поло, которые сейчас выступают в сильнейших командах, то у нас получится еще одна конкурентная команда, — прокомментировал результативность работы казанской ватерпольной школы Максим Осмоловский. Квартет в Москве, трио в Волгограде (Буланаев, Усов, Шайхутдинов) и Питере (Сергеев, Белянский, Махиянов), теперь еще и в Мособласти, с которой синтезовцам предстоит провести стартовые игры чемпионата в родном бассейне.

Их партнерами по команде стали Кирилл Кутузов из «Балтики», а также два легионера — белорус Александр Филимонов и казахстанец Алексей Шмидер. Необходимо пояснить, что в прошлом году «Москва» была самой возрастной командой в чемпионате — туда входили Кирилл Новоксенов, Александр Миронов, которые завершили спортивные карьеры, как и относительно молодой Павел Кузьменков, достигший 30-летнего возраста.

В борьбе за мяч Иван Васильев (номер 10) и Даниил Пронин. предоставлено realnoevremya.ru ВК Синтез

Волгоград лишился молодого игрока Дмитрия Савченко, вернул в состав голкипера Тимофея Коваленко, и, наконец-то, объединил в своем составе двух братьев, когда к голкиперу Петру Федотову присоединился его кузен Василий Федотов, долгое время игравший в Астрахани. У Астрахани, собственно, минус Федотов, плюс Барабушка. Наконец, «Балтика» потеряла молодого ватерполиста Никиту Сизенока, который также стал игроком сербской «Савы». По сути, это дубль известной дружины «Шабац» из одноименного города, где долгое время играли Иван Копцев, Никита Круг, Тимур Шайхутдинов.

Что нас ожидает?

С 28 по 30 сентября в Астрахани пройдет международный турнир, по образу и подобию такого же старта в прошлом году, когда в гости к местному «Динамо-СШОР» приезжали сборная Ирана, а также национальная и молодежная сборные России. В составе последней будут участники Спартакиады молодежи, которую выиграла сборная Татарстана, опередив команды Москвы и Астраханской области. Вопрос: куда определят синтезовца Богдана Комарова, ставшего лучшим бомбардиром Спартакиады, поскольку он, еще проходя по возрасту в молодежку, уже востребован в составе национальной сборной, завершившей сбор в Китае.



В воротах казанцев Игорь Чирков. предоставлено realnoevremya.ru ВК Синтез

В том числе из-за востребованности на этом сборе, многие россияне не смогли принять участие в чемпионате страны по мини-ватерполу, где первые три места заняли «Штурм-2002», сборная Санкт-Петербурга, хозяйка соревнований, и сборная ДНР, город Мариуполь. Кстати, экс-синтезовец Никита Мясников уже был признан лучшим игроком, защищая цвета «Штурма-2002».

Календарь первого этапа чемпионата страны предусматривает выступление 11 команд (минус сборная Казахстана), разбитых по три команды в четырех группах. В казанской, с 8 по 10 сентября, сыграют «КОС-Синтез», «КОС-Синтез-УОР» и подмосковный «Штурм-2002». В дальнейшем, к чемпионату планирует подключиться сборная Казахстана, на данном этапе занятая участием в соревнованиях Азиатского континента, плюс команды Ростова-на-Дону и Чехова, планирующие зайти в чемпионат высшей лиги, минуя борьбу за попадание в Суперлигу.

В ожидании Суперкубка

Чуть раньше, 4 октября, в Москве запланированы матчи на Суперкубок России с участием женских команд, а также «КОС-Синтеза» и волгоградского «Спартака». Как анонсирует сайт федерации водных видов спорта, первый трофей сезона будет разыгран в рамках презентации Евразийской ватерпольной лиги. Разговоры о ней на самом высоко уровне шли уже пять лет и в декабре 2020-го вышли на общественную плоскость. Чтобы понимать, насколько это было давно, вспомним, что среди ВИП-персон на том мероприятии присутствовали Станислав Поздняков, бывший президент Олимпийского комитета России, Алексей Власенко, бывший президент федерации водного поло России. Но сейчас проект возобновился под началом нового руководства федерации водных видов спорта.



С мячом Эмиль Зиннуров . предоставлено realnoevremya.ru ВК Синтез

Необходимо отметить, что он очень задержался в реализации, в этом плане его опережает даже Студенческая лига водных видов спорта, одним из руководителей которой является экс-татарстанский пловец и бывший член спортклуба «Синтез» Александр Красных. У студентов уже проходили соревнования локального характера с участием команд, представляющих московские и питерские вузы, была задействована и казанская студенческая команда, составленная на базе ватерполистов «КОС-Синтез-УОР», процесс, как говорится, идет. А вот что из себя будет представлять Евразийская ватерпольная лига, несколько затянувшая с реализацией проекта, большой вопрос.

Поскольку полная ясность с форматом Евразийской ватерпольной лиги наступит с началом турнира, то представители казанского водного поло пока были осторожны в оценках. Рассуждали, что новый турнир будет представлять из себя что-то подобное КХЛ или баскетбольной Единой лиги ВТБ, с дальнейшей задачей сделать лигу международной. Для решения этой цели можно охватить Азиатский регион, те же Китай, Узбекистан, плюс потенциально в Грузии есть две сильные команды, которым необходима международная практика. Поживем — сыграем...

