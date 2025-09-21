Гузель Хисматуллина: «Хочу, чтобы вокруг было много счастливых женщин»

Основатель компании TeamSoft, бизнес-тренер и психолог — о женских страхах, уязвимости, преодолении и своих корнях

Фото: Артем Дергунов

Сегодня у бизнеса в России общая проблема — он не умеет работать с зумерами, считает основательница TeamSoft и бизнес-тренер Гузель Хисматуллина. «Мы хотим изменить их, вместо того чтобы научиться взаимодействовать», — называет она главную ошибку предпринимателей в решении кадрового вопроса. Сама психолог уже несколько лет не управляет своей компанией, доверив руководство сестре: «Это как повзрослевший ребенок, сепарация — они отлично справляются сами». Подробнее о том, чем сегодня увлечена и как проводит время, создательница одного из самых известных казанских тренинговых центров рассказала в интервью «Реальному времени».

«Женщина, которая путешествует по жизни»

— Гузель Фаатовна, ваше имя долгие годы было связано с компанией TeamSoft. Чем вы занимаетесь сегодня, как себя позиционируете?

— Как-то сформулировала для себя, что я человек, который путешествует по жизни. И это не про географию, а про путешествия по людям, по книгам, которые я обожаю, по событиям, по состояниям. Я искатель, исследователь. Мне скучно сидеть на одном месте. Это вечный поиск. Я очень четко осознаю, что иду своим путем, и на этом пути очень много интересного.

Из компании я не ушла полностью, а отошла от оперативного управления. Сейчас работаю ее наемным тренером и остаюсь собственником. Сегодня TeamSoft развивается под руководством моей сестры. Она 7 лет управляет компанией. После того как я ушла, компания стала работать лучше. Это как повзрослевший ребенок, сепарация — они отлично справляются сами. Я веду тренинги для бизнеса, провожу мастер-классы и консультации, организовываю фестивали и конференции, путешествую и пишу книгу.

Скриншот с сайта teamsoft.ru

— Психология в последнее время стала очень популярной. Нет ли перенасыщения у аудитории?

— Когда я была студенткой, в каждом вузе обязательно было два факультета — экономический и юридический. Как итог — много экономистов и столько же юристов. А найти хорошего специалиста — большая проблема. Со временем количество перешло в качество — и это естественный процесс. Сейчас мы переживаем все то же самое с психологией. Практически в каждом вузе есть психологический факультет. И это количество, которое сейчас с большой скоростью переходит в качество. Рынок быстро отсеивает пустое.

«Мы не умеем работать с зумерами»

— Вы много лет консультируете бизнес. Поменялись ли запросы и с какими проблемами обращаются предприниматели?

— Смысловая составляющая проблем бизнеса все та же, однако контекст меняется. Бизнес — это изменения: меняйся или стагнируй. И, по сути, предприниматель понимает, что кризис в бизнесе — норма. Это когда по-старому не могу, по-новому не знаю как. Бизнес все время оказывается на этой развилке, и моя задача показать ему, как двигаться дальше.

Если говорить о тенденциях, то общая проблема для бизнеса сегодня — кадровый голод и смена поколений. Выясняется, что мы не очень умеем работать с зумерами. Они устраиваются на работу и через месяц увольняются. Мы хотим изменить их, вместо того чтобы научиться взаимодействовать. Им чуть по-другому надо ставить задачи, контролировать, потому что они — другие. Возьмем такой пример: если мы с вами хотим позавтракать, то что делаем? Идем к холодильнику и смотрим, что там есть. А когда они просыпаются и хотят позавтракать, то не к холодильнику идут, а думают: «Что я хочу?» И в семи из десяти случаев не открывают холодильник, а открывают приложение.

Это совершенно другая модель принятия решений. Разберетесь в этой модели — и получите доступ к ним на 20—30 лет вперед.

