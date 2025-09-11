Инициировал дела с «нарисованным ущербом»? Экс-помощнику прокурора Лениногорска предъявили взятку бензином

Обвиняемый экс-силовик успел устроиться инспектором на птицефабрику, причастность к коррупции отрицает

Фото: Ирина Плотникова

В наручниках по уголовному делу о взятке оказался бывший помощник прокурора Лениногорска Андрей Пудянев. Сотрудники УФСБ по Татарстану повязали его после утреннего обыска и повезли на допрос в Следком. По данным источников «Реального времени», одним из доказательств против экс-силовика стала его переписка с местным бизнесменом, который желал устранить конкурентов путем возбуждения уголовных дел с «нарисованным ущербом» в 70 млн рублей. С подачи помпрокурора, как полагают его бывшие коллеги, дела были возбуждены, а расплатились с ним за эту «помощь» бензином с топливной карты «заказчика».

Адвокат: «Если вообще дело дойдет до суда...»

Ставшая предметом взятки топливная карта с 26 ноября 2023 года по 4 февраля 2025-го успела засветиться на автозаправках ряда регионов страны, включая Москву и Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и, конечно, Татарстан. Приобретался бензин марки АИ-95, общая сумма прошедших по карте оплат составила 56 тысяч 63 рубля. Именно их и вменяют в качестве незаконного вознаграждения бывшему сотруднику надзорного ведомства. Весь период предполагаемого преступления карта числилась на балансе компании «Каркалинский щебень».

Как считают в ФСБ и СК, карта оставалась в пользовании 56-летнего Андрея Пудянева даже после его увольнения с должности помощника прокурора Лениногорского района 29 января 2025 года. При этом оплаченные за чужой счет расходы на бензин намного ниже масштаба уголовных дел, которые, как считают силовики, инициировал сотрудник прокуратуры в интересах чужого бизнеса.

Две ночи задержанный экс-сотрудник прокуратуры провел в полицейском изоляторе Казани. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Дело против отставника прокуратуры возбудили в этот понедельник, 8 сентября, в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану — по материалам чекистов. Поскольку фигурант успел уволиться из прокуратуры, согласия прокурора региона в данном случае не требовалось. Впрочем, учитывая жесткую позицию прокурора на заседании по мере пресечения, защищать бывшего сотрудника в надзорном ведомстве не намерены.

9-го сотрудники ФСБ приехали к подозреваемому в Лениногорск. Уже после допроса у следователя в Казани он оказался в камере изолятора временного содержания УВД, где и провел две ночи. А сегодня «переехал» в СИЗО-1 — по решению Вахитовского райсуда.

Комментировать свое дело журналисту «Реального времени» задержанный наотрез отказался. На заседании его позиция по существу претензий прозвучала невнятно. «Органы предварительного следствия обвиняют меня, что я путем вынесения незаконных решений способствовал — как правильно сказать...» — начал было Андрей Пудянев и замолчал. Судья Марина Шаронова напомнила предмет рассмотрения — мера пресечения.

На что фигурант заявил — процессуальный кодекс он хорошо знает и понимает, что какие-то запреты и ограничения на время следствия возможны. «У меня есть постоянное место жительства, поэтому я прошу назначить более мягкую меру пресечения», — сказал бывший помощник прокурора, который в суде сообщил, что после выхода на пенсию устроился инспектором по охране труда на «Лениногорскую птицефабрику».

От комментариев пока воздерживаются и обвиняемый, и его адвокат. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Комментарии — только после итогового решения суда. Если вообще дело дойдет до суда! Поймите, в каком состоянии находится человек, — защищал своего клиента от единственного журналиста в зале адвокат Ленар Сабиров.

Как выяснилось в ходе заседания, на допросе в качестве подозреваемого вину бывший помпрокурора не признал, а в дальнейшем от дачи показания отказался со ссылкой на конституционное право не свидетельствовать против себя. Такую же позицию он занял при допросе 10 сентября в качестве обвиняемого.

«С целью инициирования уголовного преследования прямых конкурентов»

На заседании суда старший следователь Ильшат Вазиев из 4-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану просил о самой суровой мере для обвиняемого. Указывал — в прокуратуре тот отработал почти 16 лет, начиная с февраля 2009-го, и за этот период обзавелся серьезными связями в правоохранительных органах. Также отмечал — Пудянев обвиняется в умышленном преступлении против интересов государственной службы и наказание по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) предполагает реальный срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, топливную карту на оплату заправок личного авто обвиняемый получил не позднее 26 ноября 2023-го непосредственно от Равиля Канзафарова, гендиректора двух лениногорских организаций, «Каркалинский щебень» и «Нерудлогистик». Причем взятка эта передавалась, как полагают в СК и ФСБ, как за общее покровительство бизнесу Канзафарова, так и «за совершение незаконных действий с целью инициирования уголовных дел в отношении руководителей ООО «Южно-Сугушлинское месторождение известняков» (далее — ЮСМИ) — Салахиева и Чаадаева, являющихся прямыми конкурентами» взяткодателя.

