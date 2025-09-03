Как Татарстану стать торговым хабом между Россией и Индией

В текущих экономических условиях республика может взять на себя роль полигона для апробации новых механизмов взаимодействия

В условиях кардинальной перестройки международных экономических отношений Татарстан имеет уникальную возможность стать ключевым торговым хабом между Россией и Индией. Эта роль особенно актуальна в контексте решения проблемы накопления неконвертируемых индийских рупий у российских экспортеров и преодоления комплекса внешнеторговых ограничений, считает digital-экономист Равиль Ахтямов. Подробнее о том, как республика, обладающая развитой финансовой инфраструктурой и опытом международного экономического сотрудничества, может стать полигоном для апробации новых механизмов взаимодействия, эксперт рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».

Стратегическое позиционирование Татарстана

Внешнеторговый оборот Татарстана в 2024 году составил $16,2 млрд, что на 12,2% больше, чем годом ранее. Республика взаимодействует со 136 государствами, что демонстрирует ее значительный потенциал для развития международного экономического сотрудничества.

Проблема накопления индийских рупий у российских экспортеров возникла на фоне значительного торгового дисбаланса между двумя странами. Объем двусторонней торговли достиг рекордных показателей, причем более 90% приходилось на поставки российской продукции, в основном минерального сырья. Экспорт в обратном направлении был в разы меньше, что привело к накоплению значительных объемов индийских рупий на счетах российских компаний.

Таблица 1: Динамика российско-индийской торговли

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год Общий товарооборот $35 млрд $65 млрд $70,6 млрд Экспорт России в Индию $32,5 млрд $60,9 млрд $65,7 млрд Импорт из Индии в Россию $2,5 млрд $4,1 млрд $4,9 млрд Торговый баланс +$30 млрд +$56,8 млрд +$60,8 млрд

Источник: Министерство коммерции и промышленности Индии

По данным Bloomberg, в первом полугодии 2025 года товарооборот между Россией и Индией достиг 69,2 млрд долларов.

Решения проблемы рупийных остатков: роль Татарстана

Создание клирингового механизма и базового обменного курса. Татарстан обладает значительным потенциалом для апробации пилотного механизма клиринговых расчетов между Россией и Индией. Банковский сектор республики, имеющий опыт работы с китайским юанем как единственной валютой стран БРИКС, может стать площадкой для внедрения расчетов в национальных валютах. По мнению индийских финансовых экспертов, ключевым элементом такой системы мог бы стать базовый обменный курс рубля к рупии, устанавливаемый по взаимному соглашению Банком России и Резервным банком Индии. Такой подход позволит создать устойчивый механизм взаиморасчетов, минимизирующий валютные риски и зависимость от доминирующих валют.

Дополнительным фактором развития двусторонних отношений становится интеграция национальных платежных систем — российской «Мир» и индийской RuPay. Данная мера будет способствовать значительному росту объемов как оптовой, так и мелкооптовой торговли, а также упростит финансовые операции между продавцами и покупателями на маркетплейсах двух стран.

Инвестирование рупийных остатков в индийские активы. Одним из стратегических решений задачи использования накопленных рублей и рупий является создание эффективных механизмов реинвестирования этих средств в экономику Индии. В этом контексте Татарстан, обладающий успешным опытом работы своих региональных фондов и институтов развития, мог бы выступить пилотным регионом по созданию совместного российско-индийского инвестиционного фонда.



Такой фонд, управляемый на паритетных началах, позволил бы конвертировать «замороженные» в расчетах валюты в производительные активы. Его инвестиционная стратегия могла бы быть сфокусирована на финансировании проектов в высокоприоритетных для Индии и Татарстана секторах, представляющих взаимный интерес: цифровая экономика, фармацевтика, нефтехимия, машиностроение и ИТ-инфраструктура.

Это решило бы сразу несколько проблем: обеспечило бы целевое и эффективное использование накопленных рупий, предоставило российскому бизнесу новые точки роста и доступ на растущий индийский рынок, а для Индии и Татарстана стало бы источником прямых инвестиций и технологий. Таким образом, финансовый инструмент превратился бы в драйвер дальнейшего углубления экономической кооперации.

