Елена Глухарева: «Наша задача — сделать образование качественным и современным»

Директор казанского лицея №35 — о трансформации системы образования, идее об отмене домашнего задания и нехватке учителей

Фото: Динар Фатыхов

В новом учебном году на комплексную поддержку молодых педагогов в Татарстане направили более 1 млрд рублей, включая четырехкратное увеличение ежемесячных надбавок до 10 тысяч, расширение грантовой программы «Наш новый учитель» и выплату 20 тысяч на аренду жилья. Кроме того, 350 педагогов получат по 1 млн рублей на улучшение жилищных условий. Подробнее о привлечении кадров в школу и реформах образования в интервью «Реальному времени» рассказала директор казанского лицея №35 — образовательного центра «Галактика» Елена Глухарева. Как учительское сообщество отнеслось к переходу в национальный мессенджер MAX, можно ли поднять престиж профессии и в чем суть формирования единого образовательного пространства — в нашем материале.

В школах республики появится «Физхим прорыв»

— Елена Владимировна, Минпросвещения анонсировало масштабную трансформацию системы образования. В чем она заключается и что значит формирование единого образовательного пространства?

— Это стратегически важный и глубокий процесс, направленный на создание в России справедливой и эффективной образовательной системы, больше, чем просто реформа. Речь идет о создании общего дома для всех российских школьников. Суть трансформации — в обеспечении равных возможностей для каждого ребенка, где бы он ни жил.

Единое образовательное пространство — это единство содержания: современные, выверенные учебные программы и учебники, гарантирующие, что дети во всех регионах получают одинаково качественные знания; единство условий: современная инфраструктура школ, чтобы учеба проходила в комфорте и с использованием новейшего оборудования. Таким образом, формируется единое культурно-образовательное поле, что является основой для укрепления суверенитета и будущего развития страны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— С каких новшеств начнется учебный год у вас в лицее? И что нового будет внедрено в целом по школам?

— С нового учебного года нас ждут важные и, я уверена, позитивные изменения, которые коснутся как учебного процесса, так и воспитательной работы. Эти новшества направлены на то, чтобы школа стала еще более современным, комфортным и эффективным пространством для развития талантов и способностей каждого ребенка. В целом по стране ключевые новшества — это обновление содержания образования; углубление воспитательной работы через деятельность советников директоров по воспитанию; углубленное патриотическое воспитание и историческое просвещение; развитие цифровой образовательной среды: повсеместный переход на платформу «Моя школа» и интеграция с сервисами мессенджера MAX; обновление инфраструктуры в рамках федеральной программы; совершенствование системы оплаты труда педагогов для большей прозрачности и справедливости.

В новом учебном году в школах республики появится образовательный проект «Физхим-прорыв», в учебных заведениях будут созданы кружки, направленные на углубленное изучение физики и химии, кабинеты оснастят современным оборудованием. Данный проект рассчитан на три года и призван повысить интерес школьников к этим предметам. Об этом на августовской конференции сообщил министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если говорить о нашем лицее, то его сердце всегда билось в ритме инженерии и технологий. В этом году оно забилось еще и в ритме мужества и доблести. Мы открываем новый класс МЧС-подготовки. Также с нового учебного года мы переходим на триместровый годовой график обучения. Такой подход на наш взгляд позволит более эффективно организовать процесс обучения.

А еще 1 сентября наших учеников ждет приятный сюрприз — после капитального ремонта школьная столовая преобразилась в тематическое пространство «Авиатор». Ремонт затронул не только эстетическую составляющую, но и техническое оснащение, что позволит и дальше обеспечивать школьников качественным, здоровым и разнообразным питанием. Новое школьное кафе — это больше, чем место для приема пищи. Это точка притяжения, пространство для общения и отдыха, которое мотивирует, вдохновляет и расширяет кругозор.

