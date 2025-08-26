«Давить не собираемся — нужно качать нефть»

Рустам Минниханов на ТНФ-2025 предложил льготы для высоковыработанных месторождений, а Юрий Шафраник выступил за госрегулирование в технологическом развитии ТЭК

Фото: Артем Дергунов

«Когда-то мы не пошли по американскому пути, не пошли по китайскому пути, а стали проповедовать, что рынок сам отрегулирует. В итоге с уходом западных компаний получили серьезный удар», — призывал глава Союза нефтегазопромышленников РФ Юрий Шафраник к участию государства в формировании технологической повестки для нефтяной отрасли. Объемы бурения в стране упали в 2,6 раза, а переход нефтяников на модель обособленных нефтесервисных компаний «совершенно затратный и неэффективный». В этих условиях Татарстан предлагает ввести особый режим налогообложения для разработки сверхвязких нефтей и высоковыработанных месторождений, которые нерентабельны в традиционной налоговой системе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кто подпитывал энергетический паритет с США

Открытия новых месторождений в предстоящие годы российские нефтяники не ждут, поэтому будущее отрасли во многом зависит от рентабельности добычи. «Прямо сейчас надо решать большие, можно сказать, стратегические задачи. Речь пойдет о новых технологиях и подходах, которые способствуют конкурентоспособности отрасли», — такими словами телеведущий канала «Россия 24» Дмитрий Щугорев открыл дискуссию о положении нефтегазовой отрасли в условиях технологической трансформации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Давить не собираемся — нужно качать нефть, — пошутил он в стиле студентов РГУ нефти и газа.

Но на этот раз Татарстанский нефтегазовый форум совпал с 75-летием «Татнефти», поэтому важное для страны событие проходило лейтмотивом сквозь всю полемику. Ключевые цифры нефтедобычи мелькали на кадрах фильма, который демонстрировался перед началом пленарного заседания в зале Ильхама Шакирова. Как ни крути, но именно татарстанские нефтяники обеспечивали энергетическими ресурсами становление государства.

— Об этом надо регулярно говорить, чтобы не забывали, — заметил глава Союза нефтегазопромышленников РФ Юрий Шафраник.

40 лет назад он трудился на посту замгендиректора «Татнефти» и получил первый орден. «В 1946 году мы добывали 19 млн тонн нефти, а Америка — 240 млн тонн и потребляла 200 млн тонн. Но уже в 1955 году соотношение в добыче двух держав сблизилось: 254 млн тонн и 180 млн тонн», — рассказал он. По его словам, колоссальный рывок в достижении энергетического паритета двух стран обеспечила татарстанская нефтяная компания, добывшая свыше 2 млрд тонн нефти.

Зрелым месторождениям — льготы по НДПИ

Но теперь ресурсная база «Татнефти» истощена, а запасы нефти приходится добывать с помощью нетрадиционных методов, взял слово глава республики Рустам Минниханов. По итогам прошлого года в Татарстане добыто 33,8 млн тонн нефти (с учетом МНК), порядка двух третей от этого объема — 24,3 млн тонн — перерабатывается на двух крупных объектах, ТАНЕКО и ТАИФ-НК. Доходы от ТЭК обеспечивают треть республиканского бюджета, сообщил Минниханов.

— Но сегодня перед нефтяной отраслью стоят такие серьезные вызовы, как истощение традиционной ресурсной базы, освоение высоковязкой и сверхвязкой нефти, — обозначил задачу глава республики.

Строго говоря, вопрос об особых условиях разработки зрелых месторождений звучит не впервые, но на этот раз может получить резонанс на федеральном уровне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже на заседании Госсовета по вопросам господдержки нефтяной отрасли Рустам Минниханов конкретизировал, как вовлечь в оборот сложные нефтяные месторождения с низким дебетом скважин.



«Высоковыработанные месторождения не могут конкурировать с месторождениями, которые имеют дебет по 20, 30 и 40 тонн», — указал он, имея в виду татарстанские участки. Добыча на них ведется при помощи свыше 200 разных разработок, которые накоплены «Татнефтью» за годы работы.

— Все эти технологии — отечественные, мы отработали, — рассказал раис. Как правило, они основаны на применении затратных парогазовых технологий.

