Бизнес-тренер с ИИ и нейрозрение в футболе: какие стартапы представят на Kazan Digital Week

В Казани рассмотрят 30 стартапов в ИТ-сфере, отобрав несколько для экспозиции Российского венчурного форума в 2026 году

Фото: Реальное время

Более 60 международных и российских стартапов в рамках питч-сессий презентуют на этой неделе в рамках международного форума Kazan Digital Week — 2025. Участники представят не только Россию, но и дружественные страны. В рамках Demo Day, проводимого Инвестиционно-венчурным фондом РТ и технопарком «Идея», рассмотрят 30 стартапов, самые перспективные пройдут на экспозицию Российского венчурного форума — 2026, где их изучат на предмет финансирования. «Реальное время» ознакомилось с некоторыми проектами.

Возможности Татарстана

На предстоящем форуме предприниматели презентуют цифровые технологии в промышленности, медицине, спорте, нефтегазохимическом секторе. Среди участников есть как молодые фирмы, так и компании, которые уже вышли на рынок. Площадку Kazan Digital Week они используют как возможность представить свои идеи потенциальным инвесторам.

— В этом году при отборе проектов эксперты, прежде всего обращают внимание на уровень технологической зрелости и готовность продукта к рынку, смотрят на наличие у проекта патентов, опытных образцов, первых продаж и востребованности в реальном секторе. Второй важный критерий — это потенциал масштабирования, в том числе за пределы Татарстана и России. И, конечно, команда: эксперты будут оценивать компетенции основателей и их способность довести проект до стадии устойчивого бизнеса, — рассказал «Реальному времени» директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, добавив, что финансируются не только татарстанские, но и российские проекты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках форума пройдет марафон хакатонов Kazan Digital Legends, направленный на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, дизайна и управления цифровыми проектами. Итогом серии мероприятий станет Demo Day, где представят отобранные проекты в рамках всего ИТ-марафона. Из разных регионов России представят несколько разработок:

Бизнес-тренер на базе искусственного интеллекта Gideon, который позволяет увидеть зоны роста как отдельных сотрудников, так и всей компании, скорректировать стратегии, мотивацию, методы повышения уровня продаж.

Онлайн-сервис бронирования жилья «Везде как дома» для командированных сотрудников, юридических и физических лиц.

Комплексная система управления целостностью промышленного оборудования с AI-анализом документов и предиктивной аналитикой — Cogintech Al Integrity.

Очки смешанной реальности, предназначенные для использования на промышленных предприятиях, которые должны заменить смартфоны, SKADI Technologies.

ИИ-ассистент для онлайн-встреч Mymeet.ai.

Программно-аппаратный комплекс для удаленной связи и последующего взаимодействия между экспертами, использующими веб-приложение, и операторами, работающими с AR-очками, «Цифровой инспектор».

Онлайн-сервис Baby helpner для родителей с комплексом знаний, необходимых для развития и воспитания ребенка.

Платформа Cue для онлайн-бронирования, CRM и управления процессами в помощь бизнесу в сфере аренды, развлечений и досуга.

ИИ-агент для создания мгновенно редактируемого дизайна интерьера Vim 2.0.

Симуляторы для БПЛА и цифровые тренажеры для нефтяников — татарстанские all-решения

Разработчики из Татарстана представят свои проекты. К примеру, компания «Зилант Роботикс» из Иннополиса презентует робототехнический HITL-симулятор для комплексного тестирования и обучения в сфере беспилотных авиационных систем. Фирма на рынке четыре года, ее знают как разработчика автопилотов, бортовой электроники и программного обеспечения для дронов и мобильных роботов. Ее выручка в прошлом году составила 6 млн рублей, чистая прибыль 5,7 млн. По словам директора компании Романа Федоренко, на форуме проведут премьерную публичную демонстрацию симулятора, чтобы найти партнеров и инвесторов в сфере deep tech и робототехники для развития функционала и выхода на новые рынки дружественных стран, прежде всего ОАЭ.

На форуме презентуют робототехнический HITL-симулятор для комплексного тестирования и обучения в сфере беспилотных авиационных систем. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зарегистрированная в Москве компания «РТСИМ», у которой есть казанская «дочка» «РТСИМ наука», создала цифровой тренажер для подготовки кадров нефтегазового сектора. Такие программы используют крупные компании отрасли, а также 100 профильных университетов и колледжей в России. Сейчас разработчик наращивает экспорт технологий в страны Ближнего Востока, Африки и Азиатского региона, заключил экспортный контракт с ОАЭ. За 2024 год его выручка составила 130 млн рублей, чистая прибыль — 34,5 млн. Как рассказал заместитель гендиректора по развитию экосистемы Олег Сапаев, на форуме компания планирует представить свои последние наработки, расширить бизнес-контакты и найти потенциальных клиентов по России и в дружественных странах.

Цифровые технологии для промышленности и ИИ-селекция в футболе

Интеллектуальную платформу для изготовления различных деталей на заказ в промышленной отрасли потенциальным инвесторам в Казани представит московская компания I5.Solutions. Система рассчитывает способы изготовления комплектующих, определяет модель и оценивает стоимость. Сейчас ее используют около 500 компаний из разных регионов страны. Инвестиции в проект составили 50 млн рублей, срок окупаемости пять лет, сообщил разработчик. Полученные средства пойдут на маркетинг, доработку и обучение ИИ.

В другой столичной компании «Юнистат» создали платформу, которая методами машинного зрения оценивает перспективных молодых футболистов с помощью искусственного интеллекта. Определив потенциал игроков, она может дать рекомендации по их дальнейшему развитию. Профессиональные футбольные клубы уже начали знакомство с системой, которая интегрирована с РФС. Руководитель проекта Глеб Шапортов играл в футбол за команду университета и захотел дать возможность любому игроку из глубинки показать себя в футболе. С продвижением продукта в компании рассчитывают увеличить выручку до 1,75 млрд рублей к концу 2027 года.

В другой столичной компании создали платформу, которая методами машинного зрения оценивает перспективных молодых футболистов с помощью искусственного интеллекта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В тюменской компании «Смарт Си» создали систему интеллектуальной защиты пешеходов на дорогах, которую представят на форуме. Платформа внедрена в 35 регионах России, пилотный проект запущен и в Казани. Сейчас разработчики планируют выйти на международный рынок, совершив первую продажу в Узбекистане.

Всего в первом полугодии 2025 года ИВФ РТ поддержал 18 проектов с общим бюджетом более 1 млрд рублей, что на 270 млн больше, чем годом ранее. Средства были направлены на реализацию инициатив в разных сферах экономики. По линии Фонда развития промышленности были профинансированы проекты по созданию производства кабелей для высоких и сверхвысоких напряжений, расширению выпуска водонагревателей и комплектующих для автотранспорта, а также организации полного цикла производства компонентов эндопротезов тазобедренных суставов.