«Цель домашнего задания — не загрузить, а заинтересовать»

— Сейчас активно обсуждается предложение некоторых депутатов отказаться от домашнего задания в школах. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Я считаю эту дискуссию полезной, но вижу решение не в радикальной отмене, а в кардинальном переосмыслении домашней работы. Давайте представим на минутку. Отменить домашние задания — все равно, что сказать пианисту: «Ты узнал ноты в школе, больше не садись за инструмент». Не получится музыканта. Задание — это не повинность. Это возможность для ребенка самому, без спешки, расправить крылья над сложной темой, почувствовать: «Я смог!». Наша задача — не отнять эту возможность, а наполнить ее смыслом. Задания должны быть не формальными и объемными, а творческими, проектными, практико-ориентированными, на стыке предметов. Их цель — не загрузить, а заинтересовать, научить применять знания на практике и управлять своим временем. Наша задача — уйти от рутины к осмысленной деятельности, оставляя ребенку время на отдых, семью и дополнительное образование.

— Педагогические вузы выпустили 40 тысяч специалистов, но дефицит кадров сохраняется. Насколько этот вопрос актуален для вас и в целом по школам Татарстана? Как образовательные учреждения решают проблему?

— Кадры — это не «штатные единицы», а душа школы. Да, молодых специалистов все еще приходит меньше, чем хотелось бы. Но те, кто приходят — это настоящие герои, романтики, которые видят в этой работе призвание. Мы в лицее делаем все, чтобы их сердце не ожесточилось от рутины, потому что знаем: если учитель горит — загорятся и дети. Образовательные учреждения решают данную проблему через тесное сотрудничество с КФУ, педвузами и педколледжами. Приглашают студентов на практику, выступают базовыми площадками. Опытные педагоги помогают молодым специалистам адаптироваться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане уделяется особое внимание привлечению, удержанию и развитию кадров. Для решения каждой из этих задач запущены 11 профильных проектов — «Педагогические классы», «Наставник+», «Усеш/Развитие», «Хәрәкәт», «Лига интеллектуальных игр» и другие. За три года участниками стали почти 9 тыс. человек. И что особенно ценно, эти проекты осуществляются при активной поддержке мэрии Казани, которая рассматривает вложения в людей, в их профессиональное развитие как ключевой приоритет.

Важно отметить, что в новом учебном году на комплексную поддержку молодых педагогов в Татарстане направили более 1 млрд рублей, включая четырехкратное увеличение ежемесячных надбавок до 10 тысяч, расширение грантовой программы «Наш новый учитель» и выплату 20 тысяч на аренду жилья, также 350 педагогов получат по 1 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Создание комфортных условий, достойная заработная плата, современная материально-техническая база являются лучшей мотивацией для учителя.

«Главное — возвращение уважения в глазах родителей и детей»

— Повышается ли престиж профессии учителя? Какие шаги в этом направлении предпринимаются?

— Престиж — это когда выпускник педвуза с гордостью говорит: «Я — учитель». И его с интересом спрашивают: «Расскажи?!». Учителю протянули руку помощи: ипотека, гранты, новые школы. Но самое главное — это возвращение уважения в глазах родителей и детей. Это медленно, но неумолимо происходит. И это самое ценное.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Министр просвещения поставил задачу сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной. Как это будет реализовано и растет ли зарплата учителей?

— Задача абсолютно верная. В Татарстане и Казани уже несколько лет действует новая система оплаты труда, которая как раз нацелена на прозрачность. Зарплата четко складывается из базовой части и стимулирующих выплат за конкретные результаты: качество образования, участие в олимпиадах, проектная деятельность. Это справедливо: вклад каждого учителя объективно оценивается и оплачивается. Зарплата действительно растет, но еще важнее, что она становится заслуженной. Это как в спорте: виден результат — видна и награда. Это честно. Динамика размера зарплат положительная, и задача — ее стабильный рост, особенно для молодых специалистов.

— Президент России поручил ввести должность советника директора по воспитанию во всех школах страны. Есть ли такая должность в вашем лицее? Какие задачи выполняет такой советник и в чем его необходимость?

