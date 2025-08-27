Кравцов: школьники из Татарстана показали выдающиеся результаты на международных олимпиадах
Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину о ключевых направлениях развития образования, уточнив, что с 1 сентября 2026 года все школы страны перейдут на единые учебники истории и обществознания, для учителей истории будет запущена масштабная программа переподготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Кравцов также отметил совершенствование системы оплаты труда педагогов и повышение престижа педагогического образования: конкурс в педвузы достиг 12 человек на место, что является историческим максимумом.
- Министр подчеркнул блестящие результаты российских школьников на международных олимпиадах: все 29 участников завоевали медали, в том числе 20 золотых.
— Мы видим, что победители не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Татарстана, Башкирии, Московской, Челябинской областей, Новосибирской, Самарской, Кировской, Калининградской, Приморья и Алтайского края, — заявил Кравцов.
Он привел пример Ивана Часовских из Химок, который стал абсолютным победителем математической олимпиады в Австралии, набрав максимально возможное количество баллов, в то время как искусственный интеллект набрал всего 13.
- Кравцов предложил организовать встречу президента с победителями олимпиад.
Также министр экономического развития Максим Решетников на совещании с членами правительства рассказал, что Татарстан вошел в тройку самых популярных турнаправлений России.