А что мы делаем вместо этого? Начинаем их обесценивать: они не умеют работать, не берут на себя ответственность, много хотят — мало делают. Каждый исследователь скажет: понаблюдай, как функционирует система, пойми, как это работает, научись взаимодействовать.

Другая тенденция — управление изменениями. Раньше мы думали, что есть моя жизнь или мой бизнес, а вокруг происходят какие-то изменения. Сейчас понимаю, что есть изменения и в этих изменениях происходит моя жизнь или развивается мой бизнес. Модель принятия решений поменялась кардинально. Сейчас важно принимать решения с учетом возможных рисков. Важно понимать, что, скорее всего, что-то пойдет не так, и на этот случай пусть у тебя будет план — меньше стресса, больше понимания. Это дает эмоциональную устойчивость, профилактику выгорания.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Казань — город «своих людей»

— В какую сторону меняется ваш мир?

— В какой-то момент я тоже оказалась в кризисе: продолжать делать то, что делала раньше, но потеряло для меня актуальность, или измениться. В искусстве делегирования есть простое правило: делегировать нужно то, что ты умеешь делать хорошо, тогда, когда ты начал терять интерес.

Когда перестала управлять TeamSoft, то оказалась на перепутье. Вот тут и появилось ощущение себя. Стала задумываться, чего хочу и как хочу.

Одна из моих идей — сделать Казань городом «своих людей», мне нравится знакомить людей. Мне нравится путешествовать — стала организовывать путешествия. Мне нравится делиться тем, что знаю и умею, находить «своих людей», вдохновлять — стала организовывать небольшие фестивали и события.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вы считаете себя амбассадором Татарстана и Казани?

— Я татарская девочка, и это важно для меня. За мной стоят бабушка и прабабушка. Мою бабушку, кстати, зовут Зулейха, и известная книга написана как будто про нашу семью.

Сама я не говорю по-татарски, но моя дочь знает язык. Всегда хотела, чтобы она говорила на родном языке, и у нее это очень красиво получается, когда мы вместе едем в машине — она поет татарские песни. У меня душа радуется, и я понимаю, что это моя связь с родом.

Мой отец военный, мы всегда жили в гарнизонах то в Беларуси, то в Германии, то в Узбекистане. Каждый раз в школе был новый язык, и мой татарский затерялся. Но интуитивное ощущение языка присутствует, и у меня есть гипотеза, что однажды заговорю по-татарски. Когда моя 75-летняя мама собирает своих подруг, они говорят, смеются, поют на татарском, в какой-то момент начинаю все понимать, не умом, сердцем. Думаю, что где-то глубоко в нас заложено знание родного языка.

Сегодняшняя Казань — это город мечты. Я много путешествую, много где бываю, и мне есть с чем сравнить. Казань — город, за который очень радостно, гордо — это город людей. Стратегия Татарстана уникальна.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сейчас вам не тесно в Казани?

— Я живу на два города: Казань и Москву. У ребенка из военной семьи зашит код переездов, но на сегодняшний момент я выбираю Казань, потому что здесь мои корни. Связь с корнями сильно чувствую, ощущаю растущую потребность в этой связи. Когда моя бабушка (папина мама) умирала, она попросила похоронить ее не рядом с дедушкой, а возле забора вдоль дороги (кладбище в деревне находилось как раз посередине между домом, в котором они жили, и центром деревни). Своим детям она объясняла это так: «Когда вы будете ходить на работу или в школу, я буду вас видеть и радоваться». После того как узнала эту историю с бабушкой, я поняла, что можно намечтать себе даже смерть. Это же такая глубина, такая мудрость.

Я дозрела не только до разговоров о жизни, но и о смерти. Мы всегда ее очень боимся. А я уже написала свой дочери, как я хочу, чтобы меня похоронили. Получился отличный сценарий, и я жалею только об одном, что не смогу сама присутствовать. И я понимаю, что это мой способ справиться со страхом.

«Как слышать себя и жить свою жизнь»

— Вы пишете свою первую книгу. Она тоже о страхах?

