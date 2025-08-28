Юрий Бородкин: «Казани нужен Центр бильярдного спорта имени Дианы Мироновой»

Глава совета ветеранов бильярдного спорта Казани и РТ — о турнирах, финансовой помощи и спорткомплексе в честь 15-кратной чемпионки мира

В Казани пройдет турнир «Золотая лига русского бильярда» среди ветеранов-любителей бильярдного спорта Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Чебоксар, Йошкар-Олы и других городов. Город впервые примет соревнования такого уровня. Как спортсмены 60+ и 71+ готовятся к чемпионату и почему татарстанской столице нужен свой центр бильярда, в интервью «Реальному времени» рассказал председатель совета ветеранов бильярдного спорта города Казани и Республики Татарстан Юрий Бородкин.

«Аксакалы Татарстана»

— Юрий Владимирович, совет ветеранов бильярдного спорта в Татарстане существует уже несколько лет. Как он возник?

— Все началось в начале 2000-х годов. Ветеранское движение создали бывшие военные: Альберт Терентьев, Владимир Сычевский, Алим Сагадеев, Борис Буруксон и другие. Затем в 2017—2018 годах в клубе «Империал» была собрана команда бильярдистов, которую я в шутку назвал клубом империалистов. У его истоков стоял заслуженный тренер РФ по фехтованию Белоусов Лев Николаевич, ныне покойный, к сожалению.

Он сначала привлек в клуб своих спортсменов-фехтовальщиков, потом сюда начали приходить люди со стороны. После того, как у него начались проблемы со здоровьем, я продолжил эту деятельность. К слову, я горжусь тем, что мне удалось организовать турнир его памяти. В прошлом году он прошел впервые, в этом году в ноябре игроки встретятся второй раз.

— Сколько спортсменов-любителей в вашем объединении?

— Число участников периодически меняется, но основной костяк состоит из 30 человек одной возрастной группы и 45—50 — другой. Еще 50 человек собирается по республике. Они у меня все очень красивые. Мы играем в классической одежде: классическая обувь, классические брюки, однотонная рубашка и жилетка с нашивкой «Казань» и названием фабрики по производству бильярдных киев, которая нам помогает. Неформальное название нашего объединения «Аксакалы Татарстана» — это общественная организация.

Сначала возрастная категория была только 60+. Сейчас появилась и другая категория — 71+. Дело в том, что в нашем союзе есть игроки и старше 80. Самому старшему 88 лет. Его зовут Игорь Толстой. Есть еще два полковника, которым по 84 года и профессор КФУ, которому 79 лет. Поэтому, чтобы турниры проходили справедливо, мы поделились на две группы. Согласитесь, что если встретятся игроки 60 и 80 лет, то борьба будет неравной, ведь турниры продолжаются по семь-восемь часов.

— Как долго вы сами занимаетесь этим видом спорта?

— Я любитель, как все члены нашего объединения, профессиональным бильярдом не занимался. С молодого возраста просто собирался с друзьями и играл в бильярд. Более серьезно начал заниматься этим видом спорта с 2000 годов, когда стали появляться турниры.

От турнира четырех городов к турниру Поволжья

— Как часто проходят любительские турниры среди ветеранов?

— В Казани наши соревнования проходят регулярно. В прошлом году я узаконил пять турниров в спорткомитете физкультуры и спорта города и в Федерации бильярдного спорта. Но нам хотелось бы расширяться.



Мы учредили переходящий кубок с Йошкар-Олой. В этом году ему исполнилось 15 лет. Мы к этой дате выпустили юбилейный кубок с изображением двух гербов. Потом я придумал турнир четырех городов — Ульяновск, Чебоксары, Йошкар-Ола и Казань. Последний прошел в прошлом году.

Мы решили продолжить проведение таких соревнований, вышли на министра спорта Марий Эл Сергея Мухортова, обратились к нему с предложением провести турнир. Сейчас вопрос обсуждается, но он уже объявил журналистам, что этот чемпионат планируется провести в этом году. А со следующего года есть мысль сделать его регулярными. То есть турнир точно пройдет, но даты пока неизвестны. Теперь все зависит от Министерства спорта соседней республики.

