Поездка чемпиона в Москву, легкая прогулка «Зенита» и аэропорт Рахимова

Превью главных матчей седьмого тура РПЛ

Фото: Артем Дергунов

В субботу в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует седьмой тур. По его окончании команды уйдут на двухнедельную паузу, связанную с матчами сборных. Поэтому игры перед перерывом приобретают особую важность. Какие интриги ожидаются в главных матчах тура — в материале «Реального времени».

«Оренбург» — «Рубин»: в аэропорт за новичками

«Рубин» лишь раз в пяти встречах после возвращения в РПЛ проиграл «Оренбургу». Рашид Рахимов успешно справляется с оренбуржцами, но нынешний выезд может стать большим испытанием для его команды. Казанцы оказались в кризисе после серии неудачных игр в чемпионате и Кубке России. Последние поражения от «Спартака» и «Ахмата» оставили неприятный осадок от футбола «рубиновых», особенно в атаке, где очень не хватало опасных моментов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Оренбург», напротив, потихоньку пришел в себя после экстренного камбэка в число участников РПЛ из-за отстранения «Торпедо». В четырех последних матчах «газовые» одержали две победы и один раз сыграли вничью, забивая в каждом случае два и более голов. Владимир Слишкович пока справляется с задачей по созданию крепкой команды-середняка. В игре с казанцами хозяева поля будут вновь стремиться набрать очки, воспользовавшись кризисом соперника.

Рахимов же продолжает свои нападки на руководство «Рубина», все сильнее жалуясь в прессе на нехватку трансферов. Самая распространенная фраза тренера — о том, как он якобы постоянно ездит в аэропорт, чтобы не упустить новичков. Как бы такими темпами, с отсутствием реальных результатов на поле, Рахимову не пришлось ехать в аэрогавань с «вещами на выход».

ЦСКА — «Краснодар»: битва лидеров

Матч в Москве станет центральным в седьмом туре чемпионата. Действующий чемпион турнира «Краснодар» приедет в столицу в ранге лидера РПЛ. ЦСКА же примет гостей, находясь на второй строчке турнирной таблицы. Команды показывают на старте лучший футбол во всей лиге и заслуженно идут на первых строчках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Армейцы идут на повторение рекордной серии без поражений в истории клуба. Рекорд составляет 21 матч и был установлен в 2015 году под руководством Леонида Слуцкого. Сейчас у команды Фабио Челестини — 20 игр без осечек, и есть все шансы перекрыть исторический показатель. Но для этого вначале необходимо как минимум устоять в борьбе с чемпионом.

«Краснодар» поймал свою игру после небольшой пробуксовки на старте. Особое рвение показывает капитан Эдуард Сперцян, у которого уже четыре гола и семь голевых передач. Хавбек в скором времени может уехать из РПЛ, но для оформления сделки с европейским клубом ему, возможно, придется пропустить игру с ЦСКА. Это маловероятно, однако «Краснодару» без своего капитана будет сильно сложнее.

«Зенит» — «Пари НН»: легкая прогулка хозяев

«Зенит» немного пришел в себя в последних матчах после неудачного старта сезона. В играх со «Спартаком» (2:2), махачкалинским «Динамо» (4:0) и «Оренбургом» (5:3) команда Сергея Семака забила 11 голов. По всей видимости, тренерскому штабу удалось наладить игру в атаке, но проблемы с обороной пока остаются.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встреча с нижегородцами может стать последней для Дугласа Сантоса в статусе «россиянина». Капитана «Зенита» вызвали в основную сборную Бразилии, куда тот поедет уже в сентябрьскую паузу. Если футболист сыграет за национальную команду другой страны (не России, где у него есть паспорт), то начнет считаться легионером в Премьер-лиге. Этот факт станет серьезной проблемой для питерцев на фоне скорого ужесточения лимита на легионеров.

Пока же у «Зенита» не должно возникнуть сложностей с «Пари НН» в очередном туре чемпионата. Нижегородцы под руководством Алексея Шпилевского никак не найдут свою игру и проиграли семь из девяти официальных матчей на старте сезона. В шести случаях «Пари НН» уступил и вовсе с «сухим» счетом.

«Спартак» — «Сочи»: остановит ли Станковича испанец Морено?

Станкович поймал победную волну, которая у него была в «Спартаке» осенью прошлого года. Тогда тот рывок позволил команде подняться на второе место и уйти на зимний перерыв с перспективами на борьбу за чемпионство. Но весной у «красно-белых» наметилось падение результатов, которое закончилось только сейчас. Две «сухие» победы, над «Рубином» (2:0) и «Пари НН» (4:0), дают повод для сдержанного оптимизма болельщикам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нет особых предпосылок к тому, что «Сочи» прервет победную серию «красно-белых». Южане прямо сейчас — самая слабая команда лиги, которая замыкает турнирную таблицу РПЛ. Дела у сочинцев идут настолько плохо, что главный тренер Роберт Морено пережил гипертонический криз прямо во время матча Кубка России с «Краснодаром». Испанцу — здоровья, с нынешним «Сочи» сил тренерскому штабу надо много.

Короткой строкой

«Ахмат» отвоевал в дисциплинарном комитете своего капитана, отменив красную карточку Лечи Садулаева. Теперь вингер и лидер грозненцев сможет сыграть против «Ростова» в гостях. Ростовчане провалили начало чемпионата, поэтому матч будет крайне важным для карьеры их тренера Джонатана Альбы. Над испанцем уже сгустились тучи, и он рискует быть уволенным уже в эти выходные.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Карпин с московским «Динамо» продолжает буксовать. В предстоящем туре будет не легче. В Махачкале трудно всем, вне зависимости, какие результаты показывает местное «Динамо». Дагестанцы в нынешнем чемпионате забили меньше всех (всего три гола), однако готовы отнять очки у москвичей.

«Локомотив» сбавил темп, взятый в начале РПЛ. Две ничьи сместили команду Михаила Галактионова с первого места в таблице. Матч с «Крыльями Советов» должен стать легкой прогулкой, но только на бумаге. После 0:6 в минувшем туре самарцы должны собраться и дать бой. Иначе к тренеру «Крыльев» Магомеду Адиеву могут появиться вопросы.

Календарь 7-го тура РПЛ:

30 августа, суббота

14.00 — «Оренбург» — «Рубин»

16.15 — «Зенит» — «Пари НН»

18.30 — «Спартак» — «Сочи»

20.45 — «Ростов» — «Ахмат»

31 августа, воскресенье

13.30 — «Акрон» — «Балтика»

15.45 — «Локомотив» — «Крылья Советов»

18.00 — ЦСКА — «Краснодар»

20.30 — «Динамо» Мхч — «Динамо» Мск