Скандально известный экс-судья Солдатов стал солдатом СВО

Казанский суд приостановил очередное дело о нетрезвой езде отступника Фемиды

Недолго пребывал на скамье подсудимых Авиастроительного суда Казани бывший судья этого суда Эдуард Солдатов, лишенный статуса 15 лет назад за пьяный наезд на пешехода со смертельным исходом. Его новое обвинение в преступлении вновь касалось алковождения, на сей раз — без жертв. Как стало известно «Реальному времени», на старте фигурант полностью признал вину, а на днях процесс пришлось приостановить — Солдатов подписал контракт с Минобороны.

Антигерой нашего времени

Его история в свое время серьезно ударила по авторитету судебной системы Татарстана. После аварии в июне 2010-го, когда Эдуард Солдатов в сильном опьянении, превышая скорость, насмерть сбил на проспекте Ямашева 23-летнего Марата Гайнутдинова, а потом предъявил удостоверение судьи прибывшим на место гаишникам. Последним пришлось не только фиксировать обстоятельства ЧП, но и защищать виновника от возмущенных друзей погибшего и прохожих. При этом весть об особом статусе водителя из Kia Sorento с разбитым лобовым стеклом лишь накалила страсти.

За трагедией последовал пикет у здания Верховного суда Татарстана, лишение Солдатова статуса судьи Авиастроительного райсуда Казани, где он успел отработать 7 лет, и возбуждение уголовного дела с согласия судейского сообщества. На тот момент уже был известен результат медосвидетельствования на алкоголь — в крови слуги закона обнаружили 2,7 промилле, как будто он натощак выпил бутылку водки.

При этом тот самый статус не позволил силовикам в установленный законом срок лишить виновника смерти человека водительских прав, и он продолжал ездить на автомобиле, причем, как показало время, завязать с пагубной привычкой так и не смог.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В августе 2011-го, уже в статусе фигуранта уголовного дела, он за рулем «Нивы» врезался в Audi A6 и категорически отказался от освидетельствования на алкоголь. Лишь после этого был инициирован вопрос о лишении уже лишенного статуса слуги Фемиды нарушителя водительских прав.

За смертельную аварию антигерою нашего времени грозило 7 лет колонии, но ему и его заступникам удалось договориться с потерпевшей стороной. «Моральный и материальный вред заглажен», — заявлял подсудимый в Ново-Савиновском суде. В свою очередь родители погибшего поясняли, что уже не держат зла на человека, которого раньше именовали убийцей, и просили суд прекратить дело за примирением сторон. Произошло это после добровольной выплаты стороной подсудимого 1,5 млн рублей, правда, со слов потерпевших, сумма роли не играла — не мстить их просили все знакомые и даже хазрат.

В итоге в октябре 2011-го Солдатов вышел из Ново-Савиновского суда Казани несудимым. А его мать смогла сохранить пост главы другого райсуда столицы Татарстана. Вернули алководителю и орудие преступления — иномарку, а также ранее арестованный по уголовному делу катер. Ярый протест общественности и жесткая позиция стороны обвинения в вышестоящих инстанциях роли не сыграли.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Мировую по делу о «неосторожном» дорожном преступлении признали законной, а лишенный статуса судья и отец двух несовершеннолетних детей устроился юристом.

Как Солдатов требовал отвод Авиастроительному суду

В открытых источниках есть информация, что Эдуард Вадимович Солдатов сам участвовал в качестве защитника, в том числе по делам о нарушениях ПДД. А еще — выступал ответчиком в споре с микрофинансовой организацией и своими родственниками, которые в 2021-м подали на него в Авиастроительный суд, требуя установить порядок и размер расходов на оплату ранее полученной совместно ипотечной квартиры и коммунальных услуг.

В решении суда говорится, что ответчик Солдатов заявил отвод всему составу Авиастроительного суда, напомнив о том, что ранее работал там же судьей. Отвод был удовлетворен, и материалы дела были переданы в другой райсуд, правда, там ни истцы, ни ответчик на заседаниях так и не появились. Вероятно, сумели договориться о предмете спора самостоятельно.

Новое уголовное дело на бывшего судью возбудили уже в 2025 году. После его ночной поездки на Volkswagen Passat 2 февраля по Авиастроительному району Казани, где на улице Максимова его остановили инспекторы ДПС. У полицейских сразу возникли подозрения, что водитель — под градусом. Поэтому от управления иномаркой его отстранили и предложили подуть в трубочку алкотестора. Прибор выдал цифру 0,734 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, при допустимых 0,16 мг. Оспаривать результат Эдуард Солдатов не стал.

Февральская история могла бы закончиться штрафом и лишением прав, если бы не бэкграунд. Дело в том, что в июне 2022-го мировой суд по Кировскому району Казани оштрафовал экс-коллегу на 30 тысяч рублей и постановил забрать у него водительское удостоверение на 1,5 года. За что? Опять же за алковождение — на сей раз в День Победы.

Судами двух инстанций установлено — 9 мая около 20 часов Солдатов двигался за рулем ВАЗ-2114 по улице Широкой, будучи нетрезвым, что и показала проверка на спецприборе — 0,918 мг/л. С результатом этих показаний водитель в протоколе согласился. Однако посчитал нужным обжаловать решение мирового суда в апелляционном порядке, со ссылкой на некие процессуальные нарушения. При этом сам на разбор своей жалобы не пришел. А Кировский райсуд не нашел оснований для отмены назначенного наказания.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В итоге решение вступило в силу, и 6 октября 2022-го нарушитель добровольно сдал свое удостоверение на хранение в ГАИ, а в декабре того же года уплатил и штраф.

Права вернули, а наказание не закончилось

Последний срок лишения прав Солдатова истек 6 апреля 2024-го, и в мае того же года, после обращения, он получил новые права. Однако для профилактики новых правонарушений в КоАП РФ предусмотрена норма, что еще год «со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания», правонарушитель числится «подвергнутым наказанию».

В случае бывшего судьи этот годичный срок заканчивался в апреле 2025-го, а потому февральский пьяный прокат в полиции посчитали за «рецидив» и возбудили дело по части 1 статье 264.1 УК РФ — управление авто лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальное наказание за данное преступление — 2 года лишения свободы. И с учетом прежних похождений, Солдатова вполне могли приземлить.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дело поступило в Авиастроительный суд Казани в мае, но первое заседание назначили на июнь, а второе — на сентябрь. В перерыве между ними 48-летний подсудимый успел заключить контракт с Минобороны РФ и получить путевку на фронт. В итоге на минувшей неделе районный суд принял решение — приостановить производство по делу в связи с участием обвиняемого в специальной военной операции.

Примечательно — на этом процессе отвода составу бывший судья не просил и вообще в материалах дела фигурировал в качестве безработного.