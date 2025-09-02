Сян Бо: «Память о Великой Победе — это отстаивание исторической справедливости»

Генконсул КНР в Казани — о 80-летии Победы над милитаристской Японией и окончании Второй мировой войны

Фото: Артем Дергунов

Россия поддержала идею руководства Китая на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу, основанную на необходимости соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия всех стран в глобальном управлении. Встреча, в которой участвует и Владимир Путин, проходит наряду с масштабными торжествами в Поднебесной по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. К юбилейной дате специально для «Реального времени» генконсул Китая в Казани господин Сян Бо написал статью о важном современном значении праздника и встречи мировых лидеров.

Отстаивать верное понимание истории Второй мировой войны

3 сентября 2025 года, на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится торжественное собрание и военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин, 26 глав иностранных государств и правительств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители международных организаций и политики из многих стран мира примут участие в мероприятии, чтобы почтить память павших героев, отстаивать верное понимание истории Второй мировой войны и объединить силы для поддержания мира.

Война сопротивления китайского народа японским захватчикам была главным фронтом Мировой антифашистской войны на востоке. С Мукденского инцидента 18 сентября 1931 года, когда прогремел первый выстрел Мировой антифашистской войны, и до капитуляции Японии в сентябре 1945 года война Китая против японских захватчиков продолжалась 14 лет — началась раньше всех и длилась дольше всех. Коммунистическая партия Китая стала прочным руководящим ядром в войне сопротивления против Японии, способствовала созданию единого национального антияпонского фронта и играла в этом решающую роль.

Председатель КНР Си Цзиньпин, 26 глав иностранных государств и правительств, включая президента России Владимира Путина, примут участие в мероприятии. взято с сайта kremlin.ru

После 14 лет героической борьбы китайский народ ценой огромных национальных потерь — 35 миллионов погибших и раненых военнослужащих и гражданских лиц — одержал Великую Победу в антияпонской войне, ознаменовав тем самым окончательную победу в Мировой антифашистской войне.

Китайский фронт долго сдерживал основные силы японских войск, сорвал японский замысел «продвижения на север» и вторжения в Советский Союз, эффективно поддерживал стратегические операции на фронте Европы и других регионов Азии, внося исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне. Победа Китая в Войне сопротивления японским захватчикам является победой китайского народа, а также победой народов всего мира.

Дым Второй мировой рассеялся, но мир остается неспокойным

Великая Отечественная война Советского Союза была главным фронтом в Европе. В ходе 1418 дней ожесточенных боев ценой колоссальных жертв — 27 миллионов погибших — советский народ одержал Великую Победу. На главных фронтах Второй мировой войны в Азии и Европе китайский и советский народы сражались плечом к плечу, поддерживали друг друга, были опорой в борьбе против фашизма и внесли решающий вклад в победу в Мировой антифашистской войне.

Великая Отечественная война Советского Союза была главным фронтом в Европе. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Особенно стоит помнить, что 9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и направил войска в Северо-Восточный Китай, ускорив разгром японского фашизма и оказав важную поддержку окончательной победе Китая в войне против агрессоров. Китайский народ всегда будет хранить память о боевых заслугах Красной Армии и чтить павших героев, покоящихся на китайской земле.

Сегодня, спустя 80 лет, дым Второй мировой войны давно рассеялся, но мир остается неспокойным.

Мы видим, что в Японии всегда есть силы, стремящиеся отрицать агрессию, приукрашивать ее, искажать и переписывать историю, даже оправдывать военных преступников того времени. Это вызов послевоенному международному порядку. Япония также значительно пересматривает политику в области безопасности, ежегодно увеличивает оборонный бюджет, добивается прорывного развития военной мощи. Все это не может не вызывать серьезных сомнений у соседей по Азии и международного сообщества в том, действительно ли Япония искренне придерживается курса мирного развития.

Защита исторической правды и верного понимания истории напрямую связана с международной справедливостью и миром во всем мире. Япония должна честно взглянуть на свою историю, глубоко осознать преступления агрессии, окончательно порвать с милитаризмом и пойти по пути мирного развития и добрососедства. Все замыслы исказить правду о Второй мировой войне, отрицать результаты победы, очернить вклад Китая и России обречены на провал.

