Вокруг Казани реализуют проект «Зеленая дуга» с населением 80 тысяч человек

В пяти прилегающих к городу районах появятся зоны застройки ИЖС и крупные индустриальные центры

Фото: Реальное время

В следующем году в Казанской агломерации начнут поэтапно запускать масштабный проект — «Зеленая дуга» по освоению 7 тысяч га вокруг столицы РТ, с расчетной численностью населения более 79 тысяч человек. Здесь планируют создать более низкоплотную жилую недвижимость и значительное количество рабочих мест. Долгосрочный проект реализует компания ASG лендлорда Алексея Семина. На территории района появится порядка 20 тысяч домовладений в формате ИЖС, а также 7 млн «квадратов» общественно-деловой и производственно-складской застройки. Детали проекта и параметры девяти точек развития территории выяснило «Реальное время».

Вокруг Казани появится «Зеленая дуга»

В 2026 году в Казани стартует проект «Зеленая дуга», который реализует один из крупнейших собственников земель в окрестностях города — ASG invest. Компания Алексея Семина планирует освоить около 7 тысяч гектаров вокруг столицы на территории пяти районов: Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский, Зеленодольский и Пестречинский.

По мастер-плану, разработанному Институтом пространственного планирования РТ, к 2050 году в границах Казанской агломерации будет жить 2,2 млн человек. Порядка 3,6% от этой цифры или свыше 79 тысяч человек придется на жителей «Зеленой дуги». По словам ленд-девелопера, за основу взят принцип полицентричного развития территорий: наряду с комплексной индивидуальной жилой застройкой в каждой локации будут созданы общественно-деловые и производственные зоны.

Реальное время / realnoevremya.ru

Проекты разделены по географическому принципу на Малую и Большую Зеленые дуги: в первой расположены близкие к Казани территории с участками от 10 соток, во второй — более удаленные с увеличенной площадью — от 20 соток. В каждой предусмотрены разные функциональные зоны: ASG парк — организованная территория индивидуальной жилой застройки с необходимой инфраструктурой и ASG пром — индустриальные парки и общественно-деловые ядра в 15-минутной доступности от жилья, расположенные вдоль трасс М-7 и М-12 и в точках роста муниципальных районов агломерации.

Как сообщили авторы проекта, создается принцип универсальной среды: «живи, работай и отдыхай в одном месте», а рабочими местами жители будут обеспечены за счет развития прилегающих территорий. Население района получит возможность жить на природе и не тратить каждый день по часу на дорогу до работы и обратно.

— Сейчас основной объем многоквартирного строительства концентрируется в райцентрах, но, согласно заложенным в мастер-плане подходам, территории между ними не должны пустовать — их тоже нужно развивать. Здесь уже не будет высокоплотной жилой застройки и появится значительное количество рабочих мест во избежание трудовой миграции в крупные города и населенные пункты — для того, чтобы градостроительное полотно агломерации развивалось более равномерно, — пояснил директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов.

Выбор названия проекта авторы пояснили расположением осваиваемых земель — в форме окружности вокруг Казани: «Мы выделили из нашего земельного банка ряд территорий с наибольшими перспективами развития, и на общей карте Казанской агломерации они сложились в некую дугу. Так, по аналогии с «Восточной», родилась «Зеленая дуга». А «Зеленая», так как разработчики делают акцент на жизни на природе».

Из общего объема земель, около 7 тысяч га, часть территории — 1,7 га отводится под общественно-деловые и производственно-складские площади с потенциалом застройки — 7 млн кв. м и количеством рабочих мест — 47 тысяч. Еще 4,9 га займет комплексная индивидуальная жилая застройка, которая предусматривает создание 19 792 домовладений. Порядка 705 га выделяется под озеленение общего пользования.

Девять точек развития «Зеленой дуги»

Размер земельного банка компании Алексея Семина в Татарстане составляет более 25 тысяч га. До 2050 года собственник планирует построить на этих землях 12,3 млн кв. м жилья и 7,5 млн кв. м коммерческой недвижимости.

В 2024 году концепция развития земель была доработана с учетом актуальных градостроительных принципов, законодательных нововведений и практического опыта реализации отдельных проектов. Кроме того, изначально большая часть территорий земельного банка инвестора не была объединена единой идеологией и представляла собой совокупность проектов жилой, коммерческой и рекреационной застройки. Компания участвовала в создании мастер-плана Казанской агломерации, вносила предложения на основе стратегии, которые по большей части были учтены. Затем провела работу по систематизации и увязке проектов с принятым мастер-планом, в результате чего и сформировала новый проект.



— «Зеленая дуга» — еще один крупный проект, как «Восточная дуга» или «Большой Зеленодольск», их объединяют принципы создания комфортной среды. Но «Восточная дуга» — это все-таки городская территория, которая подразумевает более плотную многоквартирную застройку и активный стиль жизни, а «Зеленая» — для тех, кто хочет жить на природе, в своем частном доме и при этом иметь все блага жителей мегаполиса, — пояснил Ринат Аисов.



По его словам, проект отличается еще и тем, что в нем большой акцент сделан на самодостаточность территорий. «Потому что даже если взять «Восточную дугу», она так или иначе, несмотря на большой объем рабочих мест и объектов обслуживания, находится в Казани, где есть доступ к другой инфраструктуре города. А на территории «Зеленой дуги» весь объем инфраструктуры должен быть обеспечен самим проектом».

