Сергей Мардоголямов: «Мы рискуем безвозвратно потерять стратегически важные компетенции»

Директор компании «Грузоподъем» — о ситуации на рынке краностроительного оборудования и конкуренции с Китаем

С 2026 года в России на 15% вырастет утильсбор на спецтехнику — это важный инструмент поддержки отечественных производителей. Мера затрагивает дорожно-строительную, агротехническую и специальную технику — фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы, телескопические погрузчики. Но парадокс в том, что ряд критически важных для экономики отраслей остается без должной защиты от иностранной конкуренции. В частности, производители мостовых, козловых и консольных кранов, несмотря на стратегическое значение их продукции для развития промышленности, не получают необходимой поддержки в борьбе с зарубежными, преимущественно китайскими, конкурентами. Как выстроить эффективную систему защиты внутреннего рынка — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает директор краностроительного завода «Грузоподъем» Сергей Мардоголямов.

Реальность вместо иллюзий: кто занял долю ушедших европейских компаний?

После ввода санкций и ухода с российского рынка ряда европейских производителей возник закономерный вопрос: смогут ли отечественные компании оперативно занять освободившиеся ниши? К сожалению, практика показывает, что этот шанс был в значительной степени упущен.

Аналогов технически сложных, автоматических либо роботизированных кранов, которые поставлялись преимущественно немецкими и финскими компаниями, в России как не было, так и нет до сих пор. В настоящий момент данная ниша, а также ниша так называемых «тяжелых кранов», заняты в большей степени китайскими и турецкими изготовителями с крайне низкой долей отечественных.

Этот тренд не просто констатация факта, а тревожный сигнал об отсутствии определенных ресурсов, необходимых для усиления позиций российских производителей как внутри страны, так и за ее пределами. И один из них — это системные защитные меры и государственная поддержка отечественных производителей.

Без этих мероприятий мы рискуем безвозвратно потерять стратегически важные компетенции, от которых зависит устойчивость металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности.

Ценовой демпинг, как оружие массового поражения

Вопрос конкуренции с китайскими производителями перешел из категории потенциальных угроз в разряд повседневной реальности. Активно он стал проявляться с начала 2025 года, и интенсивность этого давления увеличивается ежеквартально. Ключевым преимуществом иностранных игроков является агрессивная ценовая политика — китайские аналоги иной раз дешевле в четыре-пять раз. С таким преимуществом российским компаниям, несущим совершенно другую нагрузку по налогам, зарплатам, закупкам, практически невозможно конкурировать на равных.

Примечательно, что при такой разнице в цене потребитель готов закрыть глаза на качество продукции, так как многие предприятия находятся в непростой экономической ситуации и решают задачи сегодняшнего дня без далеких перспектив. В скором времени такое положение дел будет обостряться, я считаю, уже сейчас необходимо вырабатывать стратегию противодействия и адаптации к этой реальности.

География этой экспансии не знает границ. Влияние китайских производителей распространяется на всю территорию нашей страны, за исключением, пожалуй, самых удаленных регионов с осложненной логистикой — Калининград и область. Это унифицированное воздействие на весь национальный рынок, которое влияет и на экспорт оборудования отечественными производителями в близлежащие страны, например, в Казахстан, где вопрос конкуренции с китайскими производителями еще актуальнее.

Цена vs риск: скрытые издержки кажущейся выгоды

В чем же секрет столь низких цен? В большей степени он кроется в гигантских масштабах производства — заводы выпускают краны тысячами ежегодно, развитой кооперации внутри Китая и максимальной унификации конструкций. Но покупатель должен понимать, что приобретает не просто кран, но и пакет ответственности.

Есть ряд факторов, которые составляют зону повышенного риска при выборе оборудования азиатского производителя, особенно — неизвестного. К ним относятся: возможности адаптации оборудования к суровым российским условиям эксплуатации, отсутствие оперативных сервисных служб, отсутствие гарантийной поддержки и оригинальных запчастей через пять-семь лет и другие. Каждый потребитель сам выбирает и определяет для себя ту долю риска, которую он готов взять на себя.

Лично для меня основным фактором при покупке крана был бы географический. Китай достаточно удален, например, от Казани, и при возникновении какого-либо гарантийного (или же не гарантийного) случая при эксплуатации крана возникают значительные сложности с доставкой каких-либо габаритных его частей. У нас на предприятии есть опыт приобретения и эксплуатации токарного станка довольно известной и неплохой китайской фирмы. Через две недели использования станок вышел из строя и простаивал более месяца в ожидании замены маленькой детали. И такой простой существенно сказывается на работе предприятия.

