«Давить не собираемся — нужно качать нефть»
Рустам Минниханов на ТНФ-2025 предложил льготы для высоковыработанных месторождений, а Юрий Шафраник выступил за госрегулирование в технологическом развитии ТЭК
«Когда-то мы не пошли по американскому пути, не пошли по китайскому пути, а стали проповедовать, что рынок сам отрегулирует. В итоге с уходом западных компаний получили серьезный удар», — призывал глава Союза нефтегазопромышленников РФ Юрий Шафраник к участию государства в формировании технологической повестки для нефтяной отрасли. Объемы бурения в стране упали в 2,6 раза, а переход нефтяников на модель обособленных нефтесервисных компаний «совершенно затратный и неэффективный». В этих условиях Татарстан предлагает ввести особый режим налогообложения для разработки сверхвязких нефтей и высоковыработанных месторождений, которые нерентабельны в традиционной налоговой системе. Подробнее — в материале «Реального времени».
Кто подпитывал энергетический паритет с США
Открытия новых месторождений в предстоящие годы российские нефтяники не ждут, поэтому будущее отрасли во многом зависит от рентабельности добычи. «Прямо сейчас надо решать большие, можно сказать, стратегические задачи. Речь пойдет о новых технологиях и подходах, которые способствуют конкурентоспособности отрасли», — такими словами телеведущий канала «Россия 24» Дмитрий Щугорев открыл дискуссию о положении нефтегазовой отрасли в условиях технологической трансформации.
— Давить не собираемся — нужно качать нефть, — пошутил он в стиле студентов РГУ нефти и газа.
Но на этот раз Татарстанский нефтегазовый форум совпал с 75-летием «Татнефти», поэтому важное для страны событие проходило лейтмотивом сквозь всю полемику. Ключевые цифры нефтедобычи мелькали на кадрах фильма, который демонстрировался перед началом пленарного заседания в зале Ильхама Шакирова. Как ни крути, но именно татарстанские нефтяники обеспечивали энергетическими ресурсами становление государства.
— Об этом надо регулярно говорить, чтобы не забывали, — заметил глава Союза нефтегазопромышленников РФ Юрий Шафраник.
40 лет назад он трудился на посту замгендиректора «Татнефти» и получил первый орден. «В 1946 году мы добывали 19 млн тонн нефти, а Америка — 240 млн тонн и потребляла 200 млн тонн. Но уже в 1955 году соотношение в добыче двух держав сблизилось: 254 млн тонн и 180 млн тонн», — рассказал он. По его словам, колоссальный рывок в достижении энергетического паритета двух стран обеспечила татарстанская нефтяная компания, добывшая свыше 2 млрд тонн нефти.
Зрелым месторождениям — льготы по НДПИ
Но теперь ресурсная база «Татнефти» истощена, а запасы нефти приходится добывать с помощью нетрадиционных методов, взял слово глава республики Рустам Минниханов. По итогам прошлого года в Татарстане добыто 33,8 млн тонн нефти (с учетом МНК), порядка двух третей от этого объема — 24,3 млн тонн — перерабатывается на двух крупных объектах, ТАНЕКО и ТАИФ-НК. Доходы от ТЭК обеспечивают треть республиканского бюджета, сообщил Минниханов.
— Но сегодня перед нефтяной отраслью стоят такие серьезные вызовы, как истощение традиционной ресурсной базы, освоение высоковязкой и сверхвязкой нефти, — обозначил задачу глава республики.
Строго говоря, вопрос об особых условиях разработки зрелых месторождений звучит не впервые, но на этот раз может получить резонанс на федеральном уровне.
Уже на заседании Госсовета по вопросам господдержки нефтяной отрасли Рустам Минниханов конкретизировал, как вовлечь в оборот сложные нефтяные месторождения с низким дебетом скважин.
«Высоковыработанные месторождения не могут конкурировать с месторождениями, которые имеют дебет по 20, 30 и 40 тонн», — указал он, имея в виду татарстанские участки. Добыча на них ведется при помощи свыше 200 разных разработок, которые накоплены «Татнефтью» за годы работы.
— Все эти технологии — отечественные, мы отработали, — рассказал раис. Как правило, они основаны на применении затратных парогазовых технологий.