В ближайшее время собираемся привлекать и Нижний Новгород. Если раньше это был турнир четырех городов, то сейчас придется переименовать его в турнир городов Поволжья.

Кроме того, необходимо решить проблему проведения хотя бы двух-трех турниров республиканского значения в год. Мы сейчас организовываем соревнования в Нижнекамске, Набережных Челнах и Азнакаево. Но это не городской уровень, и мы не можем рассчитывать на помощь спорткомитета Казани — это уже уровень Минспорта РТ.

«Это совершенно незначительные суммы»

— Какой помощи вы ждете от властей?

— Нам нужна финансовая помощь только на аренду помещения, все остальные затраты мы берем на себя. И, повторюсь, я говорю только о республиканских и междугородних турнирах. С городскими соревнованиями проблем не возникает, спортивный комитет города Казани и Федерация бильярдного спорта во главе с Алексеем Беловым полностью систематизировали эту работу. А вот с республиканскими турнирами возникают проблемы. Я уже был у двух замов, обещания прозвучали, однако до реальных дел пока так и не дошло. В декабре мы планируем провести финал республиканских соревнований и тогда же финал по городу. Речь идет о совершенно незначительных суммах. Например, 10 часов аренды зала обходится всего в 25 тысяч рублей.

— Какие крупные соревнования среди ветеранов могут быть проведены в ближайшее время?

— Мы сейчас обсуждаем не только участие, но и проведение всероссийского турнира. Речь идет о «Золотой лиге русского бильярда». В конце июня я посетил эти соревнования в Нижнем Новгороде, познакомился с координатором. В год у них проходит 9-10 турниров. Последний состоялся в Волгограде. Финал пройдет в Витязево под Анапой. Он с радостью согласился провести турнир в Казани. Я пошел с этим предложением в спорткомитет в Казани. Они меня поддержали. Мы написали письмо на имя мэра Казани и буквально на днях получили ответ. Турнир планируют включить в календарный план мероприятий следующего года. Мы надеемся, что один из его этапов пройдет в нашем городе в марте 2026 года.

На всероссийский турнир «Золотой лиги» обычно собирается около 120 человек — это займет около трех дней. Думаем, что на аренду большого бильярдного клуба уйдет около 150 тысяч рублей.

«Почему бы не открыть Центр бильярдного спорта имени Мироновой»

— Казань спортивная столица. У нас много спортивных комплексов, где развиваются самые разные виды спорта. А у бильярдного спорта есть свой центр в городе?

— На сегодняшний день нет школы бильярда на высоком уровне. Обучением молодежи занимаются наши профессиональные спортсмены. А вот чтобы сказать, что существует центр бильярда, такого нет. Сейчас функционирует спортивный комплекс «Спектр», где тренируют бильярдистов, но там пул, то есть американский бильярд. Это, наверное, единственная школа.

Что касается центра, то у меня есть такая идея. За Казань выступает Диана Миронова, которая получила негласный титул «Королева бильярда». Она недавно выиграла соревнования по свободной пирамиде в Сургуте и стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду. Больше ни у кого таких титулов нет! И она выступает за Татарстан. Я знаю, что на казанской фабрике «Вантэкс» она заказывала линейку своих киев.

Сейчас строится центр фигурного катания Алины Загитовой, есть волейбольная школа имени Екатерины Гамовой. Так почему же нам не сделать бильярдный центр Мироновой?!

Мне говорят, что все это сложно. Уже много лет обсуждается идея создания детской школы русского бильярда в Казани.

— Каким вы видите развитие бильярдного спорта в республике?

— Развитие — в проведении соревнований. По казанским турнирам у нас проблем нет. По республиканскому уровню хотелось бы поддержки от Министерства спорта РТ. Кроме того, надеемся, что удастся выйти на всероссийский уровень. Нам есть к чему стремиться.