Кем была настоящая леди Чаттерли

Книга этой недели — скандальный роман Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерли»

Фото: Реальное время

Дэвид Герберт Лоуренс всегда вызывал в своих читателях сильные эмоции: цензоры возмущались, критики насмехались над его пышными оборотами и описаниями откровенных эпизодов. Сейчас произведения Лоуренса воспринимаются скорее как артефакт эпохи. После сексуальной революции конца 1960-х местами они выглядят устаревшими. Уже после смерти Лоуренса исследователи обвиняли его в кичливости и женоненавистничестве. Однако никто не спорит с тем, что он был смелым экспериментатором, который глубоко чувствовал тонкие взаимоотношения между людьми. Выходец из рабочего класса и предвестник новой эпохи всю жизнь был в оппозиции к миру. Его последний роман — «Любовник леди Чаттерли» — запрещали практически везде, и даже после снятия запрета он вызывал и продолжает вызывать споры. К 140-летию писателя литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как роман шел к читателю и кто был прототипом леди Чаттерли.

Сын шахтера и аристократки

Дэвид Герберт Лоуренс родился 11 сентября 1885 года в угольном шахтерском поселке Иствуд в графстве Ноттингемшир. Он был четвертым ребенком из пяти, несчастным и болезненным. Один из его соседей вспоминал, что Лоуренс был «сопливым малышом, которого редко видели без простуды». Мать Лоуренса, Лидия, была из знатной, но обедневшей семьи. Она вышла замуж за Артура Джона Лоуренса, крупного и крепкого человека, который начал работать в шахтах с десяти лет.

Дэвид Герберт Лоуренс. Скриншот с сайта IMDb

К рождению третьего ребенка Лидия была уверена, что их брак — катастрофическая ошибка. Закапываясь в горах книг, она ностальгировала по своему прошлому и мечтала избавить детей от удушающей среды Иствуда. А Артур в это время проводил время в пабах. В 1901 году, когда Лоуренсу было шестнадцать, его брат умер от пневмонии. Пытаясь помочь семье финансово, Лоуренс устроился работать на фабрику, но через несколько месяцев сам заболел той же болезнью. Тогда Лидия, спасаясь от горя по одному сыну, окружила заботой другого.

«Мы любили друг друга, — писал Лоуренс в письме поэтессе Рэйчел Аннад Тейлор, — почти как муж и жена, а также как сын и мать. Мы понимали друг друга без слов, инстинктивно».

К следующему лету Лоуренс достаточно окреп, чтобы регулярно посещать расположенную недалеко ферму друзей семьи. Цветы, кусты и деревья, которые встречались на пути, Лоуренс будет воспевать во всех своих романах. Некоторые исследователи отмечали, что описания природы наполнены едва сдержанным сексуальным напряжением. Но не только этим известна та ферма. Там жила милая, страстная и одновременно серьезная девушка Джесси Чамберс. Она стала первой любовью Лоуренса. Джесси была убеждена, что сыну шахтера ничего не мешает стать писателем. Именно она отправила разным редакторам стихи Лоуренса. Вскоре возлюбленная Лоуренса была не единственной, кто верил в его талант. Поверил в него и Форд Мэдокс Форд, влиятельный редактор English Review. В 1911 году он убедил издательство опубликовать роман Лоуренса о роковой любви «Белый павлин».

Дэвид Герберт Лоуренс. Скриншот с сайта Modernist Archives Publishing Project

У Лоуренса и Джесси была одна проблема, которая в итоге привела к разрыву отношений. Они упорно избегали сексуальных контактов друг с другом. А когда это все-таки случилось, то оба смотрели на произошедшее и друг на друга с ужасом. Менее чем через две недели после разрыва с Джесси, Лоуренс узнал, что его мать умирает от рака, и вернулся в Иствуд, чтобы заботиться о ней. Когда боль Лидии стала невыносимой, Лоуренс и его сестра Ада решили дать матери смертельную дозу болеутоляющего.

