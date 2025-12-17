За 20 лет в России продали 3 млн машин китайских марок

Почти 60% продаж пришлось на три бренда

Фото: Динар Фатыхов

За 20 лет в России продали 3 млн машин китайских марок. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

— Согласно данным «Автостата», за 20 лет существования российского авторынка было реализовано ровно 3 млн новых легковых автомобилей китайских брендов, — написал он в своем телеграм-канале.



Он отметил, что уже к концу 2022 года в России был продан 1 млн «китайцев». К июню 2024 года в стране реализовали уже 2 млн китайских машин. Более того, только за январь — ноябрь текущего года россияне купили 627 тыс. новых легковушек китайских брендов.

— Суммарно за 20 лет почти 60% продаж пришлось на три бренда: Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%). Всего в нашей статистике присутствуют почти 90 китайских марок, — резюмировал Целиков.

Никита Егоров