В условиях традиционного режима налогообложения добыча оказывается нерентабельной. «Но сегодня налогообложение при классической добыче и тепловом методе не учитывает затраты теплового метода», — пояснил Минниханов. И предложил внести изменения в налоговое законодательство, чтобы стимулировать освоение стратегически важных запасов. Скорее всего, речь идет о льготах по НДПИ, который составляет основу налогового бремени.

Глава Якутии, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика», согласился с тем, что отрасль имеет большое значение для регионов. «Мы показываем сегодня пример того, что именно за счет правильной организации работы и кооперации можно решать задачи, которые вчера еще казались неразрешимыми, и у нас обязательно все получится», — сказал Айсен Николаев.

«Есть запрос на справедливость с точки зрения доступа к дешевым ресурсам»

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак высказался за повышение роли государства в стимулировании развития технологий в ТЭК. «Нефтегаз всегда был преимуществом экономики страны. Во-первых, это финансовая подушка, обеспечивающая профицитный бюджет. Во-вторых, ТЭК выдерживает конкуренцию на мировом рынке в рамках доступных природных ресурсов».

Запрос на справедливость с точки зрения доступа к дешевым ресурсам сейчас востребован.

— Мы не можем дать миру дешевых денег, но мы можем прийти и дать справедливость в технологиях в возможности добычи дешевых ресурсов и распределения внутри стран — наших партнеров, — рассказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Государственная политика должна быть направлена на дотирование и развитие технологий. В настоящее время создан институт нефтегазовых инициатив, разработано 300 стандартов для поставщиков нефтегазового оборудования. В Минэнерго придерживаются либеральных взглядов и не собираются делать их обязательными, как в электроэнергетике. Здесь считают, что барьеры для входа в ТЭК достаточно высоки, поэтому «серым» поставщикам не попасть.

Импортозамещение западного оборудования в ТЭК идет ускоренными темпами, рассказал замглавы Минпромторга России Михаил Иванов. К концу этого года доля российского оборудования на нефтегазовом рынке должна достичь 80%, хотя 10 лет назад она составляла лишь 43%. Минпромторг определил 2 тыс. позиций нефтегазового оборудования, из них 1,4 тыс. были признаны критически важными. На НИОКР было выделено 60 млрд рублей для всех процессов. Осталось заместить 380 позиций. «Это тот ландшафт технологический, с которым мы продолжили работу в рамках координационного совета. За последние несколько лет из этих 380 позиций 160 были освоены российскими производителями», — рассказал он.

Объем бурения в стране упал в 2,6 раза

Глава Союза нефтегазопромышленников РФ Юрий Шафраник критически оценил положение с разведочным и эксплуатационным бурением в стране. По его словам, объем бурения в стране упал в 2,6 раза, а в США вырос в 2,5 раза. «Когда-то мы не пошли по американскому пути, не пошли по китайскому пути, а стали проповедовать, что рынок сам отрегулирует. В итоге с уходом западных компаний получили серьезный удар», — негативно отозвался он о сотрудничестве с американскими и европейскими компаниями.



Еще до 2015 года российский ТЭК был в лидерах, до 2019 года развивался наравне с европейскими компаниями, а после пошел на спад. «Главное — вовремя поставить диагноз и начать лечить», — заметил Юрий Шафраник. Он видит причину спада в переходе на модель собственных нефтесервисных компаний. Но считает этот путь ошибочным, так как он «никогда не будет эффективным». И привел в пример «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

— Зависимость по высокотехнологическим операциям от 50 до 95%, все еще сохраняется. Эта тема настолько важна, что без прямого государственного участия не обойтись, — заключил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другие острые вопросы ТЭК были подняты на заседании Госсовета. Раис республики выступил за изменение логистических маршрутов в перевалке нефти. Для эффективного решения следует устранить логистические ограничения, например, через развитие транспортного коридора «Север — Юг», минимизировать риски через межгосударственные соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также создать комплексную систему страхования грузов, экспортных кредитов и инвестиций, считает Минниханов.

Есть вопросы и с оплатой. Для обеспечения стабильности экспортных расчетов Рустам Минниханов предложил совместно с Центробанком России ускорить формирование платежной инфраструктуры, устойчивой к внешнему давлению: «Также важно реализовать ключевые инициативы, в частности ускорить интеграцию с платежными системами стран-партнеров, создать многостороннюю расчетную платформу с использованием современных финансовых технологий».