Следователь Ильшат Вазиев считает недостоверной информацию из постановления прокуратуры Лениногорска об ущербе фирме «Нерудлогистик» в сумме свыше 70 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дела были возбуждены в Лениногорском отделе МВД в мае и июле 2024-го, правда, в отношении неустановленных лиц. При этом установлено, что именно в прокуратуре Лениногорска выносили «незаконные постановления о направлении материалов проверок органам предварительного следствия» с информацией о наличии в действиях Салахиева и Чаадаева признаков незаконного предпринимательства в составе организованной группы (ст. 171 УК РФ), а в действия Чаадаева — еще и кражи в особо крупном размере.

«В постановлении [прокуратуры] указывалось о причинении имущественного вреда компании «Нерудлогистик» Канзафарова на сумму свыше 70 млн рублей, что не соответствовало действительности ввиду образования старого карьера на участке «Нерудлогистика» и выработки горного щебня до предоставления участка в пользование Канзафарову по результатам аукциона, проведенного 1 апреля 2024 года, о чем было известно Пудяневу», — сообщал суду следователь Вазиев.

Информация о якобы имевшей место краже тонн щебня с карьера и незаконных действиях ЮСМИ в августе 2024-го получила огласку. А вот о том, что 27 июля 2025-го все уголовные дела были прекращены, в лениногорских чатах и СМИ уровнем выше не писали. Между тем формулировка прекращения говорит сама за себя: «за отсутствием события преступления». Заметим, бенефициаром лениногорского ЮСМИ является АО «Шешмастройсервис», которое специализируется на строительстве дорог и магистралей.

Представитель прокуратуры Вахитовского района Казани Михаил Житлов ходатайство на арест бывшего коллеги поддержал. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В обоснование самой суровой меры пресечения следователь СК указывал — обвиняемый может воздействовать на свидетелей, в частности на недопрошенных коллег из Лениногорской и республиканской прокуратур, а также задействовать связи в правоохранительных органах и воспрепятствовать расследованию дела.

Представитель прокуратуры Вахитовского района Михаил Житлов ходатайство о водворении Андрея Пудянева в СИЗО поддержал, отметив тяжесть преступления и возможные помехи следствию. А еще указал — с учетом проживания обвиняемого в Лениногорске проводить следственные действия в Казани будет затруднительно. «Лениногорск — это наша республика, за пару часов не будет проблемы приехать», — вмешался адвокат Ленар Сабиров. Он просил суд ограничиться домашним арестом либо запретом определенных действий. Заявлял, что его клиент «имеет большой опыт работы в органах прокуратуры, знает Уголовный кодекс и другие нормы права, ранее не скрывался и осознает ответственность...»

Судья Марина Шаронова посчитала нужным ходатайство удовлетворить, дав санкцию на арест бывшего лениногорского гособвинителя до 8 ноября.

Взяткодатель заехал в СИЗО на полгода раньше

Возбуждено ли дело о даче взятки бензином в отношении бизнесмена Равиля Канзафарова — на заседании суда не оглашалось. Однако его фамилия не звучала в числе тех, кто свидетельствовал против экс-сотрудника прокуратуры. Зато одно из доказательств силовики нашли именно в телефоне директора «Каркалинского щебня» — его переписка с Пудяневым приобщена к материалам дела.

Заметим, Канзафаров оказался за решеткой еще в феврале 2025-го — по обвинению в даче другой взятки. В ряде СМИ сообщалось, именно этот бизнесмен вместе с директором «Автотрансстроя» Ильназом Гариповым скинулся на китайский внедорожник TANK за 5,3 млн рублей для главы территориального Управления БДД Сергея Сураева, однако, как отмечают источники «Реального времени», эта информация не соответствует действительности.

Бизнесмену Равилю Канзафарову в августе продлили арест по делу о даче другой взятки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предметом взятки со стороны этих бизнесменов были деньги. При этом Канзафаров вину отрицает и находится в СИЗО по обвинению в даче взятки в крупном размере. Последний раз меру пресечения Вахитовский суд Казани продлевал ему в августе. По ходатайству того же следователя из 4-го отдела Следкома по РТ Ильшата Вазиева.

Что касается Ильназа Гарипова, то, по данным открытых источников, в июле этого года он оставил пост в компании «Автотрансстрой», где директором стала Диляра Канзафарова, а учредителем так и остался арестованный Равиль Канзафаров. К слову, именно Гарипова допрашивали свидетелем по свежему коррупционному делу и с ним и задержанным Пудяневым проводили очную ставку в СК.