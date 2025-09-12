Олимпиада ZamaCode объединила школьников от Богатых Сабов до Танзании

В олимпиаде по программированию ZamaCode участвуют школьники из 100 городов России, а также юные программисты из стран Азии и Африки

Фото: предоставлено пресс-службой ZamaCode

В Сабинском районе Татарстана прошел финал олимпиады по программированию ZamaCode. Соревнования были локальными, однако стали частью масштабного проекта в области цифрового образования, который охватил школьников из 70 стран мира, а зародился в Татарстане. Подробности — в «Реальном времени».

«Мир действительно меняют те, кто владеют цифровыми технологиями»

9 сентября в Богатых Сабах завершилась олимпиада по программированию среди школьников ZamaCode. В Сабинском районе на нее зарегистрировались 250 школьников. Участники соревновались в скорости написания кода на Python, C++, JavaScript и других популярных прикладных языках программирования.

Онлайн-отбор начался 29 августа, 20 лучших юных программистов были приглашены на очный финал. Призовой фонд составил 150 тысяч рублей — 100 тысяч разделили между собой победители олимпиады, 50 тысяч пошли на призы для учителей.

Абсолютным лидером стал Руслан Садиков, серебро завоевал Бахтияр Гильмутдинов, 3-е место занял Ильгиз Гарафиев. Среди учителей первое место — у Расима Гаптерахимова, второе — у Луизы Цыганковой, третье — у Сумбель Фазыловой.

В церемонии награждения принял участие глава Сабинского района Раис Минниханов. В приветственной речи он сказал:

— Наблюдая за этими молодыми талантами, понимаешь — мир действительно меняют те, кто владеет цифровыми технологиями. Цифровое развитие сегодня — это ключ к тому, чтобы укрепить позиции нашей страны среди мировых технологических держав. Инвестируя в таких детей сегодня, мы создаем фундамент для того, чтобы завтра Россия не только сохранила свое лидерство, но и опередила любую страну мира в сфере высоких технологий.

В рамках олимпиады эксперты ZamaCode провели для ребят мастер-класс по искусственному интеллекту.

— Татарстан всегда отличался особым подходом к образованию и подготовке к мировой конкуренции, системно готовя детей с раннего возраста, — подчеркивает основатель проекта Азиз Замалиев. — В Сабинском районе уровень образования детей находится на исключительно высоком уровне. Это заслуга как руководства района, так и всей республики, которая делает ставку на цифровое будущее.

Олимпиада по программированию как инструмент «мягкой силы»

Эта олимпиада стала лишь частью более глобального проекта. Ведь локальная инициатива — платформа ZamaCode — выросла до международного образовательного движения.

— Мы начинали с простой идеи — дать каждому ребенку возможность изучать программирование, независимо от того, живет он в Москве, Казани или в небольшом районном центре, — объясняет Азиз Замалиев.

В итоге образовательными возможностями платформы пользуются не только татарстанские школьники, и это не только юные программисты из России. На платформе ребята из разных стран решают одинаковые задачи, обмениваются опытом и даже строят международные команды. Здесь зарегистрированы 5000 участников из 100 городов России, из стран Африки и Азии. Более того, одновременно с финалом олимпиады в Богатых Сабах аналогичные соревнования на тех же задачах прошли в Мьянме, Кении, Танзании…

Проект стал международным, основатели рассматривают его как элемент образовательной дипломатии. Ведь республика под руководством раиса Рустама Минниханова и министра цифрового развития Айрата Хайруллина активно развивает IT-сферу. Успех олимпиады показывает, как татарстанские образовательные инициативы становятся инструментом укрепления международных связей через образование.

— Мы рассматриваем это как нашу социальную миссию — оказание помощи странам-партнерам в развитии цифрового образования, — поясняет идеологию проекта его создатель. — Там олимпиады также проходят масштабно, с солидными призовыми фондами. Это экспансия татарстанского IT-продукта за рубеж, наш вклад в развитие образования в дружественных странах.

Таким образом, международный охват проекта и его успех в родном Татарстане показывает: образовательные инициативы, рождающиеся в нашей республике, могут стать инструментом «мягкой силы». А подготовка ИТ-специалистов мирового уровня сегодня может и должна начинаться не только в крутых столичных школах, но и в районных центрах. Ведь код по-настоящему побеждает!