«Защита исторической правды и верного понимания истории напрямую связана с международной справедливостью и миром во всем мире». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мы видим, что отдельные страны продолжают потворствовать и поддерживать сепаратистские силы «независимости Тайваня», грубо нарушая международное право и принцип одного Китая, подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая и злонамеренный подрыв послевоенного порядка.

Возвращение Тайваня в состав Китая является важной частью итогов победы во Второй мировой войне и послевоенного международного порядка. «Каирская декларация», «Потсдамская декларация» и другие международно-правовые документы подтвердили суверенитет Китая над Тайванем. Эти исторические и юридические факты неоспоримы, а авторитет резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН не подлежит оспариванию. Тайваньский вопрос — исключительно внутреннее дело Китая, не терпящее вмешательства никаких внешних сил. Китайская сторона высоко ценит приверженность России принципу одного Китая.

Китай и Россия будут вести международное сообщество в правильном направлении

Мы также видим, что мир переживает ускоренные изменения, невиданные за столетие, и в текущей международной обстановке переплетаются изменения и беспорядки, набирают силу односторонние действия, протекционизм и диктат силы. Отдельные страны продвигают политику силы, осуществляют одностороннюю гегемонию, жертвуя законными интересами других стран для обслуживания своих гегемонистских интересов. Человечество вновь стоит на переломном историческом рубеже.

Китайская сторона выдвинула важную концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, отвечая на эпохальный вопрос о том, «куда движется человечество», указав верное направление к миру и развитию на историческом повороте. Была предложена инициатива совместного строительства «Один пояс и один путь», а также инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности, глобальной цивилизации. Построение сообщества единой судьбы человечества уже превратилось из китайской инициативы в международный консенсус, из прекрасного замысла — в богатую практику.

Китайская сторона выдвинула важную концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, отвечая на эпохальный вопрос о том, «куда движется человечество». взято с сайта kremlin.ru

Как страны-основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности, Китай и Россия тесно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних платформ, будут и впредь вести международное сообщество в правильном направлении — к построению сообщества единой судьбы человечества.

По случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления японским захватчикам китайская сторона проводит памятные мероприятия именно для того, чтобы продемонстрировать твердую решимость идти по пути мирного развития, продемонстрировать несгибаемую волю защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, продемонстрировать мощные возможности по поддержанию мира и стабильности в мире.

Китайский народ тяжело пострадал от агрессии и глубоко осознает ценность мира. Миролюбие вплетено в кровные узы китайской нации. В какой бы степени ни развивался Китай, он всегда будет силой мира, стабильности и прогресса в нынешнем мире. Весь мир увидит более уверенный, открытый и ответственный Китай и почувствует, что мир стал более весомым.

Встреча Си Цзиньпина и Путина дает новое направление развитию отношений

В мае этого года в Москве состоялись торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Советского Союза, в которых по приглашению принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры наших двух стран ясно заявили, что истина о Второй мировой войне не может быть искажена, результаты победы не могут быть отвергнуты, а послевоенный международный порядок не подлежит пересмотру.

Лидеры наших двух стран ясно заявили, что истина о Второй мировой войне не может быть искажена. взято с сайта kremlin.ru

Участие президента Путина в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам еще раз подчеркивает высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также демонстрирует единство и решимость двух стран в защите результатов победы.

Очередная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Путина в Пекине дает новое стратегическое направление развитию китайско-российских отношений. Межрегиональное сотрудничество Китая и России всесторонне развивается. Недавно в Казани состоялись пятое заседание Совета межрегионального сотрудничества «Янцзы — Волга» и третий форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», что вывело межрегиональное сотрудничество двух стран на новый этап качественного развития.

Сейчас эстафета развития отношений между Китаем и Россией перешла в наши руки. Исторические заслуги старшего поколения наших двух стран будут вдохновлять нас идти вперед и прилагать усилия ради развития китайско-российского взаимодействия на благо великих народов Китая и России.