«Люди ушли с рынка — цены поднялись»: таксистка из Казани оспаривает дискриминацию по цвету авто

Самозанятая просит Конституционный совет Татарстана проверить республиканский закон о «правильных» желтых и белых такси

Фото: Максим Платонов

Жалобу на дискриминацию таксистов по цвету автомобилей принял к рассмотрению Конституционный совет Татарстана. Первое заседание намечено на 24 сентября. По данным «Реального времени», владелица иномарки синего цвета Диляра Юсупова усматривает нарушение своих конституционных и трудовых прав нормой республиканского закона, который выставил с легального рынка все машины такси, кроме белых и желтых. Для сравнения — в соседней Башкирии, «в законе» и авто черного цвета, а в большинстве регионов страны ограничений по цветовой гамме вообще нет.

Вам «шашечки» или ехать?

Диляре Юсуповой — 53. В прошлом — главбух, предприниматель, последние годы — самозанятая. Говорит — нет возможности устроиться на постоянную работу, поскольку нужно ухаживать за пожилой тетей.

— Работа в такси для меня была основным источником дохода. Но если в прошлом году и начале этого еще можно было ездить, то с весны я стала домохозяйкой. Операторы просто не дают заявки для моей машины, потому что ее нет в региональном реестре и нет лицензии, а лицензию не дают, потому что цвет — синий, — рассказала бывшая казанская таксистка «Реальному времени», но ведь на безопасность движения и качество оказываемых услуг этот факт, по ее словам, повлиять никак не может.

По федеральному закону о такси, субъекты РФ вправе самостоятельно устанавливать цветовые требования к транспорту по перевозке пассажиров и багажа. Свой закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» в Татарстане был принят Госсоветом РТ, утвержден главой республики и вступил в силу еще 1 сентября 2023 года. Пункт 1 статьи 6 закона оговаривает: «цветовая гамма кузова легкового такси» — желтая или белая. До поры жестко данная норма не применялась, но в этом году работать стало уже невозможно говорит Диляра Юсупова.

В апреле 2025-го она обратилась в региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства — просила внести ее иномарку в республиканский реестр такси, чтобы в последующем оформить лицензию. Ответ был отрицательным — цвет не тот.

Миндортранс РТ отказался включать в региональный реестр такси синюю иномарку Юсуповой. скриншот с сайта Гугл.карты

«Я считаю, что это — дискриминация! Меня лишают работы только на том основании, что мое имущество синего цвета. Перекрашивать машину я принципиально не хочу. Потому что по этой норме закона преимущества получают белые и желтые авто, даже если за рулем — водитель, который плохо говорит по-русски и татарски, с кучей нарушений правил в активе. Разве это правильно?» — рассуждает женщина.

Свежий пример — прокат таксиста Евгения Крусева на белом «Москвиче» с маркировкой «Яндекс.Go», в результате которого на остановке в Казани были сбиты 11 пассажиров, девять из них попали в больницу, здоровью двоих был причинен тяжкий вред. По версии следствия, Крусев находился в состоянии наркотического опьянения, сам подсудимый это отрицает.

11 человек на казанской остановки были сбиты такси «правильного» цвета. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Свою жалобу в Конституционный совет Татарстана Юсупова направила еще летом, на днях получила информацию — все необходимые запросы по инстанциям, включая налоговую, Минтранс и бизнес-омбудсмена, направлены, и дело назначено к рассмотрению.

В минусе и государство, и пассажиры, а кто «нагревается» на запрете?



По словам заявительницы, использовать «серые» схемы с регистрацией через поддельные аккаунты и продолжать работать нелегально она не хочет: «Многие, как и я, ушли с рынка, соответственно — поднялись цены на такси. В минусе — государство, которое не досчитывается налогов, пассажиры и сами таксисты. У тех, кто продолжает работать «в серую», не идут пенсионные отчисления и стаж. А на тех, кто пользуется услугами таких машин, не распространяется пассажирская страховка, — говорит таксистка.

На вопрос — кто выиграл — самозанятая отвечает: «Фирмы по сдаче автомобилей в аренду. Они подняли цены в полтора — два раза». С учетом роста цен на топливо, чтобы окупить затраты таксисты-арендаторы вынуждены перерабатывать, рассказывает дама-таксист: «Им приходится пахать без перерыва 10—12 часов, в результате — снимается концентрация внимания, страдает безопасность движения. В том числе — безопасность пассажира».

По мнению заявительницы, цветовая норма нарушает положения Основного закона республики Татарстан о равенстве прав и свобод человека и гражданина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Единственный довод Минтранса в пользу цвета — так легче идентифицировать машины в транспортном потоке. Но ведь не все белые и желтые машины используются, как такси. А для идентификации можно использовать те же «шашечки», — размышляет Юсупова.

По мнению заявительницы, цветовая норма нарушает положения Основного закона республики Татарстан о равенстве прав и свобод человека и гражданина, независимо от имущественного положения и иных обстоятельств.

Заседание по обращению таксистки назначено на 24 сентября. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Так ли это — должен установить Конституционный совет Татарстана под председательством бывшего главы Верховного суда республики Ильгиза Гилазова. Первое заседание назначено на 24 сентября.

В отличие от упраздненного Конституционного суда республики правовые заключения носят лишь рекомендательный характер и, к сожалению, не являются обязательными к исполнению органами власти. Сам аргумент Миндортранса РТ о необходимости идентификации транспортного потока говорит о том, что цветовой порядок вводили не в интересах пассажиров, считают участники рынка. Один из источников «Реального времени» полагает, что лоббировать эту норму могли и те, кто давно выступает за ограничение въезда частного транспорта в центр Казани.

В Белгороде узаконили синий, в Уфе — черный

Свои цветовые стандарты к такси действуют в ряде регионов страны. В Москве — «в законе» только желтый, в Подмосковье — белый со светоотражающей желтой и серой полосами на боку, в Санкт-Петербурге — белый с желтой светоотражающей полосой, в Башкортостане — черный, белый и желтый, в Краснодарском крае (как и в Татарстане) — белый или желтый цвет кузова, в Пензенской области — только белый. Самая широкая палитра в Белгородской области, где узаконены четыре цвета — белый, желтый, синий или серый.

Вопрос о цвете кузова меркнет на фоне федеральной инициативы о зачистке рынка пассажирских такси от машин зарубежного производства. Реальное время / realnoevremya.ru

Примечательно, что соседняя с Татарстаном Нижегородская область в 2015-м самостоятельно устанавливала цветовые ограничения для «извозчиков» и столкнулась с проблемой — местные таксисты стали получать лицензии в других регионах. В итоге ограничение просуществовало несколько месяцев и было отменено, как трудновыполнимое для рядовых таксистов. При этом законодатели пришли к выводу, что статистика от ГИБДД не подтвердила тезис лоббистов желтого цвета такси, что именно такая окраска «обеспечивает наибольшую безопасность».

Впрочем, вопрос о цвете кузова меркнет на фоне федеральной инициативы о зачистке рынка пассажирских такси от машин зарубежного производства, соответствующий закон должен начать действовать в марте 2026-го по всей России за исключением Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области.