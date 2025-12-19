Назван топ трехлетних иномарок, которые чаще выставляют на продажу в России

При этом 23% объявлений на вторичном авторынке среди трехлетних машин приходится на автомобили марки Lada

Фото: Максим Платонов

Chery, Kia и Toyota стали самими продаваемыми трехлетними иномарками у россиян в ноябре 2025 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно исследованию, почти четверть (23%) объявлений на вторичном авторынке среди машин в возрасте до трех лет приходится на автомобили марки Lada. На «китайца» Chery приходится 8,1%, на корейскую марку Kia — 7,6%, а на Toyota — 7,4%.

На пятом и шестом местах по популярности — китайский Haval и корейский Hyundai. Также в топ наиболее массово продаваемых в России вошли трехлетние Geely, Exeed и Mercedes-Benz. На перечисленные марки приходится свыше 70% объявлений о продаже трехлетних машин в России.

Ранее сообщалось, что б/у машины в России подорожают в 2026 году, а продажи останутся на прошлогоднем уровне.

Никита Егоров