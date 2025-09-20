«Мы купили Месси и Мбаппе?»: «Рубин» отыгрался с 0:2, а Рахимов ответил за трансферы

Казанская команда сыграла на выезде вничью с «Акроном»

«Рубин» сыграл на выезде с «Акроном» вничью со счетом 2:2. Казанцы неплохо начали встречу, но затем пропустили дважды. А когда соперник завладел инициативой, то команда Рашида Рахимова отыгралась, забив два гола. Как «Рубину» удалось спасти уже безнадежный матч — в материале «Реального времени».

«Удивительный» состав

Рашид Рахимов удивил стартовым составом «Рубина». С первых минут тренер казанцев выпустил связку габаритных форвардов, отправив в пару к Мирлинду Даку новичка Жака Сиве. Такой шаг казался невозможным, учитывая схожесть функционала нападающих. Однако штаб «рубиновых» рискнул и в итоге (забегая вперед) оказался прав.

Еще более удивительным стало появление в старте Игора Вуячича. Черногорский защитник не участвовал в открытой тренировке в Казани и, по прогнозам, должен был пропустить игру в Самаре. Но либо футболист срочно излечился, либо Рахимов лукавил перед журналистами, хитро перебирая прямо под микрофонами варианты на место травмированного лидера обороны. Вуячич в итоге вышел в тройке центральных с Егором Тесленко и Ильей Рожковым. А на фланг последнего ушел Андерсон Арройо.

Вообще, тренер «Рубина» с ходу начал доверять осенним новичкам. Сиве и Арройо второй матч подряд появились в стартовом составе, двое других, Антон Швец и Никита Лобов, тоже находятся в ближайшей обойме и готовы освежить игру по ходу встречи. Глядишь, появлялся бы и Дениль Мальдонадо, но тот травмирован и пока не помощник казанской команде.

Ошеломительный старт

Сама игра была нелогичной почти во всем. Во-первых, «Рубин» со стартовым свистком забрал инициативу себе. Для казанцев игра первым номером не характерна. Не зря подопечные Рахимова замыкают список по среднему владению мячом в чемпионате. Команда привыкла играть от обороны, действуя на контратаках. С «Акроном» ожидалась аналогичная картина: тольяттинцы любят возиться с мячом.

Однако дебютные 30 минут остались за гостями. «Рубин» тщательно организовывал свои атаки через мелкий пас, изредка переходя на длинные диагонали. На этом отрезке казанцы создали пару неплохих моментов, наиграв хотя бы на один забитый мяч. Но не везло. Опасный штрафной исполнял Александр Юкич, он же чуть позже неточно пробил издали после трехходовки. Едва за шиворот Виталию Гудиеву не закинул Сиве, а Арройо не хватило атакующих навыков, чтобы замкнуть скидку Тесленко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гол назревал, но прилетело в ворота Евгения Ставера. На 37-й минуте Эдгар Севикян навесил в штрафную гостей, мяч при выносе попал в голову Стефану Лончару и отскочил Дмитрию Пестрякову. 18-летний хавбек «Акрона» не стушевался и пробил точно в сетку, без шансов для вратаря — 1:0. Абсолютно нелогично, учитывая безоговорочную инициативу «Рубина».

Сиве был лучше Даку

Во-вторых, многим странным показалось одновременное появление на поле Сиве и Даку. В особенности первого. Французский новичок оставил не слишком позитивные впечатления после матча в Кубке России с «Оренбургом». В той игре Жак выглядел прямолинейным, форвардом одного касания, неспособным улучшать позицию и придумывать моменты сольно.

Но первый тайм матча в Самаре заставил пересмотреть отношение к игроку. Это скорее Даку был на его фоне «ненужным» элементом, бегающим на поле без дела. Сиве постоянно предлагал себя партнерам, включался в каждый эпизод. И не забывал делать «красоту». Один раз француз в стиле своего соотечественника Зинедина Зидана ушел от Лончара, финтом-вертушкой заработав опасный штрафной. А второй раз пробил с середины поля, едва не застигнув вратаря соперника врасплох.

В итоге его дуэт с Даку получился эффективным: оба форварда ушли с забитым голом. Впрочем, албанец был бледной тенью себя самого. То ли ему некомфортно с новым партнером, то ли просто был не в настроении. Сиве же пока делает максимум, чтобы навязать конкуренцию Даку. Если француз продолжит играть так, как сегодня с «Акроном», то у «Рубина» будет убойная атака.

Рахимов после матча объяснил, что Сиве и Даку вышли в паре исключительно под соперника. «Рубину» нужны были габариты, поэтому тренер решил проблему таким способом.

— Мы понимали, что у «Акрона» будет много длинных передач и много борьбы. По сравнению с тем, что было, «Акрон» упростил игру, и на втором этаже нам нужно было быть внимательными. Отсюда два больших нападающих. Во втором тайме, когда мы пропустили, мы изменили схему, сделали двух опорных, выпустили Дардана, оставили двух больших нападающих, — сказал Рахимов.

Интересно, что во всех СМИ и соцсетях сейчас будут тиражировать другие слова тренера «Рубина» относительно новичка. Рахимову задали вопрос: мол, нет ли давления к нему со стороны руководства с учетом последних приобретений. Видимо, журналист посчитал, что в Казани слишком сильно потратились на трансферы. Однако тренер так не считает и ответил шуткой про Лео Месси и Киллиана Мбаппе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы купили, как я понимаю, Месси и Мбаппе? Два последних трансферных окна по приобретениям игроков, по конкуренции, которую нужно создавать, мы на последнем месте. У нас пять-шесть ушло и всего пять пришло. Этих новичков нужно встраивать, один приехал из второй лиги Испании, второй — из второй лиги Франции. Мы даже не из Ла Лиги взяли, а по своим возможностям. Поэтому здесь нужно быть реалистом и адекватно относиться к этим моментам, — пошутил Рахимов.

«Двоякое впечатление»

Какой бы ни получилась игра, результат для «Рубина» можно считать положительным. При Рахимове команда в принципе не часто побеждает в гостях, поэтому даже один балл в копилку — успех. Шутка ли, в 2025 году казанцы в выездных матчах одержали всего одну победу (в первом туре над «Ахматом» в Грозном). Сейчас же, с учетом чемпионата и Кубка России, гостевая безвыигрышная серия составляет шесть игр кряду.

По итогам игры Рахимов признал, что испытывает двоякие ощущения. С одной стороны, отыгрались с 0:2. Но с другой — первые полчаса играли с тотальным превосходством и не должны были пропускать два гола.

— Наверно, двоякое впечатление: по такой игре можно было брать три очка, но в футболе ты не можешь гарантировать это. В любой игре ты можешь превосходить соперника во много раз, но ты можешь не выигрывать, здесь важна эффективность. У соперника она была высокой. Но из этой игры можно взять много позитивных моментов. Вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Мы не та команда. Нет таких команд. Для этого ее надо еще строить и строить, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань) — 2:2 (1:0, 1:2)

Голы:

1:0 — 37, Пестряков (Лончар);

2:0 — 50, Бистрович (Лончар);

2:1 — 54, Даку (Иву);

2:2 — 86, Сиве (Швец).

Следующий матч «Рубин» проведет 27 сентября в Москве с «Локомотивом» в 16:30 по московскому времени. Впереди у казанцев непростой календарь. После «Локомотива» команде предстоит встретиться с «Зенитом» в Кубке страны.