— Да, такая должность в лицее введена. Это не «формальность для галочки», а важнейшее звено. Советник не подменяет классных руководителей, а координирует воспитательную работу, наполняет ее новым содержанием: организует проекты, волонтерские движения, школьные клубы, патриотические акции, работу с родителями. Его ключевая задача — помочь каждому ребенку найти свою роль, развить «гибкие» навыки и сформировать гражданскую позицию в современном формате, понятном молодежи. Советник — это «старший друг», «вдохновитель», «искра». Тот, кто чувствует пульс молодежи и помогает им самим создавать то, что им интересно. Он помогает нам, взрослым, не потерять связь с поколением, говорить с ними на одном языке. Без этого сердце школы может остановиться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Огромный шаг к выравниванию возможностей для всех детей

— Раис РТ Рустам Минниханов говорил: «Школа — это тот фундамент, на котором строится все наше общественное здание». От того, насколько прочным и долговечным он будет, зависит будущее Татарстана и всей России». Как за последнее время поменялась сфера образования в республике?

— Высказывание Рустама Нургалиевича абсолютно точно определяет суть нашей работы. От прочности школьного фундамента зависит будущее всего нашего общества. И сегодня мы видим, как этот фундамент не просто укрепляется, а качественно преображается, становясь современным, технологичным и, что самое главное, человекоцентричным.

Позвольте развернуть эту мысль и обозначить ключевые векторы изменений, которые мы наблюдаем в Татарстане.

1. От модернизации инфраструктуры — к созданию среды возможностей. Мы отошли от простого «ремонта школ». Речь идет о создании современной, безопасной и вдохновляющей образовательной среды. Это не просто новые стены и мебель. Это среда, где дети работают на цифровых микроскопах и 3D-принтерах, стирая границу между городом и селом. Это огромный шаг к выравниванию возможностей для всех детей республики, независимо от места их проживания. IT-кубы и кванториумы, где школьники решают реальные кейсы от промышленных предприятий республики, видя практическое применение своим знаниям. Обновленные спортивные комплексы, которые становятся центрами притяжения не только для учеников, но и для всего местного сообщества. Здоровый дух — в здоровом теле, и мы создаем для этого все условия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

2. От трансляции знаний — к развитию потенциала личности. Современная школа Татарстана — это уже не «конвейер» по подготовке к экзаменам. Это лаборатория по раскрытию талантов каждого ребенка. Проекты «Билет в будущее» и профильные классы (инженерные, IT, педагогические) позволяют ребятам «примерить» профессию и осознанно выбрать свой путь. Успех для каждого: Мы развиваем инклюзивное образование, чтобы каждый ребенок, независимо от особенностей, мог найти свой путь к успеху. Воспитание гражданина: большое внимание уделяется формированию ценностных ориентиров — уважению к культуре, языкам (русскому и татарскому), истории нашей великой страны и нашей самобытной республики. Мы воспитываем не просто учеников, а ответственных граждан России.

3. От традиционных методов — к цифровой экосистеме. Цифровизация— это не про замену мела на интерактивную панель. Это про качественно новые форматы обучения. Виртуальные лаборатории позволяют проводить опасные или сложные опыты в безопасной среде. Онлайн-платформы дают возможность учиться у лучших педагогов России, осваивать углубленные курсы, даже находясь в отдаленном районе. Цифровые инструменты помогают учителю выстраивать индивидуальную траекторию для каждого ученика, видя его сильные стороны и зоны роста.

4. Поддержка педагогического корпуса. Нельзя не отметить рост внимания к статусу учителя. Это различные программы по привлечению кадров, программы повышения квалификации и серьезная материальная поддержка. И мы, директора на местах, чувствуем огромную ответственность за то, чтобы этот прочный фундамент, о котором говорит Рустам Нургалиевич, был заложен для будущего наших детей. Мы строим школу, в которую интересно приходить и учиться, и учить. Школу, где ценят личность ребенка и поддерживают педагога. Школу, которая не готовит к жизни, а уже сама является полноценной, насыщенной и современной жизнью. Этот масштабный трансформационный процесс, инициированный национальными проектами и всесторонне поддерживаемый руководством республики, — это лучшая инвестиция в будущее. Мы закладываем не просто кирпичи в фундамент, а создаем целую экосистему возможностей для нового поколения татарстанцев — мыслящих, творческих, патриотичных и готовых вести вперед нашу республику и нашу Россию. И в этом — наша общая большая задача и наша огромная ответственность.

«Два наших бывших ученика служат пилотами в зоне СВО»

— Ваш лицей — пример интеграции школы, вуза и производства, где с 2012 года выстроена система непрерывной инженерной подготовки. О каких результатах сегодня можно говорить?