«Самая удивительная женщина во всей Англии»

К моменту выхода «Белого павлина» в начале 1911 года у Лоуренса было разбитое сердце, карьера романиста, доход от занимаемой должности учителя младших классов и красивая, хоть и консервативная невеста — тоже учительница Луиза Берроуз. Осенью он снова заболел тяжелой формой двусторонней пневмонии. Казалось, что в тот страшный период он должен был оценить заботу Луизы и проникнуться к ней любовью. Но выздоровев, Лоуренс решил иначе. Он порвал помолвку, чтобы брать от жизни все.

В 1912 году Лоуренс хотел уехать за границу, поэтому обратился к своему бывшему преподавателю Эрнесту Уикли, у того были связи в Германии. Писатель отправился к Уикли на обед, где встретил его жену Фриду. Она была 33-летней немкой по происхождению, матерью трех детей и бывшей любовницей психоаналитика Отто Гросса. Фрида была умна, энергична, откровенна, красива и аристократична. Через несколько дней Лоуренс назвал ее «самой удивительной женщиной во всей Англии». И если Фрида рассматривала Лоуренса в качестве небольшого адюльтера, то Лоуренс считал ее «женщиной всей жизни». Молодой писатель не стал ходить вокруг да около и рассказал профессору Уикли о своих отношениях с его женой, тем самым поставив перед Фридой выбор: «невоспитанный, простой, бедный хам» (так называл Лоуренса отец Фриды) или возвращение к порядочному, но нелюбимому мужу. Фрида выбрала хама.

Фрида Уикли и Дэвид Герберт Лоуренс. Скриншот с сайта Culturа

Влюбленные уехали в Италию. В Англии их почти никто не принимал, к тому же на привычную жизнь на родине не хватало денег. На те же средства в Италии они могли жить гораздо дольше. Во время скитаний по югу Европы Лоуренс практически постигает жизнь, которой научила его Фрида. Он учился у нее жизни без обязательств, склонности видеть жизнь как пламя огня (жить — значит гореть), удовольствию от брани. Тогда же к нему пришло осознание того, что он должен встать на защиту инстинктивной жизни в противовес разуму и рационализации, которые торжествовали в западном обществе того времени.

В 1914 году пара все-таки вернулась в Великобританию, чтобы официально зарегистрировать свои отношения. На свадьбе присутствовало только двое друзей. Лоуренс и Фрида были изгоями в обществе. Все это омрачалось постоянными скандалами, которые молодожены объясняли проявлением искренности по отношению друг к другу. Но у скандалов была еще одна причина: после развода Фрида лишилась права видеться с детьми. Ее горе сменилось злостью, а Лоуренс раздражался и от ее горя, и от ее злости. Когда началась Первая мировая война, внутреннее и внешнее отчуждение пары усугубилось. Издатели не рисковали печатать романы Лоуренса не только из-за их откровенности, но и потому, что Фрида была немкой.

Кто ты, леди Чаттерли?

Разочарованный всем на свете Лоуренс вместе с Фридой начали колесить по миру: Австралия, Франция, США и Флоренция. Именно там в 1928 году Дэвид Герберт Лоуренс закончил свой последний роман — «Любовник леди Чаттерли». Это история о молодой женщине Констанции Рейд. Она дочь некогда известного художника Королевской академии, вышла замуж за привлекательного баронета Клиффорда Чаттерли. Но их счастье длилось недолго, началась Первая мировая война, на которой Клиффорд был ранен. В результате он оказался парализован ниже пояса. Теперь их супружеская жизнь — это совместные обеды, бесконечные разговоры, чтение вслух и сон в одиночестве. Клиффорд понимает, что такая жизнь не для молодой женщины, поэтому благородно разрешает ей завести любовника. А если она забеременеет, то с радостью примет этого ребенка как своего.