— На карте Казанской агломерации планируется создать девять точек развития, которые будут самодостаточными по инфраструктуре. Визуально они подразделяются на две дуги: Малая — на удалении не более 30 минут от Казани, и Большая — на расстоянии 40—50 минут. В первой — стандартные размеры домовладений, во второй — их размер больше, — пояснил Ринат Аисов.

«Цифра будет девятизначная на весь проект»

Изучив проект «Зеленой дуги», основатель архбюро S4S/Architects Ринат Гарипов назвал будущий район «перспективным и интересным». Архитектор также отметил транспортную доступность территории и большой интерес многих застройщиков к этим локациям.

— Хорошо, что разработан мастер-план этих территорий, значит предусмотрели всю инфраструктуру: социальные объекты, дороги, сети, учреждения досуга, спортивные комплексы, места приложения труда. Думаю, это большой плюс, что комплексно подходят к развитию района, не так хаотично или точечно, как могли бы. Раз уж это такой гигантский проект, для нашего города это плюс. Сейчас не пропускают или тяжело проходит точечная застройка, которая не увязана со всем микрорайоном. Здесь же комплексный подход — выиграют и город, и будущие жители, — считает Гарипов.

По его мнению, если все, кто будет развивать эти территории в дальнейшем, будут действовать сообща и проведут командную работу, «есть большая вероятность, что район может выстрелить». Проект «Зеленая дуга» представляется перспективным, соглашается полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. Но в то же время, он будет непростым в реализации. По ее словам, успех проекта так или иначе будет зависеть от многих факторов: «Во-первых, важно правильно оценить спрос и начать осваивать первоочередно те участки, где интерес потребителей выражен сильнее всего. Во-вторых, потребуется привлекать крупных инвесторов и партнеров, так как объем вложений составит значительную сумму, учитывая, что потенциал застройки производственно-складских помещений 7 млн кв. м».

Кроме того, надо понимать, кто будет являться конечными пользователями этих помещений, ведь совокупный объем этого сегмента недвижимости в Казани и агломерации составляет порядка 800 тыс. кв. м, а площадь проектируемых и строящихся объектов порядка 1 млн кв. м, добавила эксперт.

— В-третьих, важно грамотно выстроить работу с органами власти, обеспечить синхронизацию строительства с развитием инфраструктуры. В-четвертых, также главным вызовом остается текущая ключевая ставка. Анализ финансовых моделей девелоперских проектов показывает, что при ключевой ставке 14% сроки возврата инвестиций достигают приемлемых показателей, но пока мы ее только ожидаем, — подчеркнула Елена Стрюкова.

Что касается влияния на рынок недвижимости, то проект предполагает реализацию большого объема объектов производственного и складского назначения, что неизбежно отразится на динамике рынка складской недвижимости, уверена спикер. «Однако текущие рыночные тенденции показывают, что по результатам первого полугодия 2025 года на рынке складской недвижимости отмечено снижение спроса, компании стремятся эффективнее использовать арендуемые площади, средняя площадь сделок снизилась примерно на 30—40%. Тем не менее однозначно судить о масштабах изменений рано, поскольку рынок коммерческой недвижимости подвержен влиянию множества факторов, а проект еще только на старте», — заключила она.

«Проект «Зеленая дуга» — достаточно отдаленный по времени. Думаю, из всего что в нем есть, это пока только название», — заметил в свою очередь руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин. На его взгляд, сейчас более актуален другой проект того же инвестора — «Восточная дуга», который давно был анонсирован, но он «сильно не форсируется»: «Мы видим, что, несмотря на большой интерес со стороны застройщиков к этим локациям, пока нет понимания кто будет строить дороги, коммуникации, социальную инфраструктуру. Наши застройщики не горят желанием строить их за свой счет, а для республики — это очень большие затраты», — пояснил он.

— Поскольку проект «Зеленая дуга» более масштабен по площади, то, я думаю, все понимают, что он будет реализовываться поэтапно. Но каких инвестиций это потребует, я даже не берусь сказать — нет информации о количестве дорог, социальных объектов и какие мощности по коммуникациям нужны. Но однозначно цифра будет девятизначная на весь проект «Зеленая дуга», — уверен Рустем Сафин.

«Достаточно серьезным и масштабным» проект назвал вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев, отметив и 25-летний срок его реализации. «Но в сегодняшних реалиях, даже если он и стартует, скорее всего, не в таких масштабах и не быстрыми темпами, поскольку экономическая ситуация все еще не очень комфортная для больших объемов строительства. В дальнейшем, конечно, он будет реализован в какой-то мере, хотя не думаю, что полностью и в поставленные сроки. Тем не менее перспективы интересные». Спикер также отметил другой проект: «Для меня, как для жителя Казани и Приволжского района, конечно, более интересно развитие «Восточной дуги».

— Потому что местные поселки сейчас задыхаются от транспортного коллапса, а Вознесенский тракт полностью не снял этот вопрос, как ожидалось. Большинство жителей Куюков все также ездят через Салмачи, и это все еще серьезная проблема. Если запустят «Восточную дугу», будут дополнительные съезды на тот же Вознесенский тракт и разгрузится Мамадышский тракт. Что касается «Зеленой дуги», сегодня малоэтажное строительство жилья за городом развивается не так быстро, как хотелось бы, — заявил эксперт.