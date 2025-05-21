Внешнеторговый оборот Татарстана и КНР по итогам 2024 года составил $3,3 млрд

Инвестиции КНР в экономику региона выросли на $39 млн

. Фото: Динар Фатыхов

Внешнеторговый оборот Татарстана и КНР по итогам 2024 года составил $3,3 млрд, увеличившись на 9%, Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

Инвестиции КНР в экономику региона выросли на $39 млн, а самым крупным инвестором остается компания Haier, построившей шесть заводов в Набережных Челнах. В Казани работает генконсульство Китая, а в Пекине — торговое представительство Татарстана, отметил Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани проходит заседание совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы». Для участия в нем вчера в столицу Татарстана прибыл вице-премьер Государственного совета Китая Чжан Гоцин.

Луиза Игнатьева