Таблица 2: Направления инвестирования рупийных остатков

Направление инвестиций Потенциал для российских компаний Роль Татарстана Государственные ценные бумаги Высокий Размещение средств через региональные фонды Акции индийских компаний Средний Создание совместного инвестиционного фонда Инфраструктурные проекты Высокий Участие строительных компаний РТ Инвестиции в информационные технологии Высокий Партнерство с IT-парком и Иннополисом

Диверсификация экспорта в Индию

Достижение сбалансированности торгового оборота между Россией и Индией является стратегической задачей, ключ к которой лежит в наращивании несырьевого экспорта. Татарстан с его диверсифицированной промышленностью обладает уникальным потенциалом, чтобы стать одним из лидеров этого процесса и занять собственную нишу на динамично растущем индийском рынке.

Эта цель полностью соответствует приоритетам республики, обозначенным в ее Стратегии развития экспорта, где основной акцент сделан на поставках продукции с высокой добавленной стоимостью.

Реализовать этот потенциал можно за счет фокусировки на нескольких перспективных направлениях, где сочетаются конкурентные преимущества Татарстана и потребности индийской экономики:

Машиностроение . Поставки оборудования для нефтегазовой и химической отраслей, автомобильные компоненты, а также развитие совместного производства коммерческого транспорта (например, на базе КАМАЗа) с последующей локализацией в Индии.

. Поставки оборудования для нефтегазовой и химической отраслей, автомобильные компоненты, а также развитие совместного производства коммерческого транспорта (например, на базе КАМАЗа) с последующей локализацией в Индии. Нефтехимическая продукция . Экспорт не только базовых полимеров и удобрений, но и продуктов глубокой переработки: каучуков, специальных химикатов и готовых изделий из пластика, пользующихся высоким спросом в индийском производстве.

. Экспорт не только базовых полимеров и удобрений, но и продуктов глубокой переработки: каучуков, специальных химикатов и готовых изделий из пластика, пользующихся высоким спросом в индийском производстве. Услуги и IT. Экспорт IT-решений в области промышленной автоматизации (Industry 4.0), образовательные услуги на базе ведущих вузов Татарстана для подготовки кадров, а также инжиниринг и строительство инфраструктурных объектов.

Таким образом, Татарстан может трансформироваться из участника торгового оборота в ключевого партнера по технологической кооперации, внося прямой вклад как в диверсификацию российского экспорта, так и в обеспечение устойчивого экономического роста Индии.

Развитие внешней торговли в условиях режима внешнеторговых ограничений: вызовы и решения

Развитие российско-индийского экономического сотрудничества происходит в условиях сложных внешнеторговых ограничений. Как отмечают эксперты, переговоры о создании моста между финансовыми системами России и Индии идут как минимум с конца 2022 года, однако их прогрессу мешает давление на индийскую сторону со стороны западных партнеров.

Для Татарстана актуальной задачей становится разработка инновационных механизмов, позволяющих работать в условиях режима внешнеторговых ограничений при одновременном расширении сотрудничества с Индией. Перспективным решением могло бы стать создание международной торговой платформы на основе стейблкоина, обеспеченного национальными валютами (рубль-рупия-дирхам) и размещенной в юрисдикции с широкими налоговыми преференциями, например, в ОАЭ. Такой подход позволит использовать преимущества дубайского международного финансового центра с его развитой нормативной базой для цифровых активов, обеспечивая при этом необходимый уровень соответствия с международными требованиями. Платформа могла бы функционировать на блокчейне, обеспечивая прозрачность операций при сохранении конфиденциальности коммерческих данных, и использовать смарт-контракты для автоматической верификации внешнеторговых ограничений. Это создаст безопасную среду для расчетов в национальных валютах, минимизируя риски вторичных ограничений для участников торговли.

Экономические ограничения на современном этапе, являясь важным инструментом внешней политики, могут оказывать долгосрочное влияние на экономику страны, против которой они вводятся. Последствия введения ограничений выражаются в снижении темпов роста ВВП, ограничении возможностей для развития бизнес-сектора, потере рабочих мест и других факторах.