— Отчасти книга — это мечта. Случилось так, что в апреле со мной связалась редактор известного издательства и предложила написать. Я саботировала процесс — боялась неудачи. Вдруг поняла, что испытываю страх написать книгу, которая никому не понравится. То есть мне предложили сделать то, о чем я мечтала, а я испугалась. Но все-таки сдержала слово и к концу мая отправила текст. Мне ответили, что пишу как журналист, а надо писать как писатель, и отдали переделывать. Переделываю. Сегодня я в процессе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— О чем ваша книга?

— Это нон-фикшен, можно сказать, записки психолога про то, как слышать себя и жить свою жизнь.

«Те, кто не хочет ставить на себе точку»

— Вы собираете большое женское сообщество. О чем будет идти разговор?

— О переменах, о том, что меняется в нашей психике, здоровье, внешности, и это нормально. О том, как пройти период менопаузы с минимальными потерями для себя, грамотно себя поддержать, где-то словом, где-то витаминами, где-то лечением. О том, как не бояться будущего, а смело строить планы на жизнь и их реализовывать.

Счастливая женщина — это счастливая семья, дети. Это много энергии в жизни, в семье, в работе.

Ко мне пришла клиентка в состоянии глубочайшей депрессии, уже после курса антидепрессантов, психиатр отправил на терапию. И что-то меня дернуло отправить ее к эндокринологу, где выяснилось, что это гормональный фон. За 2 недели ушло острое состояние, и она с огромной скоростью «вернулась в жизнь», а до этого в течение 2 лет жизни не было. Она просто лежала пластом и заставляла себя ходить на работу. Вот тут я и подумала, что все не так однозначно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда я сама проходила чекап в клинике, мне один из врачей так и сказал: «А что вы хотите, возраст». Вот и все объяснение. Есть на эту тему анекдот: человек 78 лет приходит к доктору и говорит: «У меня колено правое болит». Врач ему: «А что вы хотите — возраст». А мужчина — в ответ: «Моему левому колену тоже 78, но оно почему-то не болит».

И я в тот поход к врачу задала ему вопрос: «Скажите, с какого возраста вы говорите эту фразу пациентам?» Он посмеялся, а потом мы хорошо поговорили про меня, я задала все вопросы, услышала ответы, и это важно.

Потому что, когда с нами что-то происходит, мы становимся уязвимыми. Мы тревожимся, боимся и не умеем разговаривать на эту тему. Бывает и так, что сами врачи не умеют говорить.



— Почему эта тема так редко обсуждается в обществе?

— Потому что у нас так повелось. Моя бабушка жаловалась на климакс, когда ей было 54 года. У нее были приливы, она жутко от них страдала: поднималось давление, ей становилось плохо, но она уже была пенсионеркой, в том числе и в моей голове.

А на сегодняшний момент женщины от 40 до 50 лет — это самая активно работающая категория. Это женщины, которые, как правило, профессионалы, многие из них руководители, суперспециалисты, причем, если судить по трендам рынка, это самая ответственная категория сотрудников.

Мы сейчас готовимся к конференции, которую назвали «Быть женщиной». В приватной беседе многие говорят, что менопауза — актуальная тема. Но я поняла, какая она на самом деле табуированная. Как моя знакомая сказала: «Даже просто нажать на кнопочку «купить билет» — это признать, что тебя это тоже касается».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мы собрали удивительных женщин-спикеров — девять суперпрофессионалов: врачей, психологов, косметологов, фитнес-тренеров, которые со всех сторон системно расскажут, что, как, когда делать женщине. Повторюсь: счастливая, здоровая женщина — это основа крепкой семьи, основа общества.

В конце концов, я делаю эту конференцию для себя, 54-летней активной, любящей женщины, у которой много планов на жизнь, и хочу, чтобы мое здоровье было на моей стороне! Это конференция для тех, кто планирует жить активной жизнью, кто не хочет ставить на себе точку, а только многоточие...

