«Ак Барс» победил, но рады не все: «Салават» бит на льду, Гатиятулин — отбит от отставки

Итоги одного из самых слабых «Зеленых дерби» в истории

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1 и отсрочил скорую отставку Анвара Гатиятулина. Перед игрой ходили разговоры, что тренер может быть уволен, если команда проиграет два ближайших матча. Само «Зеленое дерби» получилось едва ли не самым худшим за всю историю лиги. Что не так с противостоянием «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», а также как Гатиятулин (возможно временно) сохранил пост — в материале «Реального времени».

Странности с составом



После третьего подряд поражения Анвар Гатиятулин вернул состав, который одержал последнюю победу в сезоне в Омске над «Авангардом» со счетом 2:1. В ворота встал Михаил Бердин, в третью пару защитников поставили Альберта Яруллина, оставив вне заявки Уайатта Калинюка. Но, самое главное, в «Ак Барсе» перетасовали сочетания в атаке. В первой тройке вышли Барабанов — Семенов — Алистров, во второй появились Денисенко — Биро — Яшкин. А вот Илья Сафонов и Артем Галимов перешли в третье звено, составив трио с Алексеем Пустозеровым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хотя вряд ли нынешний сбой в результатах был связан с тем, в каких сочетаниях выходят игроки. Решения Гатиятулина на старте сезона выглядят хаотичными и во многом странными. Всю предсезонку тренер наигрывал в топ-6 молодого нападающего Тимофея Жулина, а с началом чемпионата убрал его подальше. В опалу попал форвард Семен Терехов, при том, что в тех матчах, где ему доверяли место в составе, он не выпадал и выглядел острее многих более опытных игроков «Ак Барса». Оба нападающих сейчас буквально тащат «Нефтяник» в ВХЛ, спасая тамошнего рулевого от преждевременной отставки.

Странное происходит и по отношению к Альберту Яруллину. Гатиятулин убрал защитника перед игрой с «Нефтехимиком», поставив Калинюка. Канадец снова ничем не помог команде ни в атаке, ни при обороне собственных ворот. В итоге Яруллин вернулся в состав с «Салаватом», но тренер испортил впечатление о себе. Альберт точно не заслуживал перевода в запас своей игрой на старте сезона. Аналогичный эпизод случился с Митчеллом Миллером, который из-за ошибок в обороне лишился места в заявке в недавней игре с «Металлургом». Без него стало еще хуже, однако американец уже засобирался уходить из клуба.

Повезло с «Салаватом»

Гатиятулину просто повезло, что следующим соперником «Ак Барса» в Казани стал «Салават Юлаев». Уфимцы в своем нынешнем состоянии далеко не соперник «барсам». После значительного сокращения финансирования башкирская команда лишилась практически всех своих лидеров, а в столицу Татарстана «юлаевцы» вовсе приехали с целой охапкой молодежи из-за травм оставшихся опытных хоккеистов. Именно поэтому было удивительно видеть «Ак Барс» и «Салават Юлаев» соседями на дне турнирной таблицы Восточной конференции. И если плохой старт уфимцев прогнозировался, то у казанцев он стал следствием провального межсезонья.

Но даже таким «Салават Юлаев» доставил кучу проблем команде Гатиятулина. В первом периоде хозяева льда со стартовым вбрасыванием ломанулись забивать, только вот опаснее атаковали подопечные Виктора Козлова. В пустые ворота мог попадать Александр Хмелевский, опасно бросал (но выше) Александр Черный, а Владислав Ефремов едва не открыл счет после выхода 2 в 1. Высший уровень мастерства Михаила Бердина стал единственной «ответкой» казанцев, сверхмоментов в зоне его визави Александра Самонова не было.

«Салават Юлаев» посыпался лишь в середине второго периода, когда получил 27 минут штрафа. Самым сложным получился отрезок с удалениями Ильдана Газимова и Ефремова. «Юлаевцы» не успели отбиться всего 20 секунд после игры 5 на 3, Илья Сафонов оказался расторопнее всех на пятачке Самонова — 1:0. Тут же случилось еще одно удаление гостей, которые отбились в меньшинстве, но сразу пропустили второй гол. Шайба прыгала по зоне и вратарской «Салавата», а Кирилл Семенов первым добил ее в сетку — 2:0.

Игра была сделана, дальше зрители просто наблюдали за шоу с участием двух некогда грозных клубов. В конце второго периода судьи нашли на льду застежку от фитнес-трекера и стали искать владельца, чтобы выписать двухминутный штраф. Пауза затянулась, а помогавший искать виновника капитан «Салавата» Григорий Панин успел стать в Интернете героем новых мемов. После перерыва «Ак Барс» довел счет до крупного: Михаил Фисенко на дриблинге объехал соперника, шайба отскочила к Дмитрию Кателевскому, который переправил ее в ворота — 3:0. Стоит заметить, что при втором и третьем голе «барсов» на льду действовал Яруллин. И ведь есть еще болельщики, сомневающиеся в полезности Альберта.

Самое слабое «Зеленое дерби»

Победа стала первой для «Ак Барса» на домашней арене в новом чемпионате. При этом игра оставила двоякие чувства. С одной стороны, команда прервала серию поражений, которая давила эмоционально и сбивала нормальный процесс вкатки к сезону. С другой, никакого суперхоккея от «Ак Барса» мы не увидели. «Барсы» затолкали две шайбы, а затем играли по счету, к тому же упростило задачу большое количество удалений у соперника. Впрочем, если не побеждать такой «Салават», то ловить с остальными точно нечего.

И то «Ак Барс» умудрился пропустить в концовке матча, не позволив Бердину оформить первый свой шатаут в сезоне. Причем снова гол состоялся в меньшинстве. Против розыгрыша большинства соперника у казанцев все еще нет нормального противоядия.

При этом Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции заявил, что очень доволен командой. По его мнению, это была одна из лучших игр его подопечных.

— Понимали, что соперник, скорее всего, отдаст нам шайбу, будет играть на контратаках. Так и получилось, ребята — молодцы, мы провели ровно все 60 минут, это была командная победа. Да, «Зеленое дерби»! Был соблазн сыграть на эмоциях, но мы приняли решение сыграть строго, с постоянным давлением. По содержанию это одна из лучших игр в сезоне, — сказал Гатиятулин.

Казанские журналисты не забыли спросить у тренера и про его возможные контакты с руководством клуба. Подловить не получилось. Гатиятулин ситуацию не прояснил, лишь сообщил, что постоянно находится на связи с боссами. Кажется, после победы над заклятым соперником вопрос отставки в «Ак Барсе» теперь закрыт. По крайней мере, до определенного момента. Интересно, что победа над «Салаватом» обрадовала не всех, некоторые болельщики искренне желали поражения для скорейших изменений в клубе.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы:

1:0 — Сафонов (Карпухин, Биро, 30:33, 5х4)

2:0 — Семенов (Барабанов, Алистров, 34:51)

3:0 — Кателевский (51:54)

3:1 — Ефремов (5х4)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 сентября в Казани с «Авангардом». Начало в 16:30 по мск. Омичи станут куда более серьезным испытанием для казанской команды, чем «Салават Юлаев» и самое слабое за всю историю «Зеленое дерби».