Во время одной из прогулок Констанция знакомится с егерем Оливером Меллорсом, с которым у нее начинается страстный роман, полный сексуальных экспериментов. Сначала Констанция видит в Оливере исключительно любовника, который утешил ее тело. Но после длинного отпуска понимает, что по-настоящему любит.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В 2018 году исследовательница творчества Лоуренса Аннабель Эббс выпустила книгу «Фрида», в которой доказала, что прототипом леди Чаттерли была супруга писателя. Эббс пишет, что Лоуренс часто заимствовал у Фриды судьбу, внешность, характер или стремления для своих персонажей. Как и Фрида, Констанция — аристократка, которая выбрала бедного егеря, а не комфортный брак. Лоуренс писал «Любовника леди Чаттерли», когда уже умирал от туберкулеза. Он словно знал, что ему осталось недолго, поэтому вложил в этот текст все, против чего выступал.

Фрида сыграла ключевую роль в этом романе не только как прототип, чья жизнь легла в основу сюжета. Лоуренс написал с нуля три версии романа. Фрида вычитывала каждую главу каждой версии, выступая в роли негласного редактора. Она понимала, что книга слишком откровенна для традиционных издательств, но не боялась скандалов, поэтому подстегивала Лоуренса писать так, как ему хочется, без самоцензуры и оглядки на издательства. Фриду не пугали ни затраты на самиздат, ни возможные судебные иски. В своих мемуарах «Не я, а ветер» Фрида вспоминала, как Лоуренс спросил: «Публиковать ли? Или это принесет мне лишь оскорбления и ненависть?» И она ему ответила:

Ты написал ее [книгу], ты в нее веришь, тогда публикуй!

Публиковать нельзя запретить

В 1928 году Лоуренс и Фрида издают роман во Флоренции на свои деньги. Тогда напечатали 2 тыс. экземпляров, которые разошлись по подписке в Англии, США и Франции. Позднее в том же году вышло второе издание тиражом всего 200 экземпляров. А потом последовали многочисленные пиратские копии. Первые официальные издания в Великобритании появились только в 1932 году, через два года после смерти Дэвида Герберта Лоуренса. Литературный критик газеты The Observer отметил, что «в книге были вынужденно опущены сцены, которые автор считал психологической основой — настолько важной, что был готов встретить общественное осуждение, непонимание и цензуру».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Полная бесцензурная версия романа была опубликована в Великобритании издательством Penguin Books только 10 ноября 1960 года. Первый тираж составил 200 тыс. экземпляров, который практически сразу же был распродан. Выходу этого издания предшествовал скандальный и важный для свободы слова и творчества в Великобритании судебный процесс. Издательство Penguin судили за нарушение Закона о непристойных публикациях. Под его действие не подпадали только те произведения, у которых могли доказать литературную ценность. Одна из претензий к роману «Любовник леди Чаттерли» со стороны прокуратуры — наличие в книге матерных слов.

В защиту книги на суде выступали видные литературные деятели. Среди них — английский писатель Эдвард Морган Форстер, литературный критик Хелен Гарднер, английский социолог литературы и культуры Ричард Хоггарт, британский уэльский писатель Реймонд Уильямс и британский политик Норман Сент-Джон-Стивас. 2 ноября 1960 года суд вынес оправдательный вердикт. Общественность высмеяла прокурора за отставание от меняющихся общественных норм, особенно после того, как главный обвинитель спросил: «Хотели бы вы, чтобы ваши жены или слуги читали эту книгу?» После суда было выпущено второе издание романа, в котором появилось посвящение от издательства:

За публикацию этой книги издательство Penguin Books было подвергнуто судебному процессу по Закону о непристойных публикациях 1959 года в Олд-Бейли в Лондоне с 20 октября по 2 ноября 1960 года. Это издание посвящается двенадцати присяжным — трем женщинам и девяти мужчинам, которые вынесли вердикт «не виновен» и впервые сделали последний роман Д. Г. Лоуренса доступным для общественности в Великобритании.

С момента первой неофициальной публикации «Любовника леди Чаттерли» роман был запрещен не только в Великобритании, но и в США, Канаде, Австралии, Японии, Индии. После суда во многих странах запрет сняли. Но до сих пор есть страны, где роман под запретом.

Издательство: «Эксмо»

Перевод с английского: Игорь Багров, Марина Литвинова

Количество страниц: 448

Год: 2021

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».