В условиях традиционного режима налогообложения добыча оказывается нерентабельной. «Но сегодня налогообложение при классической добыче и тепловом методе не учитывает затраты теплового метода», — пояснил Минниханов. И предложил внести изменения в налоговое законодательство, чтобы стимулировать освоение стратегически важных запасов. Скорее всего, речь идет о льготах по НДПИ, который составляет основу налогового бремени.
Глава Якутии, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика», согласился с тем, что отрасль имеет большое значение для регионов. «Мы показываем сегодня пример того, что именно за счет правильной организации работы и кооперации можно решать задачи, которые вчера еще казались неразрешимыми, и у нас обязательно все получится», — сказал Айсен Николаев.
«Есть запрос на справедливость с точки зрения доступа к дешевым ресурсам»
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак высказался за повышение роли государства в стимулировании развития технологий в ТЭК. «Нефтегаз всегда был преимуществом экономики страны. Во-первых, это финансовая подушка, обеспечивающая профицитный бюджет. Во-вторых, ТЭК выдерживает конкуренцию на мировом рынке в рамках доступных природных ресурсов».
Запрос на справедливость с точки зрения доступа к дешевым ресурсам сейчас востребован.
— Мы не можем дать миру дешевых денег, но мы можем прийти и дать справедливость в технологиях в возможности добычи дешевых ресурсов и распределения внутри стран — наших партнеров, — рассказал он.
Государственная политика должна быть направлена на дотирование и развитие технологий. В настоящее время создан институт нефтегазовых инициатив, разработано 300 стандартов для поставщиков нефтегазового оборудования. В Минэнерго придерживаются либеральных взглядов и не собираются делать их обязательными, как в электроэнергетике. Здесь считают, что барьеры для входа в ТЭК достаточно высоки, поэтому «серым» поставщикам не попасть.
Импортозамещение западного оборудования в ТЭК идет ускоренными темпами, рассказал замглавы Минпромторга России Михаил Иванов. К концу этого года доля российского оборудования на нефтегазовом рынке должна достичь 80%, хотя 10 лет назад она составляла лишь 43%. Минпромторг определил 2 тыс. позиций нефтегазового оборудования, из них 1,4 тыс. были признаны критически важными. На НИОКР было выделено 60 млрд рублей для всех процессов. Осталось заместить 380 позиций. «Это тот ландшафт технологический, с которым мы продолжили работу в рамках координационного совета. За последние несколько лет из этих 380 позиций 160 были освоены российскими производителями», — рассказал он.
Объем бурения в стране упал в 2,6 раза
Глава Союза нефтегазопромышленников РФ Юрий Шафраник критически оценил положение с разведочным и эксплуатационным бурением в стране. По его словам, объем бурения в стране упал в 2,6 раза, а в США вырос в 2,5 раза. «Когда-то мы не пошли по американскому пути, не пошли по китайскому пути, а стали проповедовать, что рынок сам отрегулирует. В итоге с уходом западных компаний получили серьезный удар», — негативно отозвался он о сотрудничестве с американскими и европейскими компаниями.
Еще до 2015 года российский ТЭК был в лидерах, до 2019 года развивался наравне с европейскими компаниями, а после пошел на спад. «Главное — вовремя поставить диагноз и начать лечить», — заметил Юрий Шафраник. Он видит причину спада в переходе на модель собственных нефтесервисных компаний. Но считает этот путь ошибочным, так как он «никогда не будет эффективным». И привел в пример «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».
— Зависимость по высокотехнологическим операциям от 50 до 95%, все еще сохраняется. Эта тема настолько важна, что без прямого государственного участия не обойтись, — заключил он.
Другие острые вопросы ТЭК были подняты на заседании Госсовета. Раис республики выступил за изменение логистических маршрутов в перевалке нефти. Для эффективного решения следует устранить логистические ограничения, например, через развитие транспортного коридора «Север — Юг», минимизировать риски через межгосударственные соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также создать комплексную систему страхования грузов, экспортных кредитов и инвестиций, считает Минниханов.
Есть вопросы и с оплатой. Для обеспечения стабильности экспортных расчетов Рустам Минниханов предложил совместно с Центробанком России ускорить формирование платежной инфраструктуры, устойчивой к внешнему давлению: «Также важно реализовать ключевые инициативы, в частности ускорить интеграцию с платежными системами стран-партнеров, создать многостороннюю расчетную платформу с использованием современных финансовых технологий».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».