Перспективные направления сотрудничества

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Развитие Международного транспортного коридора «Север–Юг» открывает для Татарстана возможность стать одним из его ключевых логистических хабов, устранив тем самым существующие торговые барьеры. Потенциал направления очевиден: только за прошлый год оборот со странами СНГ вырос на 4,9%. Мощным катализатором процесса стало обретение Индией операционного контроля над иранским портом Чабахар, что предоставляет доступ к ресурсам Центральной Азии и России и предлагает альтернативные пути в Афганистан. Главный козырь этого маршрута — радикальное сокращение расстояния и логистических затрат для грузов между Россией/Центральной Азией и Индией/Ближним Востоком в обход Суэцкого канала. Превращение Чабахара в ключевой транзитный узел придает мощный импульс всему коридору, создавая мультипликативный эффект и стимулируя рост неэнергетического товарооборота.

Создание финансовых инструментов для работы с рупиями. Татарстан мог бы стать центром разработки финансовых инструментов для работы с неконвертируемыми валютами. Это включает:

Разработку производных инструментов и механизмов хеджирования рисков неконвертируемости валюты.

Организацию торговли рупийными инструментами.

Выпуск рупийных облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА) для российских и индийских инвесторов.

Реализация этой инициативы потребует тесной координации между правительством РТ, Банком России и регуляторами Индии, а также активного участия ведущих банков и биржевых структур. Успех данного проекта не только укрепит позиции Татарстана как финансового инноватора, но и внесет существенный вклад в дедолларизацию взаимной торговли и создание устойчивой финансовой инфраструктуры между Россией и Индией.

Углубление промышленной кооперации

На фоне глобальных геополитических изменений и трансформации логистических цепочек многие международные компании активно переносят производство в Индию, стремясь обеспечить устойчивость своих операций и доступ к растущему рынку. Эта тенденция создает уникальное окно возможностей для углубления российско-индийского промышленного сотрудничества через совместное создание производственных кластеров и цепочек добавленной стоимости.

Наиболее перспективными для кооперации являются отрасли, где совпадают конкурентные преимущества и стратегические интересы обеих стран:

Автомобилестроение. Российские производители (например, КАМАЗ) могут локализовать сборку коммерческого транспорта и компонентов, используя индийский опыт в производстве деталей и доступ к рынкам третьих стран.

Российские производители (например, КАМАЗ) могут локализовать сборку коммерческого транспорта и компонентов, используя индийский опыт в производстве деталей и доступ к рынкам третьих стран. Фармацевтика. Создание в Индии совместных производственных мощностей для разработки и выпуска лекарственных субстанций и готовых препаратов позволит сочетать российские научные разработки с масштабными производственными мощностями и регуляторными возможностями Индии.

Информационные технологии. Кооперация в сфере IT-решений для промышленности, кибербезопасности и аутсорсинга позволит объединить российский инженерный потенциал с известными индийскими компетенциями в области разработки программного обеспечения.

Как справедливо отмечено в Стратегии развития экспорта Татарстана, ключевая роль в этом процессе отводится машиностроению и производству оборудования. Промышленный потенциал республики, в частности ее компетенции в станкостроении, производстве нефтегазового и химического оборудования, может стать идеальной основой для формирования долгосрочных альянсов с индийскими партнерами, ориентированных не только на внутренние рынки, но и на экспорт в третьи страны.

Стратегическая перспектива

Татарстан имеет все возможности стать торговым хабом между Россией и Индией, решив при этом проблему накопления рупийных остатков и обеспечив соблюдение режима внешнеторговых ограничений. Для этого необходима системная работа по нескольким направлениям:

Создание пилотных механизмов клиринговых расчетов на базе банков Татарстана. Разработка инвестиционных механизмов для вложения рупийных. остатков в индийские активы Диверсификация экспорта из Татарстана в Индию, особенно в сфере несырьевых товаров и услуг. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Создание финансовых инструментов для работы с неконвертируемыми валютами.

Реализация данных инициатив способна не только снять остроту проблемы накопления рупий, но и вывести российско-индийское экономическое сотрудничество на качественно новый уровень, заложив основы для устойчивого роста взаимной торговли и инвестиций. Татарстан призван стать ключевым элементом этой системы, усилив свой статус в качестве финансового и торгового хаба между двумя странами. Роль республики может заключаться в функциях пилотного региона, инициатора и испытательного полигона для апробации новых механизмов взаимодействия, что полностью соответствует ее амбициям и имеющимся компетенциям. Ключевым условием успеха станет теснейшая координация усилий с федеральными органами власти России и партнерами в Индии.