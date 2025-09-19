Застройщик «Зеленой долины» может построить дом или ТЦ на месте хлебозавода

Тимур Егоров определится с застройкой земли в Зеленодольске к концу года, скорее всего, здесь появится еще один ЖК

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Девелопер MIR Group, реализующий вблизи Зеленодольска масштабный проект жилого комплекса на 60 тысяч кв. м , обдумывает застройку участка, освободившегося после сноса местного хлебозавода №1. Скорее всего, здесь построят жилье, но не исключено появление торгового центра, сообщил «Реальному времени» основатель компании Тимур Егоров. К созданию концепции в компании намерены приступить зимой. К тому моменту Госжилфонд при раисе РТ сдаст рядом 161-квартирный дом для ПОЗИСа. Вероятно, такое соседство отразилось на активности местного застройщика. Все-таки разница в стоимости квадратного метра играет не в его пользу.

Что будет на месте снесенного хлебозавода в Зеленодольске

Основатель производственно-строительной компании MIR Group зарегистрировал новую дочернюю компанию «Специализированный застройщик «Паратск», ставшую правопреемником ООО «Зеленодольский хлебозавод №1». Изменение статуса произошло 10 сентября этого года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Обычно такие преобразования проводятся, когда собственник земельного участка готов приступить к реализации проекта, а для этого нужно зарегистрироваться в едином реестре застройщиков, который функционирует в единой информационной системе жилищного строительства Дом.РФ. Означает ли это, что девелопер готовится закладывать свой фундамент на «хлебном» месте Зеленодольска? Что появится на месте снесенного «Зеленодольского хлебозавода №1»?

— СЗ «Паратск» — это наша компания, у нас территория бывшего хлебозавода, — подтвердил в разговоре с «Реальным временем» основатель компании Тимур Егоров.

По его словам, завод был демонтирован после того, как четыре года простоял в законсервированном виде и перестал выпускать продукцию из-за убыточности. Зеленодольский девелопер приобрел его год назад. Ему достался небольшой земельный участок 0,8 га. Стоимость сделки не разглашалась, но в объявлении о продаже начальная цена указывалась в 40 млн рублей.

Оказалось, девелопер пока не определился с будущим участка. «По этой площадке не знаем, что там будет. Либо торговый центр, либо современный жилой дом. Назначение земли подходит под оба варианта», — рассказал Тимур Егоров. В настоящее время нет ни эскиза, ни проекта, ни разрешения на строительство, уточнил он.

Но все-таки высока вероятность того, что на этом месте возведут высотный дом. Этот микрорайон города застраивается преимущественно под жилье. Поблизости располагаются предприятия: «ПОЗиС» и Зеленодольский завод имени Горького. «Скорее всего — на 70%, здесь будет хороший жилой комплекс, — планирует основатель группы. — Не хотим делать абы как, нужно тщательно продумать планировку. Здесь тихий, красивый уголок города, поэтому хотелось бы сохранить камерную атмосферу, зеленое пространство». С концепцией застройки компания определится в конце года, сообщил Егоров.

Почему соципотека буксовала в Зеленодольске

Впрочем, долгие раздумья застройщику не свойственны, он строит так быстро, что за ним не могут угнаться остальные игроки — только землю дай, говорят на рынке. До консервации зеленодольского хлебозавода компания в короткие сроки построила ЖК «Маяк» неподалеку.

Правда, одновременно с ним в эту зону застройки вошел Госжилфонд при раисе РТ с программой социальной ипотеки. По словам участников рынка, MIR Group и ГЖФ практически одновременно начали застраивать участки на улице Паратской-Рогачева. Но если первый успел заселить два высотных дома в ЖК «Маяк» еще два года назад (застройщиком выступило ООО «СЗ «Концепт-строй»), то ГЖФ лишь в декабре этого года собирается сдать второй дом для работников оборонных предприятий.

С чем связано отставание на три года — это вопрос, удивляются на рынке. Действительно, программа социальной ипотеки в Зеленодольске долгое время буксовала. В 2022 году по заказу СК «Ак Барс» и ОАО «Завод им. Серго (ПОЗИС) была осуществлена закладка двух домов в микрорайоне улицы Паратской-Рогачева. При среднем сроке строительства одного жилого дома за 18 месяцев сдачу зеленодольских новостроек растянули почти на три года. Скорее всего, причины в том, что ГЖФ долго не мог договориться об условиях реализации квартир. Сначала оборонные заводы просили «аренду», а потом переиграли и вернулись к привычной соципотеке.

В итоге ГЖФ сдало первый дом на 80 квартир в сентябре этого года. Квартиры были распределены на условиях социальной ипотеки между работниками Зеленодольского завода им. Горького и Зеленодольского проектно-конструкторского бюро.

Будет ли ПОЗИС «сдавать» своим?

Однако вокруг второй новостройки все еще сохраняется интрига. ГЖФ собирается сдать дом на 161 квартиру в декабре этого года, но на каких условиях они будут распределены? Местные риелторы утверждают, что «ПОЗиС» собирается сдавать жилье в аренду. «Это как соцнайм: для своих работников завод будет предоставлять жилье сначала в аренду, а потом смогут выкупить», — пояснил агент по недвижимости торгового дома «Йорт». «Реальное время» направило запрос руководству завода, ответ пока не поступил — он будет опубликован при получении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В действительности, речь идет о выкупе в аренду всего 24 квартир, а остальные будут распределены среди очередников по программе социальной ипотеки, сообщили в ГЖФ. Какие ставки предложит завод, неизвестно. Скорее всего, они будут близки к «камазовским» — около 225—230 рублей за кв. м. меблированного жилья плюс коммунальные услуги, говорят источники. Таким образом аренда наиболее востребованной однокомнатной квартиры в 34—36 кв. м обойдется в символическую сумму 7,6—8 тысяч рублей в месяц. С финансовой точки зрения, ежемесячный платеж за проживание выгоден, так как почти вдвое ниже выплаты по социальной ипотеке.

В настоящий момент программу «арендного жилья» через ГЖФ реализует лишь КАМАЗ в Набережных Челнах, уточнили в фонде. Анонсировались планы ТЭМПО, но официальных заявок нет, добавили в фонде.

ГЖФ и девять застройщиков Зеленодольска

Риелторы утверждают, что сдача домов почти на 240 квартир по программе социальной ипотеки в этом году не отразилась на местном рынке. С этим трудно согласиться. Все-таки ввод 20 тысяч кв. м жилья по ценам ниже рыночных не мог не отразиться на спросе коммерческих застройщиков. По данным единой информационной системы жилищного строительства Дом.РФ, в настоящее время в городе возводят жилье четыре застройщика из девяти зарегистрированных. Так, ООО «СЗ Зеленая долина» достраивает 27,3 тысячи кв. м жилья, ООО «СЗ «Зеленые холмы» — 20,4 тысячи кв. м и еще два застройщика — 13 тысяч кв. м. Раньше по одному дому успели сдать «Эталон» и другие застройщики.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Зеленодольск стал местом выхода для новых застройщиков, поэтому в Казани жилье перестало продаваться как прежде, утверждают эксперты. Разница в стоимости квадратного метра между пригородом и Казанью составляет 60 тысяч рублей. Средняя цена в Зеленодольске составляет 130 тысяч рублей, тогда как в Казани она начинается от 200 тысяч рублей. «Не хочу хвастаться, но наша ситуация с продажами лучше, чем в отрасли: 47% наших покупателей из Казани, 32% — из регионов, и только все остальные — Зеленодольск. Средняя цена — 130—140 тысяч кв. м, но в Казани обойдется в 250—300 тысяч», — сообщил Егоров.