— Это наша особая гордость. Да, система дает результаты. Наши выпускники, которые начинали с проектов в лицее, затем поступали в технические вузы. Ключевой показатель — рост за 13 лет доли выпускников, поступающих в инженерные вузы из числа выпускников инженерных классов, — с 30 до 82%. Это стало возможным благодаря организации нашего учебного процесса совместно с КНИТУ-КАИ и Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова. Наши ученики приходят на производство уже не просто теоретиками, а специалистами, понимающими специфику, с опытом проектной работы и реальными наработками. Это и есть цель нашего проекта — готовить кадры для экономики республики и страны осознанно и целевым образом. Благодаря нашему проекту «Страна авиации» уже 38 наших воспитанников, прошедших летную подготовку, стали курсантами ведущих авиационных училищ. Мы гордимся, что два наших бывших ученика, окончивших Сызранскоe высшеe военное авиационное училище летчиков (военный институт), уже служат пилотами и выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В этом году вы открываете классы МЧС. Почему именно этот профиль и как будет выстроена работа?

— Выбор профиля МЧС не случаен. Это ответ на запрос времени — формирование культуры безопасности, воспитание ответственности, мужества и готовности прийти на помощь. Мы хотим растить не просто учеников, а защитников. Людей с характером, с добрым и отзывчивым сердцем, способных не растеряться в беде. Это гораздо важнее, чем любая оценка. Это про жизнь и человечность.

Программа включает: углубленное изучение предметов (ОБЗР, физкультура, история). Практические занятия на базе пожарных частей, поисково-спасательных отрядов с настоящими спасателями. Участие в соревнованиях («Школа безопасности», «Юный спасатель»). Знакомство с профессиями пожарного, спасателя, кинолога, водолаза. Программа подготовки будет осуществляться в тесном сотрудничестве с «Казанским поисково-спасательным отрядом» (филиал ФГКУ ПРПСО МЧС России), «Казанским кинологическим отрядом» (филиал Приволжско-Уральского РПСО), Республиканским центром медицины катастроф, ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты», Пожарно-спасательной части №7 Приволжского района г. Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«MAX — это наша новая общая тетрадь»

— Сейчас учеников и учителей переводят в национальный мессенджер MAX. Насколько легко дается переход, какие трудности возникают?

— Любые перемены поначалу пугают. Есть временные трудности, связанные с адаптацией части родителей и учителей к новому интерфейсу. Мы решаем это через оперативные инструктажи, создание подробных инструкций и точечную техническую поддержку. Это вопрос привычки, который скоро будет решен. MAX — это наша новая общая тетрадь, куда мы вместе будем вписывать самые важные моменты года. Ключевое преимущество — безопасность и консолидация всех коммуникаций в одном защищенном отечественном сервисе, интегрированном с «Моей школой».

Да, к новому интерфейсу нужно привыкнуть. Но зато это наш, родной и безопасный дом для общения, где мы все будем на связи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Считанные дни остаются до начала учебного года. Что бы вы хотели сказать учителям, ученикам и родителям?

— От всего сердца желаю учителям в этом году неиссякаемого источника профессионального вдохновения и мудрости. Пусть ваш труд будет наполнен уважением коллег, искренним интересом в глазах учеников и гордостью за их победы. Берегите себя, ведь вы — свечи, которые светят другим.

Для учеников пусть этот год будет похож на увлекательное путешествие с новыми открытиями и верными друзьями. Не бойтесь ошибаться, задавать вопросы и мечтать о великом. Желаю вам смелости в покорении новых вершин и доброты во взаимоотношениях с одноклассниками. Любите учиться, не бойтесь ошибаться и помните, что школа — это стартовая площадка для вашей грандиозной жизненной траектории.

Обращаясь к родителям, хочу сказать — давайте, как и прежде, идти рука об руку. Вместе радоваться пятеркам детей, поддерживать их в неудачах, учить самому главному — доброте и честности. Вы — наши главные союзники. Давайте ценить друг друга. Пусть новый учебный год будет светлым, добрым и полным счастливых моментов для каждой семьи!

