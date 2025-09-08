Бронь номеров в Казани на новогодние праздники выросла вдвое

Эксперты прогнозируют увеличение турпотока в Татарстан по итогам года

Фото: Мария Зверева

Турпоток в Татарстан растет непрерывно — только за год Казань поднялась с 13-й на 9-ю строчку по доле авиазаказов от всех перелетов внутри страны. Вдвое увеличилось и число бронирований отелей на новогодние праздники — столица республики расположена на 5-м месте с долей 5,7% заказов. Как прогнозируют эксперты «Реального времени», по итогам года турпоток в Татарстан увеличится. Причем популярностью пользуются различные виды отдыха. Подробнее — в материале «Реального времени».

Среди авиазаказов по России Казань находится на 9-м месте с долей 1,7% от всех перелетов внутри страны. Такие данные «Реальному времени» предоставили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. В прошлом сентябре доля Казани составляла 1,5%, и она располагалась только на 13-м месте.

Среди авиазаказов по России Казань находится на 9-м месте с долей 1,7% от всех перелетов внутри страны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уже фиксируется бронь на новогодние праздники 2025—2026 годов. В основном в столицу Татарстана полетят из Санкт-Петербурга и Москвы. Согласно данным отельных бронирований, Казань расположилась на 5-м месте с долей 5,7% заказов на новогодние праздники ― в сравнении с прошлым годом их стало вдвое больше.

По статистике авиазаказов с вылетом осенью, Казань на 7-м месте с долей 2,6% (в прошлом году ― доля несколько выше, 2,8%, но расположение в топе на 8-м месте). В отельном осеннем топе Казань занимает 4-е место с долей 3,7% (прошлой осенью — 5-е место и 3,5% заказов).

Растет количество автопутешественников

Вместе с авиабилетами растет и доля автотуризма. Об этом «Реальному времени» заявил представитель Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) в ПФО Андрей Горностаев.

— Я не сомневаюсь, что по итогам 2025 года увеличится число автопутешественников в Татарстане. Думаю, рост составит порядка 15% к 2024 году, — сказал он.

По оценке Горностаева, в прошлом году в Татарстан на машине приехали около тысячи экипажей — машин:

— Очень сложено считать автопутешественников, потому что они никак не регистрируются. В год, может быть, в Татарстан проезжает около тысячи экипажей. Как правило, это семья из трех-четырех человек. Поскольку открываются новые дороги, большой трафик идет по федеральным трассам. Думаю, что Татарстан посетили порядка 30-40 тыс. человек.

Вместе с авиабилетами растет и доля автотуризма. Реальное время / realnoevremya.ru

В основном автопутешественники посещают Татарстан с долгой остановкой по пути в более удаленные регионы — Алтай или Урал. Чаще всего приезжают из центральной части России.

— Я уверен, это еще не предел. Очень надеемся, что с открытием участка до Тюмени количество поездок только увеличится. Те, кто захочет открыть для себя этот вид туризма, не пожалеют, поскольку наши дороги сейчас отличные. Они качественные, они безопасные. И, самое главное, в Татарстане есть что посмотреть, — выразил он уверенность.

Глэмпинги тоже в плюсе

Растет и число гостей в глэмпингах Татарстана. Об этом изданию рассказал сооснователь Urman Camp Ильнар Хамидуллин:

— Конкретно у нас есть небольшая просадка, процента на два по отношению к прошлому году. Но это связано с тем, что в целом в Татарстане возросло количество глэмпингов, и произошло перераспределение клиентов. Но если говорить именно о всей сфере, то гостей однозначно стало больше. И вместе с тем у них расширился выбор.

Хамидуллин также отметил, что пока они не открывали бронирование на новогодние праздники, однако запросы на него есть уже сейчас.

— Обычно в новогодние праздники 100-процентная заполняемость — брони висят с 31 декабря по 3 января. В прошлом году мы закрыли бронь уже в октябре — все заняли, — сказал эксперт.

Растет и число гостей в глэмпингах Татарстана. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Рост спроса на загородный туризм «Реальному времени» подтвердили и в Госкомитете Татарстана по туризму:

— Вместе с неизменным интересом к экскурсиям и истории набирает популярность отдых на природе: становятся востребованными глэмпинги, экотуризм и посещение оборудованных экотроп, особенно в теплый сезон. Кроме того, растет спрос на событийный туризм — люди стремятся посещать фестивали и мероприятия, которые привлекают гостей из разных регионов. Важно не просто место, а уникальное событие.

В комитете изданию сообщили, что пока не прогнозировали количество туристов по итогам года, однако уже в скором времени планируют озвучить числа.