Существуют риски, связанные с особенностями применения права при взаимодействии с изготовителями из Китая, так как договор заключается по форме производителя и в рамках законов Поднебесной, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иными словами, в случае начала судебного разбирательства, оно будет проходить в Китае. Покупая отечественный кран, потребитель получает серийно отработанную продукцию, может приехать на завод, ознакомиться с процессом изготовления.

Советская школа краностроения все-таки имеет огромное наследие у нас в стране, что выражается в более массивных и имеющих более длительный срок службы конструкциях частей крана.

Кроме китайских производителей из иностранных на нашем рынке сегодня присутствуют компании из Турции, хотя доля их присутствия гораздо меньше в сравнении с Китаем. Турецкие производители более понятны нам по менталитету и географии, но их влияние на рынок все же не так значительно. По моим наблюдениям, они выпускают качественное и довольно современное оборудование.

Утильсбор: от пассивной обороны к активному развитию

Полагаю, что любая поддержка от государства, будь то утильсбор или иная мера, несомненно, будет полезна для нашей отрасли и окажет существенную поддержку в нынешних реалиях. По имеющейся у нас информации, в принципе, эта мера сейчас активно обсуждается в коридорах власти, и соответствующее решение, вероятно, может быть принято уже до конца текущего года. Однако размер этого сбора должен быть таким, чтобы он смог хоть сколько-нибудь значительно сократить ценовую пропасть между отечественным и китайским изготовителем.

Вступивший недавно в силу федеральный закон от 08.08.2024 №318-ФЗ и постановление правительства РФ от 23.12.2024 №1875 уже предоставляют некоторые налоговые преференции для покупателей российских кранов. Но там есть ряд нюансов, которым должен соответствовать изготовитель, что может обеспечить далеко не каждый. Как следствие, у потребителя пока остается довольно скудный выбор среди российских компаний.

Если утильсбор распространят и на область краностроителей, мы, прежде всего, ожидаем некоторого перераспределения рыночной доли в пользу отечественных коллег. Эффект от системной государственной поддержки должны ощутить все предприятия отрасли, хотя спрогнозировать его в нынешних реалиях довольно сложно. Очевидно, что введение данной меры не останется без внимания со стороны китайских конкурентов. Я полагаю, они отреагируют в первую очередь ценой, — и им, как мне кажется, еще есть куда «падать», чтобы нивелировать влияние утильсбора.

За кадром утильсбора: системные вызовы российского краностроения

Введение утилизационного сбора на грузоподъемное оборудование, активно обсуждаемое сегодня, безусловно, является важным, но далеко не единственным инструментом поддержки отечественных производителей. За этой мерой стоит комплекс глубоких, системных проблем, с которыми сталкиваются российские компании.

Как и у любого предприятия, трудящегося в отрасли машиностроения в России, у нас очень схожие проблемы — кадры и неприемлемые ставки по кредитам и прочим банковским продуктам. И то, и другое оказывает достаточно сильное влияние на темпы роста и развития нашей компании. Дефицит квалифицированных инженеров, конструкторов и сварщиков высшего разряда становится все более острой проблемой, которую не решить в краткосрочной перспективе.

Второй ключевой вызов — высокая стоимость заемных средств. Дорогие кредиты делают практически невозможным масштабное обновление станочного парка и запуск новых производственных линий, что критически важно для повышения конкурентоспособности.

Дорогие кредиты делают практически невозможным масштабное обновление парка. предоставлено компанией "Грузоподъем"

Мы не прибегаем в настоящий момент к каким-либо мерам государственной поддержки, так как нет особого выбора в этом вопросе. Для реального рывка отрасли необходимы и точечные, и комплексные меры, уже доказавшие свою эффективность в других секторах промышленности. Среди ключевых предложений — внедрение аналога «промышленной ипотеки» с льготными ставками для приобретения нового оборудования и модернизации производственных мощностей. Не менее важной мерой стало бы расширение возможностей Фонда развития промышленности (ФРП) для предоставления целевых займов именно краностроительным предприятиям на специальных условиях.

Таким образом, помимо защитных мер, таких как утилизационный сбор, отрасли жизненно необходимы программы «длинных» денег и целевого финансирования. Только сочетание этих инструментов — защита рынка и стимулирование внутренних инвестиций — позволит российскому краностроению не просто выживать, а динамично развиваться, наращивая технологический суверенитет и закрывая потребности национальной промышленности.

