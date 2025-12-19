Средняя цена деталей авто стабилизировалась, отмечают в РСА

Президент РСА Евгений Уфимцев обратил внимание на постепенное увеличение стоимости нормо-часа ремонтных работ автосервисов в ряде регионов страны

Фото: Максим Платонов

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал обновленную версию справочников средних цен на автомобильные запчасти, действительные с 19 декабря 2025 года. Средневзвешенное подорожание составило всего около 1%, сохраняя тенденцию ценовой стабильности, пишет ТАСС.

Однако внутри сегмента происходят значительные колебания. Например, рост цен на запчасти марок Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%) и Chevrolet (+4,5%) оказался ощутимым. Другие крупные производители, такие как Toyota, Mercedes-Benz и Kia, укладываются в общий тренд и показывают незначительное удорожание — не более 1,4%.

Параллельно продолжает снижаться стоимость запчастей китайских брендов, лидером по падению цен стала марка Geely (-10%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Президент РСА Евгений Уфимцев обратил внимание на постепенное увеличение стоимости нормо-часа ремонтных работ автосервисов в ряде регионов страны. Эта тенденция положительно влияет на рынок ОСАГО, стимулируя ремонт автомобилей по направлению страховой компании.

Сейчас подавляющее большинство автовладельцев предпочитают денежные компенсации, однако реформа ОСАГО предусматривает компенсацию износа, если владелец самостоятельно выбирает натуральный ремонт своего транспортного средства. Страховщики поддерживают переход на натуральное возмещение, считая, что это способствует повышению уровня безопасности дорожного движения.



Ранее «Реальное время» писало, что продажи подержанных автомобилей в России сократились почти на 10%.

Ариана Ранцева